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[GALLERY] Kia K4 Hybrid 2027 lộ diện - nâng cấp mạnh cả động cơ và công nghệ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia K4 Hybrid 2027 lộ diện - nâng cấp mạnh cả động cơ và công nghệ

Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.

Nguyễn Chung
Kia chính thức mở rộng danh mục xe điện hóa trong phân khúc xe cỡ C tại châu Âu với việc giới thiệu K4 Hybrid mới. Mẫu xe này cũng có 2 cấu hình thân xe là Hatchback và Sportswagon. Trước đó, phiên bản dùng động cơ đốt trong thông thường của dòng xe này đã ra mắt thị trường châu Âu vào hồi tháng 9/2025.
Kia chính thức mở rộng danh mục xe điện hóa trong phân khúc xe cỡ C tại châu Âu với việc giới thiệu K4 Hybrid mới. Mẫu xe này cũng có 2 cấu hình thân xe là Hatchback và Sportswagon. Trước đó, phiên bản dùng động cơ đốt trong thông thường của dòng xe này đã ra mắt thị trường châu Âu vào hồi tháng 9/2025.
Phiên bản Kia K4 hybrid hoàn toàn mới kết hợp thiết kế sắc sảo cùng không gian nội thất rộng rãi của mẫu xe với khả năng tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện. Phiên bản này không chỉ cạnh tranh với những mẫu xe chủ lực trong phân khúc xe nhỏ gọn mà còn mang đến lựa chọn cho những khách hàng muốn cắt giảm lượng khí thải mà không phụ thuộc vào việc sạc điện bên ngoài.
Phiên bản Kia K4 hybrid hoàn toàn mới kết hợp thiết kế sắc sảo cùng không gian nội thất rộng rãi của mẫu xe với khả năng tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện. Phiên bản này không chỉ cạnh tranh với những mẫu xe chủ lực trong phân khúc xe nhỏ gọn mà còn mang đến lựa chọn cho những khách hàng muốn cắt giảm lượng khí thải mà không phụ thuộc vào việc sạc điện bên ngoài.
Kia K4 Hybrid 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L chuyên dụng, kết hợp với mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp (6DCT). Hệ thống này tạo ra tổng công suất 154 mã lực, cân bằng giữa khả năng phản hồi nhanh và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
Kia K4 Hybrid 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L chuyên dụng, kết hợp với mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp (6DCT). Hệ thống này tạo ra tổng công suất 154 mã lực, cân bằng giữa khả năng phản hồi nhanh và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
Không chỉ tiết kiệm xăng hơn, Kia K4 Hybrid còn đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau bằng hai kiểu dáng thân xe riêng biệt. Kia K4 Hatchback được thiết kế dành cho người đi lại trong đô thị và những khách hàng năng động.
Không chỉ tiết kiệm xăng hơn, Kia K4 Hybrid còn đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau bằng hai kiểu dáng thân xe riêng biệt. Kia K4 Hatchback được thiết kế dành cho người đi lại trong đô thị và những khách hàng năng động.
K4 Hatchback dành những người tìm kiếm một mẫu ôtô nhỏ gọn với tỷ lệ thân xe linh hoạt mà không phải hy sinh tính tiện dụng của không gian nội thất. Trong khi đó, Kia K4 Sportswagon được phát triển với nóc kéo dài và khoang hành lý dung tích lớn, tối đa hóa không gian chở đồ cho những chuyến đi đường dài cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình.
K4 Hatchback dành những người tìm kiếm một mẫu ôtô nhỏ gọn với tỷ lệ thân xe linh hoạt mà không phải hy sinh tính tiện dụng của không gian nội thất. Trong khi đó, Kia K4 Sportswagon được phát triển với nóc kéo dài và khoang hành lý dung tích lớn, tối đa hóa không gian chở đồ cho những chuyến đi đường dài cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình.
Những khách hàng tìm kiếm diện mạo thể thao hơn có thể lựa chọn phiên bản GT-Line cao cấp nhất trên cả hai kiểu thân xe. Các nâng cấp chính của GT-Line bao gồm mâm hợp kim thiết kế riêng có kích thước 17 inch hoặc 18 inch, vô lăng thể thao 3 chấu và lẫy chuyển số phía sau.
Những khách hàng tìm kiếm diện mạo thể thao hơn có thể lựa chọn phiên bản GT-Line cao cấp nhất trên cả hai kiểu thân xe. Các nâng cấp chính của GT-Line bao gồm mâm hợp kim thiết kế riêng có kích thước 17 inch hoặc 18 inch, vô lăng thể thao 3 chấu và lẫy chuyển số phía sau.
Ngoài ra, bản GT-Line còn có những chi tiết ngoại thất sơn màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, bậc cửa bên sườn và ốp cua lốp. Mọi phiên bản của K4 Hybrid ở thị trường châu Âu đều được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với các hệ thống hỗ trợ người lái mới nhất (ADAS) của Kia cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp trong khoang lái.
Ngoài ra, bản GT-Line còn có những chi tiết ngoại thất sơn màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, bậc cửa bên sườn và ốp cua lốp. Mọi phiên bản của K4 Hybrid ở thị trường châu Âu đều được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với các hệ thống hỗ trợ người lái mới nhất (ADAS) của Kia cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp trong khoang lái.
Dây chuyền sản xuất Kia K4 Hybrid dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2026. Xe sẽ có mặt tại các đại lý Kia ở châu Âu ngay sau khi quá trình sản xuất bắt đầu, qua đó củng cố nỗ lực của thương hiệu Hàn Quốc trong việc phổ cập các giải pháp điện hóa hiệu quả tại những phân khúc có doanh số cao.
Dây chuyền sản xuất Kia K4 Hybrid dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2026. Xe sẽ có mặt tại các đại lý Kia ở châu Âu ngay sau khi quá trình sản xuất bắt đầu, qua đó củng cố nỗ lực của thương hiệu Hàn Quốc trong việc phổ cập các giải pháp điện hóa hiệu quả tại những phân khúc có doanh số cao.
Kia K4 vốn là thế hệ mới của mẫu xe K3 hiện đang bán tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, xe được đổi tên từ Kia K3 thành K4 nhằm tạo sự thống nhất trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, cái tên Kia K3 lại được dùng để gọi một mẫu xe cỡ B ở thị trường quốc tế.
Kia K4 vốn là thế hệ mới của mẫu xe K3 hiện đang bán tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, xe được đổi tên từ Kia K3 thành K4 nhằm tạo sự thống nhất trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, cái tên Kia K3 lại được dùng để gọi một mẫu xe cỡ B ở thị trường quốc tế.
Video: So sánh Honda Civic Hatchback và Kia K4 Hatchback.
Nguyễn Chung
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