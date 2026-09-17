Video: Giải pháp chống ngập nước ôtô đầy sáng tạo mang tên Floating Floor.

Đây là mẫu sàn đỗ ôtô có khả năng tự nâng xe lên cao theo mực nước ngập, giúp phương tiện tránh khỏi nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng do nước lũ. Điểm đặc biệt của sàn đỗ ôtô Monarte Floating Floor nằm ở kết cấu đơn giản nhưng tối ưu. Hệ thống sử dụng một tấm xốp chống thấm nước tải trọng lớn được phủ lớp nhựa resin độ bền cao. Bốn cọc thép định vị được lắp đặt xung quanh nhằm giữ cố định tấm sàn, giúp ôtô nổi thẳng đứng và không bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi.

Sàn đỗ ôtô nổi theo mực nước, không cần điện hay cảm biến ở Nhật Bản.

Sàn đỗ xe này có khả năng chịu tải trọng lên tới hơn 3 tấn (6.600 lbs), đủ sức đáp ứng cho các dòng xe SUV cỡ lớn và ôtô điện có bộ pin nặng. Đáng chú ý, thiết bị hoàn toàn không sử dụng mô-tơ cơ khí, bình khí nén hay cảm biến điện tử. Nhờ sức nổi tự nhiên của vật liệu, khi nước dâng lên, tấm sàn sẽ tự động nâng xe lên cao và rút xuống dần theo mực nước khi lũ rút. Chiều cao chống ngập tối đa của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào độ dài của các cọc thép định vị được thi công tại vị trí lắp đặt.

Sàn đỗ xe này có khả năng chịu tải trọng lên tới hơn 3 tấn (6.600 lbs), đủ sức đáp ứng cho các dòng xe SUV cỡ lớn và ôtô điện có bộ pin nặng.

Vấn đề ngập lụt nghiêm trọng gần đây tại khu vực Nagoya (Nhật Bản) đã khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu đến ngang hông, gây thiệt hại nặng nề cho các đại lý kinh doanh ôtô và bãi xe ngoài trời. Thực tế cho thấy, chỉ cần ôtô ngập nước trong thời gian ngắn, hệ thống điện tử và không gian nội thất đã có thể hư hỏng hoàn toàn. Kể cả những mẫu xe được thiết kế có khả năng nổi ngắn hạn cũng dễ bị dòng nước xiết làm va đập, trôi dạt.

Monarte Floating Floor giải quyết triệt để bài toán này khi đóng vai trò như một vị trí đỗ xe thông thường trong điều kiện thời tiết khô ráo.

Monarte Floating Floor giải quyết triệt để bài toán này khi đóng vai trò như một vị trí đỗ xe thông thường trong điều kiện thời tiết khô ráo. Khi có mưa lớn gây ngập bất ngờ, chủ xe không cần thực hiện bất kỳ thao tác kích hoạt hay lắp đặt khẩn cấp nào.

Khi có mưa lớn gây ngập bất ngờ, chủ xe không cần thực hiện bất kỳ thao tác kích hoạt hay lắp đặt khẩn cấp nào.

Công ty phát triển giải pháp này - Monarte là đơn vị chuyên về các thiết bị phòng chống thiên tai thuộc Tajima Motor. Đây là tập đoàn do tay đua huyền thoại Nobuhiro "Monster" Tajima thành lập, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao tốc độ và sản xuất xe điện cỡ nhỏ. Hiện tại, sản phẩm sàn đỗ xe nổi tự động này đang được phân phối nội địa tại thị trường Nhật Bản.