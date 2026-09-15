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[GALLERY] Kia PV7 vừa ra mắt - xe điện thương mại "đối thủ" của Ford Transit

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia PV7 vừa ra mắt - xe điện thương mại "đối thủ" của Ford Transit

Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.

Nguyễn Anh
Sau khi trình làng mẫu PBV đầu tiên là Kia PV5 vào tháng 2/2025, hãng xe Hàn Quốc tiếp tục mở rộng danh mục xe thương mại điện hóa với mẫu PV7 2027 cỡ lớn hơn, hướng tới các nhu cầu vận tải và dịch vụ đa dạng.
Sau khi trình làng mẫu PBV đầu tiên là Kia PV5 vào tháng 2/2025, hãng xe Hàn Quốc tiếp tục mở rộng danh mục xe thương mại điện hóa với mẫu PV7 2027 cỡ lớn hơn, hướng tới các nhu cầu vận tải và dịch vụ đa dạng.
PV7 thuộc phân khúc xe thương mại hạng nhẹ và theo Kia, mẫu xe này cung cấp không gian và tính linh hoạt hơn so với Kia PV5 7 chỗ, mẫu xe đầu tiên trong cùng dòng sản phẩm. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc cho biết mục tiêu là đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng thương mại và giải trí hơn.
PV7 thuộc phân khúc xe thương mại hạng nhẹ và theo Kia, mẫu xe này cung cấp không gian và tính linh hoạt hơn so với Kia PV5 7 chỗ, mẫu xe đầu tiên trong cùng dòng sản phẩm. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc cho biết mục tiêu là đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng thương mại và giải trí hơn.
Theo Kí, mẫu xe PV7 phục vụ nhiều bối cảnh thường ngày, từ công việc đến giải trí, làm nổi bật khả năng thích ứng với các lối sống và nhu cầu nghề nghiệp khác nhau. Thân xe sử dụng thiết kế "một khối hộp", với tỷ lệ cân đối nhằm mang lại cho chiếc xe một dáng vẻ chắc chắn và mạnh mẽ.
Theo Kí, mẫu xe PV7 phục vụ nhiều bối cảnh thường ngày, từ công việc đến giải trí, làm nổi bật khả năng thích ứng với các lối sống và nhu cầu nghề nghiệp khác nhau. Thân xe sử dụng thiết kế "một khối hộp", với tỷ lệ cân đối nhằm mang lại cho chiếc xe một dáng vẻ chắc chắn và mạnh mẽ.
Xe sở hữu phần nắp ca-pô và viền cột được sơn đen, tạo sự tương phản rõ rệt với màu thân xe: một điểm nhấn thiết kế bổ sung cho dải đèn pha và đèn hậu đã thấy trên các mẫu xe Kia khác. Theo công ty, những yếu tố này củng cố bản sắc hình ảnh đặc trưng của dòng xe PBV.
Xe sở hữu phần nắp ca-pô và viền cột được sơn đen, tạo sự tương phản rõ rệt với màu thân xe: một điểm nhấn thiết kế bổ sung cho dải đèn pha và đèn hậu đã thấy trên các mẫu xe Kia khác. Theo công ty, những yếu tố này củng cố bản sắc hình ảnh đặc trưng của dòng xe PBV.
Bên trong, nội thất được trang bị màn hình 14,6 inch và môi trường trạm làm việc di động hiệu suất cao. Mô hình Cargo áp dụng chiều cao xếp hàng 550mm, cửa sau mở toàn phần kiểu cánh đôi, chế độ chạy trọng tải cao và dung tích xếp hàng của mô hình dài là 6,1㎥. Mô hình Passenger có tối đa 11 chỗ ngồi và mô hình 7 chỗ được áp dụng "ghế dễ tháo gỡ thanh dài".
Bên trong, nội thất được trang bị màn hình 14,6 inch và môi trường trạm làm việc di động hiệu suất cao. Mô hình Cargo áp dụng chiều cao xếp hàng 550mm, cửa sau mở toàn phần kiểu cánh đôi, chế độ chạy trọng tải cao và dung tích xếp hàng của mô hình dài là 6,1㎥. Mô hình Passenger có tối đa 11 chỗ ngồi và mô hình 7 chỗ được áp dụng "ghế dễ tháo gỡ thanh dài".
