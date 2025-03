VinFast công bố loạt trang bị đáng chú ý trên 4 mẫu xe Green

Minio Green: Giá 269 triệu đồng

Là mẫu xe nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm xe ôtô điện Vinfast Green, Minio Green có chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và khoảng sáng gầm lên tới 165 mm, thậm chí lớn hơn một số mẫu xe hạng A trên thị trường. Mẫu xe này được trang bị đèn pha LED, trong khi đèn hậu là halogen, bộ mâm kích thước 13 inch đi kèm phanh đĩa trước, tang trống sau. Gương chiếu hậu chỉnh tay hoàn toàn. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe Vinfast Minio Green nổi bật với màn hình đa thông tin sau vô-lăng, âm thanh 2 loa, giải trí có đài radio, điều hòa lạnh chỉnh tay, ghế lái chỉnh tay 4 hướng, ghế ngồi bọc nỉ. Cung cấp sức mạnh cho Minio Green là động cơ điện cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm. Xe có phạm vi hoạt động là 170 km sau khi đầy pin và tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Động cơ kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau. Hệ thống treo Macpherson cả trước và sau. Xe có 2 chế độ lái Eco/Normal. Về an toàn, Minio Green được trang bị các tính năng cơ bản như ABS, kiểm soát lực kéo và túi khí cho người lái. Limo Green: Giá 749 triệu đồng

Limo Green được định vị là MPV điện 7 chỗ, sở hữu thiết kế lai crossover. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 mm và trục cơ sở 2.840 mm, nhỉnh hơn hầu hết các MPV dưới 800 triệu trên thị trường. Về thiết kế, Limo Green được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn, từ đèn pha, đèn hậu cho đến đèn định vị ban ngày. Đèn chiếu sáng có thể chỉnh được độ cao, giúp cải thiện tầm nhìn khi di chuyển trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch, kết hợp với phanh đĩa trên cả bốn bánh. Gương chiếu hậu có thể chỉnh điện nhưng chưa có tính năng gập điện. Bước vào khoang cabin, xe MPV điện Vinfast Limo Green mang đến trải nghiệm tiện nghi với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và cổng USB; hệ thống âm thanh 4 loa; điều hòa tự động một vùng có cửa gió cho cả 3 hàng ghế; phanh đỗ điện tử với tính năng giữ phanh tự động. Toàn bộ ghế được bọc nỉ, ghế lái có thể chỉnh tay 6 hướng. Cốp xe vẫn sử dụng cơ chế mở cơ thay vì điện. Nằm dưới nắp capô của Limo Green là động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe hỗ trợ ba chế độ lái linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu di chuyển khác nhau. Hệ thống treo trước là kiểu MacPherson, trong khi treo sau sử dụng thiết kế đa liên kết, giúp cải thiện độ êm ái khi vận hành. Theo công bố, Limo Green có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp từ 10% đến 70% dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút. Trang bị an toàn trên Limo Green khá đầy đủ với hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngoài ra, xe còn có các tính năng an toàn như chống lật, ga tự động, hỗ trợ đỗ xe phía sau và túi khí bảo vệ người ngồi phía trước. Tuy nhiên, xe vẫn chưa được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Herio Green: Giá 499 triệu đồng

Herio Green là mẫu xe điện được phát triển từ VF 5, với thiết kế gần như tương đồng. Hiện tại, mẫu xe này đã có mặt tại các đại lý với mức giá 499 triệu đồng. So với VF 5, điểm khác biệt lớn nhất của Herio Green nằm ở bộ mâm xe với ốp đen bóng, mang đến diện mạo khác biệt. Ngoài ra, mẫu xe này không được trang bị cảnh báo điểm mù. Camera lùi không có sẵn mà được cung cấp dưới dạng tùy chọn trả phí. Nerio Green: Giá 668 triệu đồng

Nerio Green là mẫu xe được phát triển từ VF e34, với giá bán 668 triệu đồng. Xe có trang bị gần như giống hệt VF e34, không có thay đổi đáng kể về thiết kế cũng như các tính năng. Các mẫu xe thuộc dòng Green được VinFast thiết kế đặc biệt hướng tới khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, vì thế hãng cũng tung ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. VinFast cho biết, khách hàng khi tham gia nền tảng Xanh SM Platform có thể chia sẻ đến 90% doanh thu. Ngoài ra, hãng cũng đưa ra các gói hỗ trợ tài chính với khoản vay lớn và lãi suất thấp, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe với chi phí ban đầu thấp hơn. Theo tính toán của VinFast, người mua xe thuộc dòng Green có thể hoàn vốn trong thời gian từ 15 đến 27 tháng, tùy theo từng mẫu xe. Video: Xem nhanh VinFast Herio Green và Nerio Green chạy điện.

