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[GALLERY] Ferrari 296 GT Modificata "khủng" hơn cả bản đua chuyên nghiệp

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ferrari 296 GT Modificata "khủng" hơn cả bản đua chuyên nghiệp

Ferrari 296 GT Modificata là siêu xe chỉ dành cho đường đua, nhưng không bị gò bó trong những điều luật thi đấu giống như bản đua chuyên nghiệp 296 GT3 Evo.

Thảo Mai
Mặc dù xe đua có thiết kế táo bạo hơn nhiều so với các mẫu xe đường phố mà chúng được phát triển dựa trên, chúng vẫn phải đáp ứng các quy định của giải đua xe thể thao được tham gia. Ví dụ, chiếc Ferrari 296 GT3 Evo buộc phải tuân theo các điều luật về kỹ thuật của Liên đoàn đua ôtô quốc tế FIA đề ra.
Mặc dù xe đua có thiết kế táo bạo hơn nhiều so với các mẫu xe đường phố mà chúng được phát triển dựa trên, chúng vẫn phải đáp ứng các quy định của giải đua xe thể thao được tham gia. Ví dụ, chiếc Ferrari 296 GT3 Evo buộc phải tuân theo các điều luật về kỹ thuật của Liên đoàn đua ôtô quốc tế FIA đề ra.
Tuy nhiên, Ferrari mới đây đã tung ra một phiên bản còn "khủng" hơn là 296 GT Modificata mới, khi chiếc siêu xe này là một món đồ chơi dành cho đại gia trên đường đua và vì thế hoàn toàn không phải tuân thủ theo luật nào.
Tuy nhiên, Ferrari mới đây đã tung ra một phiên bản còn "khủng" hơn là 296 GT Modificata mới, khi chiếc siêu xe này là một món đồ chơi dành cho đại gia trên đường đua và vì thế hoàn toàn không phải tuân thủ theo luật nào.
Về cơ bản, Ferrari đã vận dụng những bài học kinh nghiệm từ chiếc 296 GT3 Evo để tạo ra một chiếc xe không cần tuân theo những quy tắc tương tự. Kết quả là một cỗ máy được ước tính sẽ hoàn thành một vòng đường đua thử nghiệm Fiorano của hãng nhanh hơn khoảng 3 giây so với chiếc xe đua mà nó dựa trên.
Về cơ bản, Ferrari đã vận dụng những bài học kinh nghiệm từ chiếc 296 GT3 Evo để tạo ra một chiếc xe không cần tuân theo những quy tắc tương tự. Kết quả là một cỗ máy được ước tính sẽ hoàn thành một vòng đường đua thử nghiệm Fiorano của hãng nhanh hơn khoảng 3 giây so với chiếc xe đua mà nó dựa trên.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này vẫn chưa được thử nghiệm thực tế, vì vậy đây chỉ là ước tính của Ferrari. Trái tim của chiếc 296 mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay là động cơ V6 2.9 lít tăng áp kép được nâng cấp.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này vẫn chưa được thử nghiệm thực tế, vì vậy đây chỉ là ước tính của Ferrari. Trái tim của chiếc 296 mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay là động cơ V6 2.9 lít tăng áp kép được nâng cấp.
Khối động cơ sản sinh công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 800Nm sau khi Ferrari thực hiện những thay đổi đối với bộ tăng áp, trục khuỷu, trục cam, hệ thống nạp và bộ làm mát khí nạp. Ngoài ra còn có một bơm áp suất thấp mới và hệ thống nhiên liệu mạnh mẽ hơn để phù hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn của động cơ.
Khối động cơ sản sinh công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 800Nm sau khi Ferrari thực hiện những thay đổi đối với bộ tăng áp, trục khuỷu, trục cam, hệ thống nạp và bộ làm mát khí nạp. Ngoài ra còn có một bơm áp suất thấp mới và hệ thống nhiên liệu mạnh mẽ hơn để phù hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn của động cơ.
