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[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Lite pin 2 tuần, có GPS

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Lite pin 2 tuần, có GPS

REDMI Watch 6 Lite sở hữu màn hình AMOLED 60 Hz, GPS đa hệ thống, hơn 150 chế độ thể thao và pin 7.000 mAh, giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Thiên Trang
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#Redmi Watch 6 Lite #smartwatch #GPS #pin 2 tuần #màn hình AMOLED

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