Đánh shipper trọng thương, người đàn ông lĩnh 10 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Ngô Xuân Trí (SN: 1986, trú tại Thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ) bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 15/11/2025, do bức xúc về việc anh N.V.N (SN: 1987) và anh N.V. A (SN: 2005, cùng trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đến giao hàng và yêu cầu trả tiền phí nhưng để hàng ở ngoài đường, Ngô Xuân Trí đã lấy búa đinh đánh vào vùng đầu làm anh N.V. A bị chấn thương sọ não.

Bị cáo Ngô Xuân Trí tại phiên toà. Ảnh: VKSHT

Theo kết quả giám định, anh N.V.A bị tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48%. Việc anh A không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của Ngô Xuân Trí.

Tại phiên tòa, bị cáo Trí đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, xin lỗi người bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, hành vi, hậu quả tội phạm và các tình tiết khác liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Xuân Trí 10 năm tù về tội “Giết người”.