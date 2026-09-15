[INFOGRAPHIC] Lộ trình xử lý dự án Mường Thanh, khi nào di dời và phá dỡ?

Mối liên hệ điều hành song trùng giữa PDN và hai công ty liên kết cùng các đơn vị vệ tinh đang đặt ra bài toán kiểm soát giao dịch nội bộ, trong bối cảnh danh mục đầu tư ngoài ngành kém sắc và áp lực giữ chân khách hàng trước các siêu cảng ngày một lớn.