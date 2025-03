BYD Sealion 05 2025 khởi điểm chỉ 380 triệu đồng tại Trung Quốc

Mới đây, mẫu xe crossover BYD Sealion 05 EV 2025 mới đã được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 117.800 nhân dân tệ (16.240 USD - khoảng 380 triệu đồng). Đây là mẫu SUV dành cho thị trường đại chúng với cốp trước dung tích 110 lít, tủ lạnh, hệ thống hỗ trợ lái xe “God's Eye” C và phạm vi hoạt động lên tới 520 km. Mẫu xe SUV BYD Sealion 05 EV là một phần của dòng xe Sealion. Dòng xe này bao gồm các biến thể hệ truyền động hoàn toàn bằng điện và plug-in hybrid. Điều đáng nói là dòng xe Sealion hướng đến các thị trường nước ngoài. Trước đó, mẫu xe crossover BYD Sealion 07 EV đã có mặt tại một số quốc gia. Và mẫu xe SUV BYD Song Plus (Seal-U) đã được ra mắt tại Úc với tên gọi Sealion 6. Vào ngày 25 tháng 3, BYD đã ra mắt mẫu xe crossover Sealion 05 EV, trở thành mẫu xe mới nhất trong dòng sản phẩm. BYD Sealion 05 EV là một chiếc crossover nhỏ gọn dựa trên kiến trúc e-Platfrom 3.0 Evo. Nó áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics mới nhất của thương hiệu với đèn pha nhọn kết hợp với dải đèn LED. Sealion 05 EV sử dụng phần đầu xe tối giản với một khe hút gió nhỏ và đường nắp ca-pô nghiêng. Tuy nhiên, viền nhựa quanh vòm bánh xe khiến chiếc crossover này trông cồng kềnh.BYD Sealion 05 EV chạy điện có tay nắm cửa phẳng, trụ B và C màu đen, và cụm đèn hậu đặc trưng ở phía sau. Kích thước của mẫu xe mới là 4520/1860/1630 mm với chiều dài cơ sở là 2720 mm. Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, BYD Sealion 05 EV còn mang đến tính thực dụng đáng ngạc nhiên. Xe có cốp xe 600 lít có thể mở rộng lên 1460 lít bằng cách gập hàng ghế sau. Xe cũng có cốp xe phía trước dung tích 110 lít. Màn hình trung tâm của BYD Sealion 05 EV có đường kính 12,8 inch. Cụm đồng hồ LCD 8,8 inch nằm sau vô lăng ba chấu. Cần số của mẫu xe mới nằm trên cột lái vì nó đã trở thành xu hướng phổ biến trong số những chiếc xe hiện đại của Trung Quốc. Đường hầm trung tâm của BYD Sealion 05 EV có một khối các nút bấm vật lý, một đế sạc điện thoại không dây và một cặp giá để cốc. Một tính năng tuyệt vời khác của BYD Sealion 05 EV là hộp lưu trữ có chức năng làm mát và sưởi ấm. Nó có thể được làm mát đến âm 6 độ C. Hơn nữa, nó có thể được sưởi ấm đến 50 độ C. Một điểm nổi bật khác của BYD Sealion 05 EV là hệ thống hỗ trợ lái xe “God's Eye” C (DiPilot 100). Nó bao gồm 5 radar sóng mm, 12 cảm biến siêu âm và 12 camera. Nó phù hợp với chức năng Navigate On Autopilot (NOA) trên đường cao tốc. BYD Sealion 05 EV được trang bị tiêu chuẩn với động cơ điện nam châm vĩnh cửu đồng bộ 140 kW (188 mã lực) ở trục sau. Đây là một trong số ít xe crossover BYD có RWD. Mẫu xe này có pin LFP 50 kWh trên xe, có thể chạy được 430 km trong điều kiện CLTC. Biến thể mạnh mẽ hơn của BYD Sealion 05 EV cung cấp công suất cực đại 160 kW (215 mã lực). Xe có pin 60,9 kWh, chạy được 520 km. Video: Xem chi tiết xe SUV BYD Sealion 05 EV 2025 mới.

