Những lý do khiến Yamaha Exciter 155 VVA "vô đối" ở Việt Nam

Ngay sau khi Yamaha bất ngờ ra mắt Exciter 155 VVA, cộng đồng biker trong nước đã cực kỳ quan tâm tới những điểm mới trên mẫu xe này, bởi theo hãng xe Nhật Bản, thiết kế và công nghệ trên xe tiệm cận với dòng mô tô phân khối lớn YZF-R1.

Vậy thực hư lời khen về một “tiểu R1” ra sao, hãy cùng phân tích 5 yếu tố dưới đây giúp Yamaha Exciter 155 VVA 2021 mới vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc underbone côn tay.

Định vị phân khúc cao hơn Exciter 150 và Winner X

Ngay sau khi ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA hoàn toàn mới, nhiều người cho rằng đây là sự nâng cấp mới cho mẫu Exciter 150 (ra mắt lần đầu năm 2015 và nâng cấp triệt để vào năm 2018). Tuy nhiên theo Yamaha Motor Việt Nam, Exciter 155 VVA là lựa chọn để mở ra phân khúc mới và hãng sẽ vẫn tiếp tục bán Exciter 150 cạnh tranh với các đối thủ cũ.

Yamaha Exciter 155 VVA là phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ cảm giác lái như xe thể thao. Bản nâng cấp này thay đổi toàn diện về cả thiết kế, sức mạnh cũng như công nghệ đi kèm so với bản 150cc. Chính vì vậy, Exciter 155 VVA hướng tới nhóm khách hàng đã có kinh nghiệm và kỹ thuật lái xe côn tay thành thạo.

Ngay cả so về giá bán, Exciter 155 VVA chỉ có 3 phiên bản với giá từ 47 triệu đồng đến 50,5 triệu đồng, trong khi bản 150cc có 6 phiên bản giá từ 47 triệu đồng đến 49 triệu đồng.

Giới quan sát nhận định Exciter 155 VVA là cuộc cách mạng của xe côn tay cỡ nhỏ do Yamaha khởi xướng. Gần như thị trường chưa xuất hiện một chiếc underbone tương tự và “ngôi vua” gần như đã được sắp sẵn có chủ.

Thiết kế hoàn toàn mới theo R-DNA

Lấy cảm hứng từ YZF-R Series, kiểu dáng Exciter 155 VVA mang nhiều đường nét góc cạnh, hầm hố khác hẳn bản 150cc. Các đường thẳng, chi tiết góc cạnh quen thuộc được thay bằng các đường cong, tạo cảm giác thanh thoát hơn Exciter 150.

Ở phía trước, Yamaha có đèn chiếu gần được đặt trên ghi-đông. Đèn này có thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn. Đèn chiếu xa được tách rời và đặt ở dưới đèn định vị. Cụm đèn định vị tạo hình móc câu tạo nét sắc lẹm phía đầu xe. Toàn bộ các đèn này đều sử dụng công nghệ LED.

Phần đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn với kết cấu 2 tầng thường thấy trên các mẫu môtô phân khối lớn. Hệ thống đèn hậu bằng LED của Exciter 155 VVA có thiết kế học tập mẫu R15 V3. Ống xả được làm to hơn Exciter 150 và đặt thấp tạo nét cân đối với đường nét khí động học vuốt từ đầu xe đến đuôi.

Ở khu vực điều khiển, thay đổi đáng chú ý nhất là bảng đồng hồ kỹ thuật số được làm to hơn. Các cùm công tắc 2 bên cho cảm giác sờ nắm chắc chắn hơn.

Động cơ sức mạnh mới

Yamaha Exciter 155 VVA được trang bị động cơ dung tích 155,1 cc tích hợp công nghệ van biến thiên (VVA), phun xăng điện tử. Động cơ này cho ra công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,4 Nm. So với động cơ 150cc, động cơ của Exciter 155 VVA mạnh hơn 2,5 mã lực và 0,6 Nm, so với Winner X, động cơ này mạnh hơn 2,3 mã lực và 0,8 Nm.

Điều đáng nói, động cơ mới trên Yamaha Exciter với công nghệ van biến thiên VVA được người hâm mộ Exciter trông chờ từ lâu. Suốt năm 2020, trên các diễn đàn xe máy đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán cũng như nhận xét về hiệu quả của loại động cơ này. Trong đó, các biker trẻ tỏ ra thích thú vì công nghệ VVA giúp tối ưu hóa việc đốt nhiên liệu của động cơ ở cả tua máy cao và tua máy thấp. Nhờ vậy, động cơ có thể phát huy tối đa sức mạnh nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

“Tiểu R1” áp dụng 4 công nghệ tối tân từ YZF-R1

Dòng mô tô thể thao Yamaha YZF-R1 ra đời từ năm 1998 đến nay vẫn là một tượng đài trong giới mộ điệu về một chiếc xe phân khối lớn không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp bên ngoài vượt thời gian mà còn rất mạnh mẽ.

