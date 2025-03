Honda e:N1 bán từ 900 triệu tại Thái Lan, có về VIệt Nam?

Thay vì lắp ráp tại Thái Lan, Honda e:N1 2025 chạy điện được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc, nhà máy ô tô Honda Dongfeng. Xe có giá 1.199.000 baht (902 triệu đồng) cùng chế độ bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km cho Pin và toàn bộ hệ thống truyền động EV. Mẫu xe SUV điện Honda e:N1 có ngoại hình tương tự dòng xe xăng HR-V. Ngoại thất xe được tinh chỉnh đẹp mắt với lưới tảng nhiệt kín (phong cách thiết kế quen thuộc của các xe điện). Xe nổi bật với cụm LED tạo hình đôi cánh ở đầu xe, dàn mâm đa chấu 18 inch đi cùng lốp 225/50 R18. Ở sau xe, logo H quen thuộc được thay thành chữ “H o n d a” để tăng thêm sự thú vị. Honda e:N1 khi so kích thước với những chiếc xe khác: Honda e:N1: 4.387 x 1.790 x 1.584 / 2.607 mm. Honda HR-V: 4.385 x 1.790 x 1.590 x 2.610 mm. BYD Atto 3: 4.455 x 1.875 x 1.615 / 2.720 mm. MG ZS EV: 4.323 x 1.809 x 1.649 / 2.585 mm. Volvo EX30: 4.233 x 1.837 x 1.549 / 2.650 mm. Nội thất Honda e:N1 hiện đại và nhiều công nghệ, màn hình. Ấn tượng ban đầu chính là màn hình thông tin giải trí cảm ứng lớn 15,1 inch đặt dọc ở giữa xe. Đât sẽ nơi bao quát các chức năng của xe gồm hệ thống giải trí, liên lạc, điều hòa... Khu vực lái cũng có màn hình cụm đồng hồ 10,25 inch. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau có thể gập 60/40, tăng thêm không gian cho việc chở đồ. Hệ thống âm thanh 6 loa sống động, sạc không dây cho smartphone tiện lợi, điều hòa tự động 2 vùng (Dual Zone) với bộ lọc không khí PM 2.5. Hệ thống đèn trang trí nội thất màu xanh (Blue Ambient Light.Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau giúp không khí lưu thông tốt hơn. Phanh tay điện tử và hệ thống giữ phanh tự động, tăng độ an toàn khi đỗ xe. Xe sử dụng động cơ điện đặt phía trước giúp sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và đạt vận tốc tối đa 160 km/h. e:N1 có 3 chế độ lái gồm Econ, Normal và Sport. Honda e:N1 sử dụng pin Lithium-ion Ternary 68,8 kWh. Quãng đường tối đa cho mỗi lần sạc là 500 km theo tiêu chuẩn NEDC (412 km theo tiêu chuẩn WLTP). Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% - 80% chỉ trong 40 phút và sạc AC 7kW, hoàn thành trong 6 giờ.Honda e:N1 tại Thái Lan được trang bị gói an toàn Honda Sensing mang đến hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại như hệ thống giám sát điểm mù (BSI) trên gương chiếu hậu, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (CTM)... Ngoài ra, xe còn có camera lùi 3 cấp độ, cảm biến khoảng cách 8 điểm (4 trước, 4 sau), phanh khẩn cấp với hỗ trợ phanh (CMBS), điều chỉnh đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Video: Xem chi tiết SUV điện Honda e:N1 2025.

