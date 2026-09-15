Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.

Những hình ảnh đăng kiểm từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ thiết kế ngoại thất mới của Hyundai Custo bản nâng cấp vòng đời. Đây là mẫu MPV cỡ trung xuất hiện lần đầu vào năm 2021 tại Trung Quốc và được phân phối dưới tên gọi Custin tại một số thị trường quốc tế như Việt Nam, Philippines hay Đài Loan. Đợt cập nhật này được kỳ vọng cũng sẽ sớm được áp dụng cho các phiên bản mở rộng ở các thị trường kể trên.

Hyundai Custin 2027 lộ diện - đầu xe đẹp như Palisade, chờ bán ở Việt Nam.

Thay đổi đáng kể nhất trên Hyundai Custin nằm ở phần đầu theo phong cách tương tự Palisade thế hệ mới. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng thác nước chiếm phần lớn diện tích đầu xe và sơn màu đen bóng tương phản. Cụm đèn chiếu sáng LED được đặt dọc ở hai bên, đi kèm dải đèn định vị ban ngày viền bên ngoài trông như bản thu nhỏ của Palisade.

Thay đổi đáng kể nhất trên Hyundai Custin nằm ở phần đầu theo phong cách tương tự Palisade thế hệ mới. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng thác nước.

Phía trên có thể là dải LED kéo dài nằm ngang theo xu hướng thiết kế mới của hãng. Khu vực cản dưới tích hợp thêm chi tiết bảo vệ dạng cản trước giả kim loại. Hyundai Custin 2027 sở hữu chiều dài 4.959mm, chiều rộng 1.856mm và chiều cao 1.733mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.055mm. Thân xe giữ nguyên kiểu cửa trượt đặc trưng của dòng MPV.

Hyundai Custin 2027 sở hữu chiều dài 4.959mm, chiều rộng 1.856mm và chiều cao 1.733mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.055mm.

Điểm khác biệt ở phần hông xe đến từ bộ mâm hợp kim 18 inch mang thiết kế chấu mới tương tự Palisade Calligraphy, cùng chi tiết ốp trang trí giả khe gió xuất hiện tại khu vực vè bánh trước. Ở phía sau, cụm đèn hậuhình chữ C nối liền vẫn được giữ nguyên từ phiên bản tiền nhiệm. Sự thay đổi ở đuôi xe chủ yếu nằm ở phần cản sau với việc bổ sung một số chi tiết ốp mạ chrome.

Xe sở hữu bộ mâm hợp kim 18 inch mang thiết kế tương tự Palisade Calligraphy.

Tùy theo từng phiên bản, Custin 2027 sẽ được trang bị cửa sổ trời đơn phía trước hoặc hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh panoramic cho khoang hành khách phía sau. Mặc dù hình ảnh không để lộ không gian nội thất, các ký hiệu nhận diện phía sau xe như 270T và 380T xác nhận các tùy chọn động cơ xăng tăng áp.

Mặc dù hình ảnh không để lộ không gian nội thất, các ký hiệu nhận diện phía sau xe như 270T và 380T xác nhận các tùy chọn động cơ xăng tăng áp.

Phiên bản 270T sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 270Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp hoặc 8 cấp. Trong khi đó, bản 380T trang bị động cơ 2.0L Turbo tạo ra công suất 230 mã lực và mô-men xoắn 353Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp.

Hiện thời điểm trình làng của mẫu xe MPV Hyundai Custin 2027 mới tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến không còn xa.