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[GALLERY] Voyah Dream 9 - MPV Dongfeng giá từ 1,5 tỷ chưa bán đã "cháy hàng"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Voyah Dream 9 - MPV Dongfeng giá từ 1,5 tỷ chưa bán đã "cháy hàng"

Khi mua mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV).

Hải Nam
Voyah là thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) thuộc tập đoàn Dongfeng. Thương hiệu này đã chính thức công bố sẽ bán mẫu MPV đầu bảng mới mang tên Dream 9 2026 ra thị trường Trung Quốc vào ngày 22/9 tới đây.
Voyah là thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) thuộc tập đoàn Dongfeng. Thương hiệu này đã chính thức công bố sẽ bán mẫu MPV đầu bảng mới mang tên Dream 9 2026 ra thị trường Trung Quốc vào ngày 22/9 tới đây.
Theo Voyah, Dream 9 sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng khung gầm “Huju P”. Hãng giới thiệu đây là khung gầm thông minh đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển để dành riêng cho các mẫu MPV đầu bảng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.325 x 1.998 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Kích thước lớn này mang đến thiết kế đồ sộ và nội thất rộng rãi cho mẫu xe Trung Quốc.
Theo Voyah, Dream 9 sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng khung gầm “Huju P”. Hãng giới thiệu đây là khung gầm thông minh đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển để dành riêng cho các mẫu MPV đầu bảng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.325 x 1.998 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Kích thước lớn này mang đến thiết kế đồ sộ và nội thất rộng rãi cho mẫu xe Trung Quốc.
Nhìn từ phía trước, Voyah Dream 9 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ crôm nằm dọc được gọi bằng cái tên “Dragon Scale” cùng biểu tượng trang trí trên nắp ca-pô có khả năng thu vào và phát sáng. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn pha thông minh Huawei Xpixel và cửa lùa chỉnh điện bên sườn.
Nhìn từ phía trước, Voyah Dream 9 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ crôm nằm dọc được gọi bằng cái tên “Dragon Scale” cùng biểu tượng trang trí trên nắp ca-pô có khả năng thu vào và phát sáng. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn pha thông minh Huawei Xpixel và cửa lùa chỉnh điện bên sườn.
Dream 9 có thiết kế thân xe hai tông màu đồng thời cung cấp 6 lựa chọn gồm vàng Amber Gold, đỏ Imperial Red, tím Sunset Purple, trắng Iris White, đen Obsidian Black và xanh ngọc Moonbeam Cyan.
Dream 9 có thiết kế thân xe hai tông màu đồng thời cung cấp 6 lựa chọn gồm vàng Amber Gold, đỏ Imperial Red, tím Sunset Purple, trắng Iris White, đen Obsidian Black và xanh ngọc Moonbeam Cyan.
Khoang nội thất của Voyah Dream 9 được vận hành bởi hệ thống buồng lái HarmonySpace6 của Huawei. Hàng ghế thứ hai sử dụng ghế chuyên cơ với chế độ không trọng lực, tính năng massage cơ học và khả năng xoay để đối mặt với hàng ghế cuối.
Khoang nội thất của Voyah Dream 9 được vận hành bởi hệ thống buồng lái HarmonySpace6 của Huawei. Hàng ghế thứ hai sử dụng ghế chuyên cơ với chế độ không trọng lực, tính năng massage cơ học và khả năng xoay để đối mặt với hàng ghế cuối.
Hành khách ngồi ở hàng ghế giữa cũng được cung cấp tủ lạnh tích hợp, màn hình gấp và bàn ăn. Cả hàng ghế thứ hai và thứ ba đều được trang bị kính đổi màu thích ứng. Chưa hết, Voyah Dream 9 còn sở hữu 37 cảm biến, bao gồm một LiDAR 896 tia và 3 LiDAR thể rắn độ chính xác cao, để hỗ trợ hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5.0.
Hành khách ngồi ở hàng ghế giữa cũng được cung cấp tủ lạnh tích hợp, màn hình gấp và bàn ăn. Cả hàng ghế thứ hai và thứ ba đều được trang bị kính đổi màu thích ứng. Chưa hết, Voyah Dream 9 còn sở hữu 37 cảm biến, bao gồm một LiDAR 896 tia và 3 LiDAR thể rắn độ chính xác cao, để hỗ trợ hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5.0.
Khi mua mẫu MPV cỡ lớn này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV). Trong đó, phiên bản PHEV dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 744 mã lực. Xe được trang bị pin 65 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 300 km theo chuẩn WLTC.
Khi mua mẫu MPV cỡ lớn này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV). Trong đó, phiên bản PHEV dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 744 mã lực. Xe được trang bị pin 65 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 300 km theo chuẩn WLTC.
Ở phiên bản EV, xe dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tối đa lần lượt 235 mã lực và 402 mã lực. Thêm vào đó là pin 3 thành phần với dung lượng 120 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 701 km theo chuẩn CLTC hoặc 568 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Ở phiên bản EV, xe dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tối đa lần lượt 235 mã lực và 402 mã lực. Thêm vào đó là pin 3 thành phần với dung lượng 120 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 701 km theo chuẩn CLTC hoặc 568 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 nhà Dongfeng này sử dụng nền tảng điện áp cao 800V trên tất cả các phiên bản, hỗ trợ sạc nhanh 5C, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong 12 phút. Ngoài ra, Voyah Dream 9 còn được trang bị hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau, sử dụng các bạc cao su thủy lực.
Mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 nhà Dongfeng này sử dụng nền tảng điện áp cao 800V trên tất cả các phiên bản, hỗ trợ sạc nhanh 5C, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong 12 phút. Ngoài ra, Voyah Dream 9 còn được trang bị hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau, sử dụng các bạc cao su thủy lực.
Hệ thống treo khí nén 3 buồng với 4 mức điều chỉnh độ cứng (phạm vi 150%) cùng giảm chấn EDC hai van cho khả năng phản hồi ở cấp độ mili giây. Hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều 10 độ được trang bị tiêu chuẩn, giúp xe duy trì sự linh hoạt dù có chiều dài 5,3 m.
Hệ thống treo khí nén 3 buồng với 4 mức điều chỉnh độ cứng (phạm vi 150%) cùng giảm chấn EDC hai van cho khả năng phản hồi ở cấp độ mili giây. Hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều 10 độ được trang bị tiêu chuẩn, giúp xe duy trì sự linh hoạt dù có chiều dài 5,3 m.
Trước đó, mẫu xe này đã mở bán trước với mức giá 429.900-529.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,504-1,854 tỷ đồng) và nhận được hơn 30.000 đơn hàng có thể hoàn tiền chỉ trong 48 giờ đầu tiên. Hiện Dream là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Voyah. Phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của Voyah Dream, ra mắt cách đây 1 năm, đã bán được 5.769 xe tại Trung Quốc trong tháng 8/2026.
Trước đó, mẫu xe này đã mở bán trước với mức giá 429.900-529.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,504-1,854 tỷ đồng) và nhận được hơn 30.000 đơn hàng có thể hoàn tiền chỉ trong 48 giờ đầu tiên. Hiện Dream là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Voyah. Phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của Voyah Dream, ra mắt cách đây 1 năm, đã bán được 5.769 xe tại Trung Quốc trong tháng 8/2026.
Video: Xem chi tiết Voyah Dream 9 - MPV đầu bảng của Dongfeng.
Hải Nam
#Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng #Voyah Dream 9 #Dongfeng #MPV cao cấp #Xe điện #Hybrid

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