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Số hóa - Xe

Trung Quốc xây nhà máy 10.000 robot mỗi năm

Nhà máy UBTECH có thể sản xuất hơn 10.000 robot mỗi năm, nhưng thách thức lớn hơn là tìm đủ công việc để những cỗ máy này tạo ra giá trị thực tế.

Thiên Trang (th)
Trung Quốc xây nhà máy 10.000 robot mỗi năm

Ngày 12/9, UBTECH đưa vào vận hành Nhà máy Siêu thông minh Robot hình người công nghiệp tại Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Cơ sở rộng 14.000 m² được thiết kế với công suất hơn 10.000 robot mỗi năm, tương đương nhịp sản xuất một robot sau khoảng 10 phút. Đáng chú ý, đây không đơn thuần là nhà máy sản xuất robot hình người, mà còn là nơi robot được sử dụng để vận chuyển linh kiện và hỗ trợ chính quá trình lắp ráp. UBTECH cho biết nhà máy được thiết kế chuyên biệt cho robot hình người hai chân và các robot dạng bánh xe, hướng tới khả năng sản xuất hàng loạt thay vì chỉ chế tạo những mẫu máy phục vụ trình diễn công nghệ.

Nhà máy robot hình người của UBTECH tại Liễu Châu được thiết kế với công suất hơn 10.000 robot mỗi năm. (Ảnh:VCG)

Bên trong nhà máy, nhiều loại robot đảm nhiệm các công đoạn hậu cần và sản xuất. Cruzr Y1 và Cruzr S2 sử dụng hệ thống thị giác 3D để lấy hàng khỏi pallet, gắp linh kiện, bổ sung vật tư và vận chuyển giữa các trạm. Chúng phối hợp với xe tự hành AGV, xe nâng tự động Wali và phương tiện vận chuyển không người lái Chitu. Hệ thống được điều phối thông qua nền tảng Yanshee MOM của UBTECH, kết hợp với Intelligence Center X của Siemens. Trước khi nhà máy hoạt động, hai bên còn xây dựng bản sao số 1:1 bằng Plant Simulation để mô phỏng luồng vận chuyển, nguy cơ ùn tắc và khả năng đáp ứng chu kỳ sản xuất 10 phút.

Quá trình lắp ráp robot cũng được tự động hóa ở mức cao. Một robot hình người cần hơn 2.000 con ốc thuộc khoảng 50 quy cách khác nhau, trong khi các trạm chuyên dụng kiểm soát độ sâu và mô-men xoắn khi siết. Sau khi hoàn thiện, robot phải trải qua hơn 4 giờ kiểm tra tải động liên tục trước khi được kiểm tra ngoại quan. Những con số này cho thấy UBTECH đang cố giải một trong những bài toán quan trọng nhất của ngành robot hình người là làm sao chuyển từ các nguyên mẫu đắt đỏ sang sản phẩm có thể sản xuất với quy mô công nghiệp và chi phí ngày càng thấp. Công ty đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất robot hình người 20-30% mỗi năm và đưa mức chi phí xuống dưới 20.000 USD mỗi robot vào năm 2030.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất tăng nhanh cũng kéo theo một câu hỏi khó hơn: ai sẽ sử dụng số robot này? Nhà máy được thiết kế cho công suất hơn 10.000 robot mỗi năm, nhưng con số này phản ánh năng lực sản xuất chứ không đồng nghĩa UBTECH đã có từng đó đơn hàng. Trong nửa đầu năm 2026, công ty bán 921 robot hình người kích thước đầy đủ, tăng mạnh so với 45 chiếc cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ nhóm sản phẩm và dịch vụ này đạt 590,3 triệu NDT, nhưng phần lớn vẫn đến từ khách hàng công nghiệp, nơi việc đưa robot mới vào dây chuyền đòi hỏi quá trình kiểm chứng, tích hợp và tối ưu lâu dài.

Robot được sử dụng ngay trong nhà máy để vận chuyển linh kiện và hỗ trợ quá trình lắp ráp.

Áp lực tìm đầu ra càng rõ khi UBTECH chưa có lợi nhuận. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt 1,269 tỷ NDT nhưng khoản lỗ lên tới 338,8 triệu NDT. UBTECH đang hướng robot hình người tới những nhiệm vụ như bốc dỡ hàng, phân loại, xếp pallet, lắp ráp và kiểm tra chất lượng, song hiệu quả trong môi trường thực tế vẫn là bài toán cần chứng minh. Một hệ thống vision-language-action phục vụ nghiên cứu bốc dỡ hàng của công ty đạt tỷ lệ thành công 75% trong phòng thí nghiệm, trong khi các chỉ số quan trọng như thời gian hoạt động liên tục, mức độ can thiệp của con người, chi phí bảo trì hay thời gian hoàn vốn chưa được công bố đầy đủ. Vì vậy, Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong việc giải bài toán “làm ra robot”, nhưng để biến humanoid thành một ngành công nghiệp thực sự, bài toán khó hơn vẫn là “tìm được việc cho robot làm”.

#robot #UBTECH #nhà máy #robot humanoid #tự động hóa #công nghiệp

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