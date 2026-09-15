Hà Nội kiên quyết xử lý, vì sao xe tự chế giả thương binh vẫn còn xuất hiện?

Trong một tháng, CSGT Hà Nội xử lý 216 xe tự sản xuất, lắp ráp và hàng trăm trường hợp chở hàng vi phạm, cho thấy xe tự chế vẫn là vấn đề đáng lưu ý.

Hàng trăm trường hợp bị xử lý

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác tham gia giao thông.

Trong quá trình tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe ba bánh tự chế được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, thiết bị. Đây là những phương tiện được sản xuất, lắp ráp không theo các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho phương tiện tham gia giao thông.

CSGT kiểm soát trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế trên đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội.

Theo Phòng CSGT, từ ngày 15/8 đến 14/9/2026, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 216 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp; tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ 23 xe ba, bốn bánh tự chế.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng xử lý 394 trường hợp điều khiển xe mô tô chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định và 181 trường hợp điều khiển xe mô tô kéo theo xe khác.

Những con số trên cho thấy vi phạm liên quan đến phương tiện tự chế và vận chuyển hàng hóa không đúng quy định vẫn cần được tiếp tục kiểm soát trên địa bàn Thủ đô.

Xe tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo lực lượng CSGT, các loại xe tự sản xuất, lắp ráp thường không bảo đảm các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác.

Khi tham gia giao thông, những hạn chế về kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và xử lý tình huống của người lái. Đặc biệt, việc sử dụng xe tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh có thể làm thay đổi trọng tâm phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và quãng đường phanh.

Chiếc xe ba bánh được chế tạo từ nhiều phụ kiện cũ, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, một phương tiện khó kiểm soát hoặc chở hàng không được sắp xếp, cố định phù hợp có thể tạo nguy hiểm không chỉ cho người điều khiển mà cả những phương tiện xung quanh.

Hàng hóa cồng kềnh, không được che chắn cũng có nguy cơ rơi, vãi xuống đường, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật có thể phát sinh khí thải, tiếng ồn, gây thêm tác động tiêu cực đến môi trường sống.

Chủ động loại bỏ phương tiện không an toàn

Để bảo đảm an toàn giao thông, Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy; không chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo không sản xuất, mua bán và sử dụng các loại xe tự chế để tham gia giao thông.

Nhiều trường hợp dùng loại xe này để chở thuê hàng hoá, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội.

Việc tuân thủ quy định không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là chủ động loại bỏ những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn. Khi vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện cần lựa chọn phương tiện phù hợp, sắp xếp và cố định hàng hóa an toàn, không để hàng hóa ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe hoặc gây nguy hiểm cho người khác.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời vận động người dân tự giác tháo dỡ, loại bỏ các phương tiện tự chế không bảo đảm điều kiện an toàn.

Mỗi người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định cũng là một cách góp phần giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, môi trường sạch đẹp và xây dựng hình ảnh đô thị Hà Nội văn minh.