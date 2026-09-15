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[INFOGRAPHIC] Lộ trình xử lý dự án Mường Thanh, khi nào di dời và phá dỡ?

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] Lộ trình xử lý dự án Mường Thanh, khi nào di dời và phá dỡ?

Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án Mường Thanh, trước hết rà soát, phân loại cả công trình, tầng, căn hộ để xác định phần được tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.

Thiên Anh
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