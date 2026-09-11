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Xã hội

Gieo rắc cái chết trắng, 5 bị cáo lĩnh hơn 62 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Đạt cùng 4 đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 62 năm 6 tháng tù.

Hạo Nhiên

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo, gồm: Hoàng Xuân Đạt, Phạm Thị Dũng, Trương Đình Tuấn, Phan Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hòa cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 12/2025, Hoàng Xuân Đạt (SN 2003) và Phạm Thị Dũng (SN 1983, cùng ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chôn giấu gần 611g ma túy loại Methamphetamine tại khu vực vườn nhà Phạm Thị Dũng ở thôn Mỹ Am (xã Cẩm Xuyên) để bán lại kiếm lời.

Từ ngày 20/12/2025 đến ngày 11/1/2026, Hoàng Xuân Đạt cùng Phạm Thị Dũng trực tiếp thực hiện 3 lần bán ma túy, thu lợi bất chính gần 7 triệu đồng.

Phạm Thị Dũng đã 6 lần bán ma túy cho Phan Ngọc Sơn (SN 1995, ở xã Lộc Hà) thu lợi bất chính gần 16 triệu đồng. Sau khi mua ma túy về, Sơn đã nhiều lần bán cho Trương Đình Tuấn (SN 1991, ở phường Trần Phú) và 1 lần bán cho Phan Quang B. thu lợi bất chính gần 7 triệu đồng.

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Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Tiến Phúc

Sau đó, Trương Đình Tuấn có 7 lần bán ma túy cho Trần Vũ N., Nguyễn Đình D. và 3 người khác không rõ nhân thân. Trong quá trình Tuấn bán ma túy, Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, ở phường Trần Phú) đã có 4 lần giúp sức tích cực.

Theo cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Hoàng Xuân Đạt là người khởi xướng và là người thực hành tích cực cùng Phạm Thị Dũng trong việc mua bán trái phép gần 611g Methamphetamin. Phan Ngọc Sơn là người thực hành tích cực, mua bán trái phép gần 2g Methamphetamin; Trương Đình Tuấn là người thực hành tích cực; Nguyễn Văn Hòa là đồng phạm với vai trò giúp sức trong việc mua bán trái phép 1,5 gam Methamphetamine.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối lỗi và xin được cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Xuân Đạt và Phạm Thị Dũng cùng mức án 20 năm tù; Trương Đình Tuấn 8 năm tù; Phan Ngọc Sơn 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hòa 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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