Mới đây, mẫu xe crossover BYD Sealion 05 EV 2025 mới đã được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 117.800 nhân dân tệ (16.240 USD - khoảng 380 triệu đồng). Đây là mẫu SUV dành cho thị trường đại chúng với cốp trước dung tích 110 lít, tủ lạnh, hệ thống hỗ trợ lái xe “God's Eye” C và phạm vi hoạt động lên tới 520 km. Mẫu xe SUV BYD Sealion 05 EV là một phần của dòng xe Sealion. Dòng xe này bao gồm các biến thể hệ truyền động hoàn toàn bằng điện và plug-in hybrid. Điều đáng nói là dòng xe Sealion hướng đến các thị trường nước ngoài. Trước đó, mẫu xe crossover BYD Sealion 07 EV đã có mặt tại một số quốc gia. Và mẫu xe SUV BYD Song Plus (Seal-U) đã được ra mắt tại Úc với tên gọi Sealion 6. Vào ngày 25 tháng 3, BYD đã ra mắt mẫu xe crossover Sealion 05 EV, trở thành mẫu xe mới nhất trong dòng sản phẩm. BYD Sealion 05 EV là một chiếc crossover nhỏ gọn dựa trên kiến trúc e-Platfrom 3.0 Evo. Nó áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics mới nhất của thương hiệu với đèn pha nhọn kết hợp với dải đèn LED. Sealion 05 EV sử dụng phần đầu xe tối giản với một khe hút gió nhỏ và đường nắp ca-pô nghiêng. Tuy nhiên, viền nhựa quanh vòm bánh xe khiến chiếc crossover này trông cồng kềnh. BYD Sealion 05 EV chạy điện có tay nắm cửa phẳng, trụ B và C màu đen, và cụm đèn hậu đặc trưng ở phía sau. Kích thước của mẫu xe mới là 4520/1860/1630 mm với chiều dài cơ sở là 2720 mm. Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, BYD Sealion 05 EV còn mang đến tính thực dụng đáng ngạc nhiên. Xe có cốp xe 600 lít có thể mở rộng lên 1460 lít bằng cách gập hàng ghế sau. Xe cũng có cốp xe phía trước dung tích 110 lít. Màn hình trung tâm của BYD Sealion 05 EV có đường kính 12,8 inch. Cụm đồng hồ LCD 8,8 inch nằm sau vô lăng ba chấu. Cần số của mẫu xe mới nằm trên cột lái vì nó đã trở thành xu hướng phổ biến trong số những chiếc xe hiện đại của Trung Quốc. Đường hầm trung tâm của BYD Sealion 05 EV có một khối các nút bấm vật lý, một đế sạc điện thoại không dây và một cặp giá để cốc. Một tính năng tuyệt vời khác của BYD Sealion 05 EV là hộp lưu trữ có chức năng làm mát và sưởi ấm. Nó có thể được làm mát đến âm 6 độ C. Hơn nữa, nó có thể được sưởi ấm đến 50 độ C. Một điểm nổi bật khác của BYD Sealion 05 EV là hệ thống hỗ trợ lái xe “God's Eye” C (DiPilot 100). Nó bao gồm 5 radar sóng mm, 12 cảm biến siêu âm và 12 camera. Nó phù hợp với chức năng Navigate On Autopilot (NOA) trên đường cao tốc. BYD Sealion 05 EV được trang bị tiêu chuẩn với động cơ điện nam châm vĩnh cửu đồng bộ 140 kW (188 mã lực) ở trục sau. Đây là một trong số ít xe crossover BYD có RWD. Mẫu xe này có pin LFP 50 kWh trên xe, có thể chạy được 430 km trong điều kiện CLTC. Biến thể mạnh mẽ hơn của BYD Sealion 05 EV cung cấp công suất cực đại 160 kW (215 mã lực). Xe có pin 60,9 kWh, chạy được 520 km. Video: Xem chi tiết xe SUV BYD Sealion 05 EV 2025 mới.