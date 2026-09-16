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Số hóa - Xe

Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi vì lỗi hệ thống kiểm soát áp suất lốp

Jeep vừa triệu hồi hơn 202.000 xe, trong đó có Grand Cherokee lỗi hệ thống giám sát áp suất lốp. Đây là đợt triệu hồi thứ hai của mẫu xe này trong tháng 9/2026.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee thế hệ mới.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA - thuộc tập đoàn Stellantis) đã thông báo đợt triệu hồi mới đối với loạt xe Jeep do lỗi phần mềm khiến hệ thống giám sát áp suất lốp có thể không phát hiện được tình trạng áp suất lốp thấp và không bật đèn cảnh báo trên đồng hồ, điều này có thể gây mất lái và tăng nguy cơ tai nạn khi xe đang di chuyển trên đường.

Tổng cộng, FCA sẽ phải triệu hồi hơn 202.000 xe Jeep tại thị trường Mỹ do lỗi trên (thuộc đời 2024 - 2026), gồm các mẫu: Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4xe, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Wagoneer L và Cherokee. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm tại đại lý để khắc phục lỗi hoàn toàn.

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Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi vì lỗi hệ thống kiểm soát áp suất lốp.

Đây là lần thứ hai mẫu xe Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi tại Mỹ trong tháng 9 này. Trước đó, SUV này đã bị triệu hồi với số lượng gần 330.000 chiếc do lỗi lò xo giảm xóc phía sau.

Ngoài ra, tập đoàn Stellantis cũng thực hiện song song đợt triệu hồi gần 240.000 xe bán tải RAM 1500 do lỗi phần mềm hệ thống khiến hình ảnh từ camera phía sau có thể không hiển thị được lên màn hình, gây giảm tầm nhìn của người lái và tăng nguy cơ tai nạn.

Hiện tại, quyền phân phối và dịch vụ hậu mãi của các dòng xe Jeep tại Việt Nam đã chính thức chuyển giao cho Thaco Auto. Thương hiệu này đã ra mắt bộ đôi Wrangler và Gladiator tại thị trường trong nước và dự kiến sẽ sớm ra mắt thêm mẫu Grand Cherokee trong thời gian tới.

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