Theo Yamaha Motor Việt Nam, chiếc Exciter 155 VVA ngay trong giai đoạn đầu phát triển đã được định hướng theo DNA thể thao của những mẫu xe phân khối lớn huyền thoại, và YZF-R1 chính là hình mẫu cụ thể nhất. Exciter 155 VVA được nâng cấp và thay đổi nhiều chi tiết hoàn toàn mới dựa trên các công nghệ đang dược áp dụng trên siêu xe thể thao YZF-R1, trong đó có 4 công nghệ điển hình.

Đầu tiên là bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper) trợ lực và kiểu trượt tương tự YZF-R1. Trang bị này giúp Yamaha Exciter 155 VVA tăng khả năng bám côn, chống trượt côn, chống bó cứng bánh sau khi dồn số ở tốc độ cao. Ngoài ra, tay côn mới hành trình ngắn hơn 10mm so với phiên bản 150cc giúp có cảm giác tốt hơn. Chính vì sở hữu trang bị này, Yamaha Exciter 155 VVA hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện về mức độ an toàn và tính ổn định trong quá trình vận hành.

Theo anh Nguyễn Mạnh Toàn (một biker khá có tiếng ở TP HCM) nhận xét sau khi chạy thử: “Mặc dù xe không có ABS nhưng bộ ly hợp A&S giúp chiếc xe không bị lết bánh sau dù cả lúc hơi vào khúc cua. Ở dải tốc độ cao thì hoàn toàn yên tâm khi đá 2 số liên tục mà xe không hề bị bó bánh vì khi đó hệ thống ly hợp đã ép lại để giảm ma sát tác động mạnh vào chuyển động gây bó cứng bánh sau”.

Còn theo tay đua Tô Hà Đông Nghi, sau 6 vòng test max speed, anh cảm thấy chiếc xe cực kỳ an toàn khi vào cua, bộ ly hợp mới giúp bóp côn về số không hề bị lết bánh, thậm chí có cảm giác điều khiển rất nhẹ nhàng...

Ngoài những Bikers và các tay đua có mặt tại buổi chạy thử Yamaha Exciter 155 VVA tại Trường đua Đại Nam, còn có các nhà báo chuyên về mảng ôtô và xe máy tại Việt Nam - họ đều đánh giá khá cao mẫu xe côn tay hoàn toàn mới này. Chia sẻ về sức mạnh động cơ, nhà báo Nguyễn Văn Quý đến tử Báo điện Vietnamnet cho biết: “Với việc trang động cơ 155cc thế hệ mới tích hợp công nghệ van biến thiên (VVA) và hệ thống đánh lửa tùy biến giúp xe có sức mạnh vượt trội, cảm nhận rõ rệt sau mỗi lần bứt tốc”.

Tiếp đến, Exciter 155 VVA được thiết kế với 4 sơ đồ đánh lửa tùy theo các dải cấp số thay vì 1 sơ đồ như các thế hệ cũ, tối ưu hiệu năng động cơ vượt trội. Thời điểm đánh lửa và lượng phun nhiên liệu được thiết lập theo tốc độ động cơ và độ mở bướm ga. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe Yamaha Exciter được áp dụng cả 4 sơ đồ đánh lửa. Đây là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên cảm giác mới mẻ, phấn khích và đẳng cấp khi trải nghiệm Exciter 155 VVA.

Yamaha Exciter 155 VVA là chiếc côn tay cỡ nhỏ đầu tiên của hãng áp dụng công nghệ phủ carbon kim cương lên cò mổ dạng trượt (DLC) để xu páp bền và nhẹ hơn cho khả năng tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ. Công nghệ phủ DLC là phương pháp biến đổi carbon thành dạng cấu trúc bền vững như kim cương rồi phủ lên bề mặt kim loại để tăng độ cứng và mịn. Lớp phủ DLC mang lại cho người điều khiển một cảm giác phấn khích khi lái xe ở dải tốc độ động cơ cao. Cuối cùng, Yamaha áp dụng tăng góc phun xăng (15 độ lên 18 độ) và số lỗ phun (6 lỗ lên 10 lỗ, gần bằng YZF-R1 là 12 lỗ) trên Exciter 155 VVA, giúp xăng phun tơi hơn và tăng hiệu suất đốt cháy công suất động cơ.