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[GALLERY] Mitsubishi Eclipse Cross EV vừa mở bán 1 năm đã giảm giá mạnh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Eclipse Cross EV vừa mở bán 1 năm đã giảm giá mạnh

Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.

Nguyễn Chung
Người tiêu dùng tại một số thị trường hiện vẫn phải sử dụng mẫu xe SUV Mitsubishi Eclipse Cross thế hệ cũ. Trong khi đó, khách hàng châu Âu đã có thể tiếp cận thế hệ mới với hệ truyền động thuần điện của mẫu xe này.
Người tiêu dùng tại một số thị trường hiện vẫn phải sử dụng mẫu xe SUV Mitsubishi Eclipse Cross thế hệ cũ. Trong khi đó, khách hàng châu Âu đã có thể tiếp cận thế hệ mới với hệ truyền động thuần điện của mẫu xe này.
Đúng 1 năm sau khi ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 được bổ sung các tùy chọn pin mới, tương tự những nâng cấp kỹ thuật áp dụng trên mẫu xe anh em Renault Scenic E-Tech đến từ Pháp.
Đúng 1 năm sau khi ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 được bổ sung các tùy chọn pin mới, tương tự những nâng cấp kỹ thuật áp dụng trên mẫu xe anh em Renault Scenic E-Tech đến từ Pháp.
Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của tùy chọn pin nhỏ hơn, dung lượng 67 kWh. Loại pin lithium-sắt-photphat (LFP) này cho phạm vi hoạt động 472 km theo tiêu chuẩn WLTP. Cụm pin tương tự hiện đã được sử dụng trên Renault Megane E-Tech bản nâng cấp.
Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của tùy chọn pin nhỏ hơn, dung lượng 67 kWh. Loại pin lithium-sắt-photphat (LFP) này cho phạm vi hoạt động 472 km theo tiêu chuẩn WLTP. Cụm pin tương tự hiện đã được sử dụng trên Renault Megane E-Tech bản nâng cấp.
Tùy chọn trên Mitsubishi Eclipse Cross EV với pin lớn hơn vẫn là loại niken-mangan-coban (NMC), nhưng dung lượng đã tăng từ 87 kWh lên 89 kWh. Nhờ đó, phạm vi hoạt động tối đa theo tiêu chuẩn WLTP tăng thêm 15 km, đạt 650 km.
Tùy chọn trên Mitsubishi Eclipse Cross EV với pin lớn hơn vẫn là loại niken-mangan-coban (NMC), nhưng dung lượng đã tăng từ 87 kWh lên 89 kWh. Nhờ đó, phạm vi hoạt động tối đa theo tiêu chuẩn WLTP tăng thêm 15 km, đạt 650 km.
Cả hai loại pin đều hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 15-80% trong thời gian lần lượt 24 phút và 28 phút. Dù dùng loại pin nào, xe cũng lấy sức mạnh từ một mô-tơ điện duy nhất đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 220 mã lực, tăng 5 mã lực so với trước đây.
Cả hai loại pin đều hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 15-80% trong thời gian lần lượt 24 phút và 28 phút. Dù dùng loại pin nào, xe cũng lấy sức mạnh từ một mô-tơ điện duy nhất đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 220 mã lực, tăng 5 mã lực so với trước đây.
Đúng như dự đoán, Mitsubishi không thay đổi thiết kế ngoại thất của mẫu xe điện sau một năm được bán trên thị trường. Nội thất cũng được giữ nguyên với hai màn hình 12,3 inch vận hành bằng nền tảng phần mềm thông tin giải trí dựa trên Google của Renault.
Đúng như dự đoán, Mitsubishi không thay đổi thiết kế ngoại thất của mẫu xe điện sau một năm được bán trên thị trường. Nội thất cũng được giữ nguyên với hai màn hình 12,3 inch vận hành bằng nền tảng phần mềm thông tin giải trí dựa trên Google của Renault.
Mẫu xe SUV Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 thuần điện phiên bản nâng cấp sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại các thị trường châu Âu từ tháng 11/2026.
Mẫu xe SUV Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 thuần điện phiên bản nâng cấp sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại các thị trường châu Âu từ tháng 11/2026.
Tại thị trường Hà Lan, phiên bản Mid-Range rẻ nhất với pin 67 kWh có mức giá bán khởi điểm được giảm xuống còn 32.990 Euro (khoảng 38.300 USD).
Tại thị trường Hà Lan, phiên bản Mid-Range rẻ nhất với pin 67 kWh có mức giá bán khởi điểm được giảm xuống còn 32.990 Euro (khoảng 38.300 USD).
Phiên bản Long-Range của Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 với pin 89 kWh nâng cấp sẽ được mở bán và công bố giá bán sau. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe vẫn có giá khởi điểm 40.490 Euro (46.900 USD).
Phiên bản Long-Range của Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 với pin 89 kWh nâng cấp sẽ được mở bán và công bố giá bán sau. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe vẫn có giá khởi điểm 40.490 Euro (46.900 USD).
Đáng chú ý, Eclipse Cross EV từng có giá khởi điểm 45.690 Euro (53.000 USD) tại thị trường Hà Lan khi ra mắt vào năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm của xe đã giảm đến 12.700 Euro (14.700 USD).
Đáng chú ý, Eclipse Cross EV từng có giá khởi điểm 45.690 Euro (53.000 USD) tại thị trường Hà Lan khi ra mắt vào năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm của xe đã giảm đến 12.700 Euro (14.700 USD).
Video: Xem chi tiết Mitsubishi Eclipse Cross EV 2027 nâng cấp
Nguyễn Chung
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