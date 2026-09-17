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Sống Khỏe

Cụ ông COPD lơ mơ, thở yếu vì tràn khí màng phổi

Ở người COPD, khó thở tăng bất thường có thể liên quan tràn khí màng phổi và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp nặng.

Thúy Nga

Khó thở tăng dần không ngờ suy hô hấp cấp nặng vì tràn khí

Bệnh nhân L.V.G., 71 tuổi, ngụ Vĩnh Long, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tràn khí màng phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và viêm gan B mạn.

Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các cơn mệt, khó thở tăng dần. Gia đình đã cho ông phun khí dung tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, người bệnh dần lơ mơ, thở yếu nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, co kéo cơ hô hấp phụ, thở ngáp cá, thể trạng gầy. Nhịp tim nhanh, đều; phổi giảm âm bên phải.

Trước tình trạng suy hô hấp cấp nặng, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, gồm xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm tim và siêu âm bụng.

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Hình ảnh tràn khí màng phổi trên phim chụp Xquang - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp cấp – đợt cấp COPD mức độ nặng – theo dõi tràn khí màng phổi, kèm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và viêm gan B mạn.

Khi xác định tình trạng tràn khí màng phổi cần được xử trí khẩn cấp, ê-kíp tiến hành đặt ống dẫn lưu màng phổi cấp cứu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Người bệnh được điều trị tích cực và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh, tự thở tốt, được rút ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy qua cannula mũi và chuyển đến Khoa Hô hấp tiếp tục theo dõi, điều trị. Sau đó, sức khỏe ổn định và người bệnh được xuất viện.

Không nên xem nhẹ cơn khó thở bất thường ở người COPD

BS.CKI Thạch Hoàng Anh, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, ở bệnh nhân COPD, đặc biệt trường hợp có biến chứng tràn khí màng phổi do vỡ kén khí, khó thở có thể diễn tiến rất nhanh, gây suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khi người bệnh COPD xuất hiện khó thở tăng lên bất thường, nhất là sau khi đã sử dụng thuốc hoặc phun khí dung tại nhà nhưng không cải thiện, gia đình không nên tiếp tục tự điều trị. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, đánh giá nguyên nhân và xử trí.

Các dấu hiệu như khó thở dữ dội, tím tái, lơ mơ, thở yếu hoặc mất khả năng nói thành câu cần được xem là tình trạng cấp cứu, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được hỗ trợ hô hấp và điều trị chuyên sâu.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, với những trường hợp COPD biến chứng suy hô hấp cấp nặng kèm tràn khí màng phổi ở người cao tuổi, việc chẩn đoán chính xác và thực hiện dẫn lưu giải áp kịp thời đòi hỏi sự phối hợp giữa các khoa Cấp cứu, ICU và Hô hấp.

Một cơn khó thở bất thường ở người COPD không nên mặc định chỉ là đợt cấp của bệnh. Khi triệu chứng tăng nhanh hoặc không đáp ứng với điều trị thường ngày, cần nghĩ đến các biến chứng cấp tính và đưa người bệnh đi khám sớm.

Dấu hiệu cần đưa người COPD đi cấp cứu

Khó thở dữ dội hoặc tăng nhanh bất thường.

Tím tái, thở yếu.

Lơ mơ, thay đổi ý thức.

Không thể nói thành câu vì khó thở.

Đã dùng thuốc hoặc phun khí dung nhưng tình trạng không cải thiện.

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#COPD #Tràn khí màng phổi #Suy hô hấp cấp #Hỗ trợ thở máy #Chẩn đoán và xử trí COPD

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