[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Lite pin 2 tuần, có GPS

REDMI Watch 6 Lite sở hữu màn hình AMOLED 60 Hz, GPS đa hệ thống, hơn 150 chế độ thể thao và pin 7.000 mAh, giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Tencent, Cambricon và MiniMax chi hàng triệu cổ phiếu giữ chân nhân tài AI, bán dẫn tại Trung Quốc, dự báo thiếu gần 5 triệu lao động ngành AI vào 2030.
Khi mua mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV).
Mẫu xe SUV Hyundai Bayon 2027 mới sắp ra mắt, sẽ được định vị giữa Venue và Creta trong dòng sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Ấn Độ.
Một chiếc SUV Lynk & Co 900 bất ngờ bị cháy tại Trung Quốc không rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra trước khi đưa ra kết luận.
Volkswagen Mission Efficiency được phát triển dựa trên ôtô điện ID. Polo, đạt phạm vi hoạt động thực tế hơn 600 km với bộ pin nhỏ, có dung lượng chỉ 54 kWh.
Jeep vừa triệu hồi hơn 202.000 xe, trong đó có Grand Cherokee lỗi hệ thống giám sát áp suất lốp. Đây là đợt triệu hồi thứ hai của mẫu xe này trong tháng 9/2026.
Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV - mẫu xe SUV đầu bảng sử dụng kết hợp mô-tơ điện và động cơ xăng, có thể đạt tầm hoạt động lên tới 1.100km.
Điện thoại gập đang đứng trước bài toán khó khi màn hình lớn thường buộc nhà sản xuất cắt giảm camera. Thế hệ mới cho thấy hai hướng tiếp cận khác biệt.
Smartphone cao cấp ngày càng mỏng và tối giản, nhưng cụm camera phía sau lại phình to. Đằng sau thiết kế này là những giới hạn khó tránh của công nghệ.
Google Maps có thể cho biết một nhà hàng, quán cà phê hay điểm vui chơi đang đông hay vắng nhờ dữ liệu vị trí được tổng hợp và ẩn danh từ người dùng.
Làn sóng phim ngắn AI tại Trung Quốc tăng tốc khi công nghệ tham gia toàn bộ quy trình sản xuất, từ viết kịch bản đến dựng phim, đe dọa nhiều việc làm.
John Ternus từng đứng tên trong bằng sáng chế thiết bị màn hình gập của Apple từ năm 2011, trước khi trở thành CEO và giới thiệu iPhone Duo năm 2026.
Royal Enfield Himalayan 440 mở bán tại thị trường Ấn Độ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận.
Các mẫu xe Mercedes-Benz C200 và C300 đang phải triệu hồi tại thị trường Việt Nam do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi.
Chỉ một chiếc áo chưa thanh toán cũng có thể khiến cổng Uniqlo hú còi. Phía sau âm thanh này là hệ thống EAS và RFID được số hóa sâu.
Nhà máy UBTECH có thể sản xuất hơn 10.000 robot mỗi năm, nhưng thách thức lớn hơn là tìm đủ công việc để những cỗ máy này tạo ra giá trị thực tế.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Một loại mã độc Android có thể tạo bản sao ứng dụng ngân hàng để hỗ trợ giao dịch trái phép, khiến người dùng khó nhận biết thiết bị đang bị kiểm soát.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.