Ngoài động cơ được nâng cấp, mẫu xe đua mới nhất của Ferrari còn sở hữu thân xe được thiết kế lại để cải thiện hiệu suất khí động học. Phần đầu xe có bộ chia gió hầm hố hơn và các chi tiết khí động học bổ sung, trong khi cánh gió cố định khổng lồ chiếm ưu thế ở phía sau.
Ngoài động cơ được nâng cấp, mẫu xe đua mới nhất của Ferrari còn sở hữu thân xe được thiết kế lại để cải thiện hiệu suất khí động học. Phần đầu xe có bộ chia gió hầm hố hơn và các chi tiết khí động học bổ sung, trong khi cánh gió cố định khổng lồ chiếm ưu thế ở phía sau.
Thân xe cũng tích hợp các cửa hút gió lớn hơn và các bề mặt được tạo hình cầu kỳ nhằm điều chỉnh luồng không khí ở tốc độ cao. Điều đó sẽ giúp tăng độ bám đường và độ ổn định ở tốc độ cao, cho phép người lái duy trì được đà tốt hơn khi vào cua.
Thân xe cũng tích hợp các cửa hút gió lớn hơn và các bề mặt được tạo hình cầu kỳ nhằm điều chỉnh luồng không khí ở tốc độ cao. Điều đó sẽ giúp tăng độ bám đường và độ ổn định ở tốc độ cao, cho phép người lái duy trì được đà tốt hơn khi vào cua.
Là một chiếc xe chỉ dành cho đường đua, nên Ferrari cũng không cần phải bận tâm về khoảng sáng gầm xe, khả năng bảo vệ người đi bộ, các chuẩn khí thải hay tính tiện dụng hàng ngày. Nó giữ nguyên bản chất của dòng 296, và chỉ một số ít người sẽ sở hữu nó vì Ferrari cho biết nó sẽ được sản xuất với số lượng "cực kỳ hạn chế".
Là một chiếc xe chỉ dành cho đường đua, nên Ferrari cũng không cần phải bận tâm về khoảng sáng gầm xe, khả năng bảo vệ người đi bộ, các chuẩn khí thải hay tính tiện dụng hàng ngày. Nó giữ nguyên bản chất của dòng 296, và chỉ một số ít người sẽ sở hữu nó vì Ferrari cho biết nó sẽ được sản xuất với số lượng "cực kỳ hạn chế".
Ferrari 296 GT Modificata được thiết kế riêng cho các thành viên của chương trình Club Competizioni GT của Ferrari. Giải đấu dành riêng cho thành viên này mang đến cho chủ sở hữu cơ hội lái xe trên một số đường đua nổi tiếng nhất thế giới, với điều kiện mua xe bao gồm 2 năm, hoặc 12 vòng đua, tham gia giải đấu.
Ferrari 296 GT Modificata được thiết kế riêng cho các thành viên của chương trình Club Competizioni GT của Ferrari. Giải đấu dành riêng cho thành viên này mang đến cho chủ sở hữu cơ hội lái xe trên một số đường đua nổi tiếng nhất thế giới, với điều kiện mua xe bao gồm 2 năm, hoặc 12 vòng đua, tham gia giải đấu.
Lịch trình năm 2027 bao gồm 7 chặng đua tại Jerez de la Frontera ở Tây Ban Nha, Misano Adriatico ở Ý, Fuji ở Nhật Bản, Indianapolis ở Hoa Kỳ, Paul Ricard ở Pháp và Spa-Francorchamps ở Bỉ. Mùa giải sẽ kết thúc tại Ferrari Finali Mondiali, địa điểm và ngày cụ thể sẽ được công bố sau.
Lịch trình năm 2027 bao gồm 7 chặng đua tại Jerez de la Frontera ở Tây Ban Nha, Misano Adriatico ở Ý, Fuji ở Nhật Bản, Indianapolis ở Hoa Kỳ, Paul Ricard ở Pháp và Spa-Francorchamps ở Bỉ. Mùa giải sẽ kết thúc tại Ferrari Finali Mondiali, địa điểm và ngày cụ thể sẽ được công bố sau.
Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 296 GT Modificata mới.
Thảo Mai
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