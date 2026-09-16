Một chiếc SUV Lynk & Co 900 bất ngờ bị cháy tại Trung Quốc không rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra trước khi đưa ra kết luận.

Một vụ cháy xe Lynk & Co 900 đã xảy ra tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) dẫn tới nhiều đồn đoán nguyên nhân liên quan đến pin cao áp. Trong khi đó, đại lý Lynk & Co tại địa phương cho biết là có liên quan khi một cục sạc dự phòng được cho đã chui vào trong gầm xe trước khi đám cháy diễn ra. Hiện tại, nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn cần chờ kết luận sau cuộc điều tra từ cơ quan chức năng.

Lynk & Co 900 chạy điện bất ngờ bốc cháy tại Trung Quốc.

Trước đó, vụ việc xảy ra tại một tuyến phố thương mại tại thành phố Hàng Châu vào khoảng 16h06 ngày 9/9/2026. Hình ảnh được người qua đường ghi lại cho thấy khói và ngọn lửa bốc lên từ phía dưới chiếc SUV của thương hiệu Lynk & Co nhưng không xác định được vị trí khởi nguồn vụ cháy có phải từ cụm pin của xe không.

Vào ngày 10/9, đại lý Hangzhou Lingyue Lynk & Co (Lynk & Co Lăng Duyệt) đã đưa ra tuyên bố chính thức. Cụ thể, chủ sở hữu chiếc xe bị cháy cho biết người đi đường đã đánh rơi một cục sạc dự phòng và nó đã tiếp tục bị đá vào gầm chiếc SUV 900 trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Ngọn lửa bốc lên từ phía dưới chiếc SUV của thương hiệu Lynk & Co nhưng không xác định được vị trí khởi nguồn vụ cháy có phải từ cụm pin của xe không.

Cùng với đó, phía đại lý cũng phủ nhận nguyên nhân cháy bắt nguồn từ pin cao áp, và cho biết kết luận cuối cùng còn phụ thuộc chứng nhận tai nạn cháy nổ chính thức được công bố bởi cơ quan chức năng.

Lynk & Co 900 là dòng xe Hybrid sạc ngoài (PHEV) được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 2025 và mang tới Việt Nam vào năm 2026. Mẫu xe này đã vượt qua bài kiểm tra va chạm kép hàng ghế thứ ba của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc (CAERI).

Vào tháng 8/2026, tập đoàn Geely đã công bố đợt triệu hồi với hơn 74.000 xe Lynk & Co 900 do lỗi hệ thống cảm biến LiDAR.

Xe được trang bị hai tùy chọn dung lượng pin điện 44,9 kWh và 52,4 kWh, do CALB và CATL cung cấp. Cụm pin có lớp vỏ bảo vệ riêng trong khi gầm xe cũng chứa các tấm chắn bảo vệ (phi kim). Xe được trang bị hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao giúp tăng khoảng sáng gầm xe từ 180 mm đến 234 mm. Trong khi đó, một cục sạc dự phòng thông thường có dung lượng 10.000 mAh (tương đương 0,037 kWh).