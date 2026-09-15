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Số hóa - Xe

Triệu hồi gần 300 xe Mercedes-Benz C200 và C300 tại Việt Nam lỗi khoá cửa

Các mẫu xe Mercedes-Benz C200 và C300 đang phải triệu hồi tại thị trường Việt Nam do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Mercedes-Benz C-Class C200 Avantgarde mới.

Vào tháng 8/2026 vừa qua, tập đoàn Mercedes-Benz đã phải triệu hồi hàng loạt ôtô hạng sang của mình tại thị trường Mỹ do lỗi khóa cửa có thế khiến xe tự trôi khi đang đỗ. Đến nay, hãng tiếp tục thực hiện đợt triệu hồi loạt xe C-Class với lỗi tương tự tại thị trường Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương) đã thông báo đợt triệu hồi mới của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đối với 288 xe C200 và C300, tất cả đều được lắp ráp tại nhà máy trong nước từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023.

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Triệu hồi gần 300 xe Mercedes-Benz C200 và C300 tại Việt Nam lỗi khoá cửa.

Theo thông báo, từ ngày 30/9/2026 đến 31/12/2031, chủ sở hữu xe trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến các đại lý và xương dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc để được kiểm tra và thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái xe. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút cho mỗi xe.

Nguyên nhân của lỗi triệu hồi lần này do vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể dễ hấp thụ độ ẩm và bị ăn mòn, gây hỏng bộ phận này. Do đó, hệ thống trên xe sẽ không phát hiện được thời điểm mở cửa, phanh đỗ và/hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt, dẫn tới việc xe có thể tự di chuyển và tăng nguy cơ va chạm.

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Có khoảng 288 xe C200 và C300 tại Việt Nam dính lỗi triệu hồi lần này, tất cả đều được lắp ráp tại nhà máy trong nước từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi với lỗi tương tự tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 310.000 xe Mercedes-Benz (đời từ 2019 đến 2026) gồm: CLA, A-Class, C-CLass, CLE, GLA, GLB và GLC.

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