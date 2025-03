Cận cảnh Honda LEAD 2025 "cốp to" tại Thái Lan, hơn 46 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 2025 mới tại Thái Lan, tạo nên sự chú ý lớn tại Triển lãm xe 2025 đang diễn ra ở Bangkok. Đây cũng chính là dòng xe tay ga rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe ga Honda LEAD 125 2025 mới ra mắt tại Thái Lan có ngoại hình không khác biệt nhiều so với bản đang bán tại Việt Nam, nhưng nổi bật với màu xám tuyền đầy tinh tế, mang đến vẻ ngoài tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn ấn tượng của Honda LEAD 2025 "cốp to" tại Thái Lan là biểu tượng màu đỏ độc đáo, kết hợp với kẹp phanh đỏ và bánh xe màu đen ở phía sau, tạo nên một phong cách thể thao mạnh mẽ. Về tính năng, xe được trang bị cổng sạc USB Type C ở ngăn chứa đồ lớn phía trước, tiện lợi cho những chuyến đi dài. Không gian lưu trữ dưới yên rộng rãi với dung tích lên đến 37 lít, cùng với hệ thống đèn LED hiện đại. Nắp bình xăng của xe được thiết kế ở phía trước, giúp người sử dụng dễ dàng tiếp nhiên liệu. Màn hình điều khiển xe hiển thị đa chức năng hình chữ V cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, mang lại sự tiện dụng tối ưu. Khung xe được thiết kế kiểu xương dưới, cùng phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, tạo nên sự ổn định và an toàn khi vận hành. Tổng trọng lượng của LEAD 125 mới chỉ 114 kg, giúp xe di chuyển linh hoạt, dễ dàng sử dụng trong mọi điều kiện. Đáng tiếc, so với phiên bản ở Việt Nam, theo quan sát có thể thấy phiên bản ở Thái sẽ không được trang bị hệ thống phanh ABS mà chỉ được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống ở phía sau. Về thông số kỹ thuật, mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 mới tại Thái Lan sẽ sở hữu động cơ 124,77 cc eSP+ với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI 4 thì, và làm mát bằng dung dịch. Đi kèm với đó là hệ thống hộp số tự động V-Matic, ly hợp khô tự động và khởi động điện, mang đến sự vận hành mượt mà, hiệu quả. Bình xăng có dung tích 6 lít, giúp xe di chuyển xa mà không lo ngại về việc tiếp nhiên liệu. Mức giá xe Honda LEAD 2025 sẽ được bán ra ở Thái với mức khởi điểm từ 61.500 baht (tương đương khoảng 46,1 triệu đồng). Mức giá này cũng tương đồng so với mức giá của LEAD đang bán tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết xe tay ga Honda LEAD 125 2025 mới tại Thái Lan.

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 2025 mới tại Thái Lan, tạo nên sự chú ý lớn tại Triển lãm xe 2025 đang diễn ra ở Bangkok. Đây cũng chính là dòng xe tay ga rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe ga Honda LEAD 125 2025 mới ra mắt tại Thái Lan có ngoại hình không khác biệt nhiều so với bản đang bán tại Việt Nam, nhưng nổi bật với màu xám tuyền đầy tinh tế, mang đến vẻ ngoài tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn ấn tượng của Honda LEAD 2025 "cốp to" tại Thái Lan là biểu tượng màu đỏ độc đáo, kết hợp với kẹp phanh đỏ và bánh xe màu đen ở phía sau, tạo nên một phong cách thể thao mạnh mẽ. Về tính năng, xe được trang bị cổng sạc USB Type C ở ngăn chứa đồ lớn phía trước, tiện lợi cho những chuyến đi dài. Không gian lưu trữ dưới yên rộng rãi với dung tích lên đến 37 lít, cùng với hệ thống đèn LED hiện đại. Nắp bình xăng của xe được thiết kế ở phía trước, giúp người sử dụng dễ dàng tiếp nhiên liệu. Màn hình điều khiển xe hiển thị đa chức năng hình chữ V cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, mang lại sự tiện dụng tối ưu. Khung xe được thiết kế kiểu xương dưới, cùng phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, tạo nên sự ổn định và an toàn khi vận hành. Tổng trọng lượng của LEAD 125 mới chỉ 114 kg, giúp xe di chuyển linh hoạt, dễ dàng sử dụng trong mọi điều kiện. Đáng tiếc, so với phiên bản ở Việt Nam, theo quan sát có thể thấy phiên bản ở Thái sẽ không được trang bị hệ thống phanh ABS mà chỉ được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống ở phía sau. Về thông số kỹ thuật, mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 mới tại Thái Lan sẽ sở hữu động cơ 124,77 cc eSP+ với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI 4 thì, và làm mát bằng dung dịch. Đi kèm với đó là hệ thống hộp số tự động V-Matic, ly hợp khô tự động và khởi động điện, mang đến sự vận hành mượt mà, hiệu quả. Bình xăng có dung tích 6 lít, giúp xe di chuyển xa mà không lo ngại về việc tiếp nhiên liệu. Mức giá xe Honda LEAD 2025 sẽ được bán ra ở Thái với mức khởi điểm từ 61.500 baht (tương đương khoảng 46,1 triệu đồng). Mức giá này cũng tương đồng so với mức giá của LEAD đang bán tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết xe tay ga Honda LEAD 125 2025 mới tại Thái Lan.