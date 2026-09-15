Vì sao Uniqlo biết quần áo chưa thanh toán?

Chỉ một chiếc áo chưa thanh toán cũng có thể khiến cổng Uniqlo hú còi. Phía sau âm thanh này là hệ thống EAS và RFID được số hóa sâu.

Nếu từng vô tình cầm một món đồ đứng gần cửa ra vào của Uniqlo, nhiều người có thể bắt gặp tiếng còi cảnh báo phát ra từ cổng an ninh. Âm thanh này không đơn thuần là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang mang một sản phẩm chưa thanh toán ra ngoài, mà là kết quả của hệ thống công nghệ được thiết kế để kiểm soát hàng hóa. Trong bán lẻ, cơ chế phổ biến đứng phía sau cảnh báo này là Electronic Article Surveillance (EAS), hay hệ thống giám sát mặt hàng điện tử.

Cổng an ninh tại cửa hàng có thể phát hiện sản phẩm chưa hoàn tất thanh toán thông qua hệ thống nhận diện hàng hóa.

EAS truyền thống thường gồm ba thành phần chính là tem an ninh gắn trên sản phẩm, cổng kiểm soát tại lối ra và thiết bị vô hiệu hóa tem tại quầy thanh toán. Khi hàng hóa chưa được thanh toán đi qua cổng, tem vẫn ở trạng thái hoạt động và tương tác với trường điện từ hoặc sóng vô tuyến do hệ thống phát ra. Bộ thu nhận tín hiệu bất thường, sau đó kích hoạt còi và đèn cảnh báo. Khi giao dịch hoàn tất, tem cứng có thể được tháo bỏ hoặc tem mềm được vô hiệu hóa, giúp sản phẩm đi qua cổng mà không kích hoạt báo động.

Tuy nhiên, EAS có một hạn chế đáng kể là hệ thống chủ yếu biết có một tem an ninh đang đi qua, chứ chưa thể xác định chính xác đó là sản phẩm nào. Công nghệ RFID đã mở rộng khả năng này bằng cách gắn một vi mạch cùng ăng-ten siêu nhỏ vào nhãn sản phẩm. Khác với mã vạch cần được máy quét nhìn thấy trực tiếp, RFID sử dụng sóng vô tuyến để đọc dữ liệu mà không nhất thiết phải đưa từng món đồ vào đúng vị trí quét. Quan trọng hơn, mỗi sản phẩm có thể được gán một mã định danh riêng thông qua Electronic Product Code (EPC).

Uniqlo là một trong những thương hiệu thời trang triển khai RFID trên quy mô lớn. Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, từng công bố kế hoạch mở rộng việc gắn thẻ RFID cho sản phẩm trên mạng lưới cửa hàng toàn cầu. Khi một món đồ có chip RFID đi qua hệ thống đọc tại cửa, thông tin định danh có thể được đối chiếu với dữ liệu bán hàng để xác định trạng thái của sản phẩm. Nhờ đó, hệ thống không chỉ phát hiện hàng hóa chưa hoàn tất giao dịch mà còn có thể hỗ trợ nhân viên xác định thông tin cụ thể về món đồ.

Chip RFID tích hợp trong nhãn sản phẩm giúp Uniqlo tự động nhận diện nhiều món đồ cùng lúc tại quầy thanh toán.

RFID cũng giải thích cho trải nghiệm tại các quầy tự thanh toán Uniqlo. Thay vì lấy từng chiếc áo, quần hoặc phụ kiện ra quét mã vạch, khách hàng có thể đặt nhiều sản phẩm vào khu vực đọc RFID. Hệ thống sử dụng sóng UHF để nhận diện đồng thời các thẻ nằm trong giỏ, sau đó tổng hợp danh sách hàng hóa và hiển thị trên màn hình. Sau khi thanh toán, trạng thái của từng sản phẩm được cập nhật trong hệ thống, giúp quá trình đi qua cổng an ninh diễn ra thuận lợi hơn.

Điểm đáng chú ý là RFID không chỉ phục vụ việc chống thất thoát. Khi dữ liệu định danh của từng sản phẩm được kết nối với hệ thống quản lý, công nghệ này còn trở thành một phần của chuỗi cung ứng. Hàng hóa có thể được kiểm kê, theo dõi và đối chiếu nhanh hơn tại cửa hàng hoặc kho. Dữ liệu bán hàng cũng giúp doanh nghiệp theo dõi tốc độ tiêu thụ của từng nhóm sản phẩm, từ đó hỗ trợ bổ sung hàng hoặc điều chỉnh phân phối. Vì vậy, tiếng còi vang lên ở cửa Uniqlo thực chất chỉ là phần dễ nhận thấy nhất của một hệ thống số hóa rộng hơn, trong đó chiếc mác quần áo có thể đóng vai trò như một “danh tính số” của từng sản phẩm.