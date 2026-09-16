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Số hóa - Xe

Lý do Mitsubishi Pajero 2027 bỏ kiểu treo lốp dự phòng phía sau?

Mẫu SUV Mitsubishi Pajero 2027 sẽ không sử dụng lốp dự phòng treo phía sau, mà được chuyển xuống dưới gầm nhằm cải thiện khả năng tiếp cận khoang hành lý.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết Mitsubishi Pajero 2027 ra mắt tại Nhật Bản.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được lựa chọn cách bố trí lốp dự phòng tương tự Toyota Prado thế hệ mới. Theo đó, bánh dự phòng được chuyển từ cửa hậu xuống bên dưới gầm xe. Theo ông Kunitoshi Itagaki, chuyên gia phụ trách sản phẩm của Mitsubishi, cho biết hãng hiểu lốp dự phòng treo phía sau là một trong những đặc điểm nhận diện của Pajero trước đây.

Tuy nhiên, phản hồi từ khách hàng trên nhiều thị trường cho thấy mẫu SUV này không chỉ phục vụ các chuyến off-road mà còn được sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Theo Mitsubishi, việc chuyển lốp dự phòng xuống gầm giúp cửa cốp dễ sử dụng hơn, đặc biệt khi xe đỗ trong không gian hẹp.

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Mitsubishi Pajero 2027 sẽ không sử dụng lốp dự phòng treo phía sau.

Bên cạnh đó, thiết kế cửa hậu mới với bản lề phía trên còn có thể đóng vai trò như một phần mái che khi xe được sử dụng trong các hoạt động cắm trại hoặc dã ngoại. Việc loại bỏ chi tiết đặc trưng này không đồng nghĩa Pajero mới mất đi dấu ấn thiết kế quen thuộc.

Ông Norihiko Yoshimine, nhà thiết kế trưởng của Mitsubishi, cho biết phần cửa hậu được tạo hình với các họa tiết hình lục giác lấy cảm hứng từ những thế hệ Pajero trước đây. Các đường gân tạo điểm nhấn quanh khu vực biển số, giúp phần đuôi xe vẫn gợi liên tưởng đến những mẫu Pajero cũ.

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Theo đó, bánh dự phòng được chuyển từ cửa hậu xuống bên dưới gầm xe.

Mitsubishi đồng thời tập trung tối ưu không gian chứa đồ và khả năng bố trí hàng ghế thứ ba trên thế hệ mới. Việc chuyển lốp dự phòng từ cửa hậu xuống dưới gầm đang trở thành xu hướng trên nhiều mẫu SUV dẫn động 4 bánh.

Nissan Patrol đã loại bỏ lốp dự phòng gắn cửa hậu sau khi thế hệ Y61 kết thúc vòng đời vào năm 2016. Toyota Prado cũng chuyển sang cách bố trí này trên thế hệ mới, trong khi trong gia đình Land Cruiser, thiết kế lốp dự phòng phía sau hiện chủ yếu còn xuất hiện trên Land Cruiser 76 Series.

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Mitsubishi hiện chưa công bố dung tích bình nhiên liệu của Pajero thế hệ mới.

Mitsubishi Pajero Sport cũng không sử dụng lốp dự phòng gắn trên cửa hậu. Tuy nhiên, mẫu xe này có bình nhiên liệu dung tích 68 lít, thấp hơn mức 80 lít của Ford Everest. Mitsubishi hiện chưa công bố dung tích bình nhiên liệu của Pajero thế hệ mới. Mẫu SUV này dự kiến sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L tăng áp đơn, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm.

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