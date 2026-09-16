[GALLERY] Voyah Dream 9 - MPV Dongfeng giá từ 1,5 tỷ chưa bán đã "cháy hàng"

Khi mua mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV).
Khi mua mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV).
Sau vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, 5 nạn nhân được phát hiện đã tử vong.
Trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận rộng khoảng 65,89 ha, 3 công trình Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý, Kho bạc Đông Dương đề xuất giữ lại.
Volkswagen Mission Efficiency được phát triển dựa trên ôtô điện ID. Polo, đạt phạm vi hoạt động thực tế hơn 600 km với bộ pin nhỏ, có dung lượng chỉ 54 kWh.
Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP HCM) bị ngập nước trong cơn mưa kéo dài 30 phút khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.
Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV - mẫu xe SUV đầu bảng sử dụng kết hợp mô-tơ điện và động cơ xăng, có thể đạt tầm hoạt động lên tới 1.100km.
Một chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, protein và chất béo tốt có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đồng thời cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ.
Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.
Royal Enfield Himalayan 440 mở bán tại thị trường Ấn Độ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Orekhov đang thất thủ, câu hỏi không còn là liệu quân Nga có chiếm được thành phố hay không, mà việc cứ điểm này sụp đổ, có mở ra con đường tới Zaporizhzhia?
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến người dân phải dắt xe, chậm chạp hoặc tìm lối đi khác để đến nơi làm việc sáng 15/9.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được phát hiện và kiểm soát chặt chẽ.
Genesis GV90 - mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu xe sang Hàn Quốc với thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cùng hệ truyền động hai mô-tơ cho công suất 666PS.
Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.
Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.
Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry được cho là sẽ nhận được bản nâng cấp vào năm 2027 với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và không gian nội thất.