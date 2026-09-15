Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.

Video: Giới thiệu Toyota Safety Sense 3.0.

Hãng xe Toyota Nhật Bản vừa nộp bằng sáng chế cho hệ thống có tên “Hệ thống và phương pháp ghi nhận thông tin cảnh quan đường bộ liên quan đến người lái”. Công nghệ này sử dụng camera bên trong khoang lái để theo dõi khuôn mặt và ánh mắt tài xế, từ đó xác định khu vực mà người lái đang quan sát.

Toyota đang phát triển công nghệ “chụp ảnh bằng ánh mắt".

Sau khi nhận diện hướng nhìn, hệ thống sẽ điều khiển một hoặc nhiều camera bên ngoài xe để ghi lại chính xác khung cảnh phía trước hoặc hai bên đường. Người lái có thể ra lệnh bằng giọng nói như “chụp biển quảng cáo kia” hoặc sử dụng nút bấm trên vô-lăng, thay vì phải cầm điện thoại để chụp ảnh.

Hình ảnh sau khi ghi lại sẽ không lưu trực tiếp trong bộ nhớ xe mà được chuyển sang điện thoại của người dùng để xem lại sau khi dừng xe. Đáng chú ý, Toyota còn đề cập khả năng kết hợp công nghệ này với dữ liệu sức khỏe và lịch sử tìm kiếm trên điện thoại để đưa ra những gợi ý thông minh hơn. Ví dụ, nếu người dùng có nhu cầu tăng cường vận động, hệ thống có thể nhận diện và ghi lại những khu vực có nhiều người đi bộ trên hành trình.

Theo Toyota, mục tiêu của công nghệ không chỉ là mang đến một tính năng tiện lợi, mà còn nhằm giảm sự xao nhãng khi lái xe.

Theo Toyota, mục tiêu của công nghệ không chỉ là mang đến một tính năng tiện lợi, mà còn nhằm giảm sự xao nhãng khi lái xe. Thay vì tài xế phải rời tay khỏi vô-lăng để chụp lại những khoảnh khắc trên đường, chiếc xe sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình căn chỉnh góc máy và lấy nét. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một ý tưởng trong giai đoạn đăng ký bằng sáng chế. Toyota chưa xác nhận thời điểm thương mại hóa hay mẫu xe nào sẽ được trang bị công nghệ này.

Dù chưa chắc chắn xuất hiện trên xe thương mại, ý tưởng “chụp ảnh bằng ánh mắt” cho thấy các hãng xe đang ngày càng tập trung vào việc biến ôtô thành những thiết bị thông minh hơn, đồng thời giải quyết những thói quen nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của người lái.