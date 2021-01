Yamaha Exciter 155 VVA 2021 tại Việt Nam - ông vua côn tay mới

Chiến lược marketing truyền thông rò rỉ hình ảnh như Iphone

Nếu ví xe côn tay Yamaha Exciter như Iphone của mảng điện thoại sẽ không phải nói quá bởi sức “nóng” của mẫu côn tay underbone nhà Yamaha trong những ngày đầu năm mới không hề giảm nhiệt. Những hình ảnh rò rỉ khiến Exciter luôn tạo được sức nóng.

Cách thức thu hút truyền thông và fan của Yamaha rất giống với Iphone, từ lượng fan hàng chục triệu người, kèm với đó là chiến lược rò rỉ thông tin, hình ảnh cả năm trước đó khiến Exciter luôn giữ được sức nóng kinh khủng.

Nếu iphone thường bị rò rỉ hình ảnh từ những nhà làm phụ kiện hay các nhân công trong nhà máy hoặc những người đánh giá nổi tiếng thì Yamaha Exciter cũng vậy. Đầu năm 2020, một số hình ảnh về Yamaha Exciter 155 VVA mới đã bắt đầu rò rỉ trên mạng, ngay sau đó là một số thiết kế bị cho là tác phẩm photoshop của một công ty design indonesia. Ngay sau đó một vài tháng là sự bùng nổ của cộng đồng fan khi nhận được những hình ảnh rò rỉ từ Malaysia.

Điều đặc biệt là những hình ảnh này thường được chụp ở những góc không rõ nét hoặc rất khó hình dung, khiến rất nhiều người cho rằng đây chính là chiến lược marketing của hãng. Và dường như để khẳng định điều này, một tuần trước khi ra mắt, Yamaha Việt Nam đăng tải mỗi ngày một hình ảnh mờ ảo lên facebook page, càng khiến sự nôn nóng sốt ruột trong giới chơi xe lên đến đỉnh cao.

Exciter 155 VVA vừa ra mắt đã gây bão mạng, càn quét truyền thông Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Kỷ lục thu hút truyền thông vào ngày ra mắt

Trong buổi livestream họp báo chính thức ra mắt Exciter 155 VVA, theo báo cáo từ công ty quảng cáo Admicro, buổi livestream này đã nhận được số người theo dõi trực tiếp kỉ lục, khoảng 2.5 triệu người theo dõi. Đây là con số cao hơn hàng chục lần so với các mẫu xe khác khi ra mắt.

3 ngày sau đó, Exciter 155 VVA càn quét truyền thông Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam với hàng nghìn bài báo và clip youtube đăng tải về mẫu xe này. Thông tin tràn ngập các hội nhóm, diễn đàn, báo chí với những cuộc tranh cãi nảy lửa.

Việc đặt biệt danh mới cho Exciter 155 VVA là “tiểu YZF-R1” tạo ra sự tiếp cận mới mẻ và khiến khách hàng tò mò cực độ khi họ đã quen với tên gọi “Ông vua đường phố”. Tiểu R1 tạo ra hình ảnh của một mẫu xe côn tay mới với đẳng cấp cao hơn hẳn bởi R1 là mẫu siêu xe lừng danh tạo nên tên tuổi Yamaha trên toàn cầu. Việc đặt biệt danh không chỉ là một chiêu thức truyền thông của Yamaha mà thực tế còn dựa vào những công nghệ có thực được đưa xuống từ YZF-R1, chính vì vậy tạo niềm tin mạnh mẽ trong khách hàng về một Nhà Vua mới của một phân khúc cao hơn, đẳng cấp hơn các đối thủ còn lại.

Có thể nói Yamaha đã cực kì thành công trong việc tạo sức hút cho mẫu xe Exciter 155 VVA.

Yamaha đã thành công trong việc tạo sức hút cho Exciter 155 VVA.

Fan và anti-fan đông và nhiệt tình như Iphone

Trước và sau khi ra mắt, Yamaha Exciter 155 VVA 2021 mới liên tục bị săm soi và nhận không ít những đồn đoán về cả thiết kế lẫn giá bán. Cách thức công chúng quan tâm không khác gì sản phẩm iphone kể từ lần đầu ra mắt 2007 đến nay. Cứ thế, cộng đồng ifan không ngừng lớn mạnh và mở rộng số lượng tương ứng các thế hệ iphone nối tiếp nhau ra mắt.

