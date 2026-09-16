Ho, khó thở suốt 1 tháng, người đàn ông phát hiện dị vật trong phế quản

Ho, khạc đờm, khó thở kéo dài, người đàn ông 62 tuổi đi khám mới phát hiện mảnh xương mắc sâu trong phế quản.

Dị vật gây viêm phế quản vùng phổi

Khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân H.B.D., 62 tuổi, trong tình trạng ho, khạc đờm và khó thở kéo dài khoảng 1 tháng.

Các triệu chứng hô hấp kéo dài khiến người bệnh được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp ghi nhận một dị vật cản quang nằm trong lòng đoạn cuối phế quản gốc trái, sát vị trí chia đôi.

Dị vật gây tắc nghẽn đường thở, đồng thời liên quan đến tình trạng viêm phế quản vùng phổi thùy dưới bên trái.

Trước tình trạng này, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định nội soi phế quản gắp dị vật. Ê-kíp phối hợp gồm Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức và Đơn vị Nội soi – Thăm dò chức năng.

Dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một mảnh xương nằm trong lòng phế quản, tại đoạn cuối phế quản gốc trái. Dị vật được lấy ra khỏi đường thở, giải phóng vị trí tắc nghẽn và mở hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh.

BS.CKI Đặng Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp cho biết, nội soi phế quản là kỹ thuật có giá trị trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý hô hấp.

Đặc biệt, kỹ thuật được sử dụng trong những trường hợp nghi ngờ dị vật đường thở, ho kéo dài không rõ nguyên nhân, xẹp phổi, ho ra máu, tổn thương khí – phế quản, u phổi và một số trường hợp nghi lao phổi. Nội soi phế quản cũng có thể hỗ trợ đánh giá tổn thương và thực hiện một số can thiệp đường thở khi cần thiết.

Ê-kíp nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đừng bỏ qua ho, khó thở kéo dài

BS.CKI Đặng Thị Ngọc Ánh cảnh báo, dị vật đường thở không phải lúc nào cũng gây ra biểu hiện cấp tính ngay từ đầu. Trong một số trường hợp, dị vật có thể tồn tại trong đường thở mà người bệnh không nhận biết rõ, sau đó xuất hiện các triệu chứng hô hấp kéo dài hoặc tái diễn.

Ho, khò khè, khó thở hay viêm phổi tái diễn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi các triệu chứng này kéo dài, bất thường hoặc tái diễn, người bệnh cần được thăm khám để bác sĩ đánh giá và xác định nguyên nhân.

Mảnh dị vật được lấy ra - Ảnh BVCC

Trường hợp người đàn ông 62 tuổi cho thấy một nguyên nhân cơ học trong đường thở cũng có thể liên quan đến những biểu hiện hô hấp kéo dài. Việc phát hiện đúng vị trí và xử trí dị vật kịp thời có ý nghĩa trong giải phóng tắc nghẽn đường thở và điều trị tình trạng viêm liên quan.

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