Được trang bị hệ thống "Pleos Connect" dựa trên Android Automotive, AI sinh tạo "Gleo AI", "Pleos Fleet" và các tính năng khác để nâng cao hiệu quả công việc. Cản va và vòm bánh được thiết kế để thay thế nhanh chóng và được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước.
Được trang bị hệ thống "Pleos Connect" dựa trên Android Automotive, AI sinh tạo "Gleo AI", "Pleos Fleet" và các tính năng khác để nâng cao hiệu quả công việc. Cản va và vòm bánh được thiết kế để thay thế nhanh chóng và được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước.
Kích thước của Kia PV7 với chiều dài 5.350mm, rộng 1.995mm, cao 1.990mm, chiều dài cơ sở 3.500mm và có thể mở rộng thông số kỹ thuật bằng cách áp dụng 'hệ thống thân xe linh hoạt' — công nghệ thân xe thế hệ tiếp theo
Kích thước của Kia PV7 với chiều dài 5.350mm, rộng 1.995mm, cao 1.990mm, chiều dài cơ sở 3.500mm và có thể mở rộng thông số kỹ thuật bằng cách áp dụng 'hệ thống thân xe linh hoạt' — công nghệ thân xe thế hệ tiếp theo
Kia PV7 sở hữu khoang cabin và khu vực chở hàng rộng rãi với thiết kế sàn phẳng, kết hợp cùng bộ pin dung lượng lớn, hệ thống truyền động điện hiệu suất cao và kiến trúc sạc nhanh 800V. Theo công bố, Kia PV7 có khả năng di chuyển hơn 460km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng bộ sạc nhanh công suất 350 kW, xe có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 25 phút.
Kia PV7 sở hữu khoang cabin và khu vực chở hàng rộng rãi với thiết kế sàn phẳng, kết hợp cùng bộ pin dung lượng lớn, hệ thống truyền động điện hiệu suất cao và kiến trúc sạc nhanh 800V. Theo công bố, Kia PV7 có khả năng di chuyển hơn 460km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng bộ sạc nhanh công suất 350 kW, xe có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 25 phút.
Kia cho biết hãng sẽ mở bán trước hai phiên bản gồm PV7 Cargo Long và PV7 Passenger Long tại Hàn Quốc và châu Âu vào nửa cuối năm 2027. Cả hai phiên bản đều có chiều dài khoảng 5,3 m, hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ vận tải.
Kia cho biết hãng sẽ mở bán trước hai phiên bản gồm PV7 Cargo Long và PV7 Passenger Long tại Hàn Quốc và châu Âu vào nửa cuối năm 2027. Cả hai phiên bản đều có chiều dài khoảng 5,3 m, hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ vận tải.
Trong kế hoạch dài hạn, Kia dự kiến phát triển 23 phiên bản và biến thể chuyển đổi khác nhau của PV7 để phân phối tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Các mẫu xe này sẽ được xây dựng dựa trên hệ thống thân xe linh hoạt (Flexible Body System), cho phép đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.
Trong kế hoạch dài hạn, Kia dự kiến phát triển 23 phiên bản và biến thể chuyển đổi khác nhau của PV7 để phân phối tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Các mẫu xe này sẽ được xây dựng dựa trên hệ thống thân xe linh hoạt (Flexible Body System), cho phép đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.
Video: Xem chi tiết Kia PV7 chạy điện vừa ra mắt.
Nguyễn Anh
#Kia PV7 vừa ra mắt #Kia PV7 #xe điện thương mại #minivan điện #xe thương mại #IAA Transportation 2026

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