Nguyễn Tuấn Tú, biker trẻ sinh năm 1993 đang sinh hoạt trong một nhóm phượt ở Hà Nội cho biết ngay từ lúc đọc thông tin trên mạng về bản Yamaha Exciter 155cc đã lập tức lên kế hoạch để mua chiếc xe này. Tú nói: “Em rất thích đi du lịch bụi, khám phá mọi miền đất nước. Chiếc Exciter hiện vẫn đồng hành cùng em là bản 150cc mua từ năm 2015. Xe vẫn chạy bền bỉ, nhưng khi biết đến Exciter mới sẽ mạnh hơn với động cơ 155cc, bộ côn và số mới hoàn toàn thì em đã biết mục tiêu tiếp theo rồi. Hiện em đã tích góp được 3/4 số tiền đổi xe, chạm gần tới giấc mơ rồi”.

Mẫu underbone của Yamaha đã thống trị thị trường Việt Nam suốt 15 năm, đủ để bén rễ tạo sự vững chắc trong tâm trí nhiều lớp thanh niên Việt.

Trần Cẩm Tú, sinh viên năm thứ 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội kể về lần thức trắng đêm tối hôm ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA, chỉ để tranh luận trên diễn đàn Exciter 3 miền. “Hôm đó em rất háo hức xem live stream ra mắt và vào diễn đàn để xem mọi người bình luận. Thế nhưng có khá nhiều nick mới vào chê xe xấu hoặc kém công nghệ nhưng không hề đưa ra luận điểm thuyết phục. Nếu họ nói đúng thì chả có gì phải bực nhưng có vẻ đây là sự cố tình trêu tức, vì vậy em đã ngồi đọc rất kỹ thông số xe, zoom và chụp lại từng chi tiết mới trên xe để phản biện”.

Cuộc đối đầu giữa hai bên fan và anti-fan như trên đã thành cơm bữa mỗi lần Yamaha Exciter hoặc đối thủ ra mắt bản mới, nó giống như cuộc chiến giữa fan Iphone và Samsung vậy, mãi không có hồi kết.

Một cuộc cách mạng mới của Yamaha – Đẳng cấp của tiểu YZF-R1

Yamaha Exciter 155 VVA không có đối thủ ở Việt Nam, mở ra phân khúc mới. So với các “đàn em” 150cc.

Đó là những nhận định của giới truyền thông ôtô xe máy và những KOL theo dõi cuộc đua của Yamaha Exciter và các đối thủ còn lại trong nhiều năm qua. Mẫu xe underbone của Yamaha đã thống trị thị trường Việt Nam suốt 15 năm qua, đủ để bén rễ tạo sự vững chắc trong tâm trí nhiều lớp thanh niên Việt.



Trong khi đó, báo Thanh Niên nhận định so với mẫu xe tiền nhiệm, Yamaha Exciter 155 VVA “lột xác” hoàn toàn, có tới 9 thay đổi đáng chú ý ở thiết kế, công nghệ, khung sườn xe... cho đến động cơ, hộp số. Do đó, mẫu xe này sẽ khiến phân khúc xe côn tay phân khối nhỏ ở Việt Nam ngày càng kịch tính, hấp dẫn.



Thậm chí trang điện tử Kiến Thức cho rằng Yamaha Exciter 155 VVA không có đối thủ ở Việt Nam, mở ra phân khúc mới. So với các “đàn em” 150cc, Yamaha Exciter 155cc vượt trội từ thiết kế cho đến trang bị tiệm cận với các mẫu phân khối lớn. Điển hình là công nghệ phủ carbon kim cương lên cò mổ dạng trượt (DLC), bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper) trợ lực và kiểu trượt tương tự YZF-R1, tăng góc phun xăng, 4 sơ đồ đánh lửa tùy theo các dải cấp số thay vì 1 sơ đồ như các thế hệ cũ...

Yamaha Exciter 155 VVA “lột xác” hoàn toàn, có tới 9 thay đổi đáng chú ý ở thiết kế, công nghệ, khung sườn xe...

Dù chưa đến ngày lên kệ (6/1/2021), nhưng trong những ngày đầu năm, kể cả ngày nghỉ, rất đông khách hàng gọi điện hoặc tìm đến để đặt mua xe mới. Chia sẻ với phóng viên, Yamaha Town Hà Nội (62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày nhận hàng trăm cuộc gọi hỏi mua xe trong khi ngày thường chỉ hơn chục cuộc, khiến tổng đài đại lý liên tục máy bận. Trên các diễn đàn, những thông tin hỏi mua xe hay nhượng lại suất lấy xe sớm cũng rôm rả không kém.

Có thể nói không chỉ bằng sức nóng, những tranh cãi trên truyền thông và chiến lược marketing của hãng, thông qua Exciter 155 VVA và cuộc chiến với các đối thủ khác trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ, Yamaha đã cho thấy một điều: phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi.