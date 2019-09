Yamaha Exciter 150 mới độ "chất lừ" từ dân chơi Cần Thơ

Từng "làm mưa làm gió" trong phân khúc underbone côn tay một thời gian dài, mẫu xe côn tay Exciter 150 đã được Yamaha nâng cấp lớn giữa vòng đời cách đây 1 năm vào tháng 8/2018. Với phiên bản mới nhất, Yamaha Exciter 150 2018 không có sự thay đổi về thông số kỹ thuật, nhưng sở hữu thiết kế mới mẻ và hiện đại hơn. Điều này có được là nhờ vào phần đầu hoàn toàn mới với đèn pha LED sắc sảo, cùng với bảng đồng hồ màn hình LCD đơn sắc hiện đại. Do vẫn dựa trên nền tảng cũ, gần như toàn bộ các phụ tùng nâng cấp dành cho Exciter 150 trước đây đều tương thích với phiên bản 2018 mới. Điều này khiến người yêu xe và các xưởng độ, shop đồ chơi có thể dễ dàng độ chế nó theo nhiều phong cách khác nhau. Lấy ý tưởng từ những chiếc siêu xe hơi và xe đua drag, shop Thi Nhân tại Cần Thơ đã tạo ra một bản độ ấn tượng về cả ngoại hình lẫn hiệu năng dựa trên phiên bản Exciter mới nhất này. Bắt đầu từ dàn ngoài, toàn bộ phần thân vỏ nguyên bản của chiếc xe đã được Thi Nhân sơn lại hoàn toàn. Học hỏi ý tưởng từ những siêu xe độ của hãng widebody nổi tiếng Nhật Bản Liberty Walk, hai bên thân và phần yếm của chiếc xe đã có các hoạ tiết hình mặt trời toả nắng. Bản thân những hoạ tiết trên mẫu xe máy Yamaha Exciter độ này cũng đã được Liberty Walk lấy cảm hứng từ quân kỳ Nhật. Màu xanh được shop độ lựa chọn làm tông màu chủ đạo, với một số điểm nhấn sơn màu vàng đồng nổi bật. Thay vì bộ mâm 5 cây nguyên bản của Exciter 150, Thi Nhân đã lựa chọn cho bản độ bộ mâm Daytona 5 cánh kép khá quen thuộc đối với dân chơi xe số phổ thông. Để chiếc xe có thể dừng lại nhanh chóng, hệ thống phanh trước đã được nâng cấp triệt để với heo Brembo Moto3, đĩa Braketech, dây dầu Earl's và cùm Brembo Corsacorta. Tương xứng với ngoại hình theo phong cách xe đua drag, động cơ nguyên bản của Exciter 150 cũng đã được Thi Nhân "chọt" lại. Trong đó, chi tiết nổi bật nhất của động cơ đó là lốc nồi khô Comstar Racing. Hoàn toàn không được bôi trơn bởi dầu, bộ nồi khô này làm giảm sự hao hụt công suất khi dẫn tới trục nhông, khiến chiếc xe tăng tốc mạnh mẽ hơn. Ngoài bộ nồi khô, hệ thống xả của xe cũng được thay thế hoàn toàn với cổ pô titanium dẫn tới lon Over Racing bằng sợi carbon. Sức mạnh động cơ được truyền tới đĩa tải nhôm CNC ở bánh sau thông qua xích D.I.D. được nối dài. Kết thúc bản độ, hệ thống phanh sau của Exciter cũng đã được nâng cấp lên bằng các phụ tùng xe đua.

Từng "làm mưa làm gió" trong phân khúc underbone côn tay một thời gian dài, mẫu xe côn tay Exciter 150 đã được Yamaha nâng cấp lớn giữa vòng đời cách đây 1 năm vào tháng 8/2018. Với phiên bản mới nhất, Yamaha Exciter 150 2018 không có sự thay đổi về thông số kỹ thuật, nhưng sở hữu thiết kế mới mẻ và hiện đại hơn. Điều này có được là nhờ vào phần đầu hoàn toàn mới với đèn pha LED sắc sảo, cùng với bảng đồng hồ màn hình LCD đơn sắc hiện đại. Do vẫn dựa trên nền tảng cũ, gần như toàn bộ các phụ tùng nâng cấp dành cho Exciter 150 trước đây đều tương thích với phiên bản 2018 mới. Điều này khiến người yêu xe và các xưởng độ, shop đồ chơi có thể dễ dàng độ chế nó theo nhiều phong cách khác nhau. Lấy ý tưởng từ những chiếc siêu xe hơi và xe đua drag, shop Thi Nhân tại Cần Thơ đã tạo ra một bản độ ấn tượng về cả ngoại hình lẫn hiệu năng dựa trên phiên bản Exciter mới nhất này. Bắt đầu từ dàn ngoài, toàn bộ phần thân vỏ nguyên bản của chiếc xe đã được Thi Nhân sơn lại hoàn toàn. Học hỏi ý tưởng từ những siêu xe độ của hãng widebody nổi tiếng Nhật Bản Liberty Walk, hai bên thân và phần yếm của chiếc xe đã có các hoạ tiết hình mặt trời toả nắng. Bản thân những hoạ tiết trên mẫu xe máy Yamaha Exciter độ này cũng đã được Liberty Walk lấy cảm hứng từ quân kỳ Nhật. Màu xanh được shop độ lựa chọn làm tông màu chủ đạo, với một số điểm nhấn sơn màu vàng đồng nổi bật. Thay vì bộ mâm 5 cây nguyên bản của Exciter 150, Thi Nhân đã lựa chọn cho bản độ bộ mâm Daytona 5 cánh kép khá quen thuộc đối với dân chơi xe số phổ thông. Để chiếc xe có thể dừng lại nhanh chóng, hệ thống phanh trước đã được nâng cấp triệt để với heo Brembo Moto3, đĩa Braketech, dây dầu Earl's và cùm Brembo Corsacorta. Tương xứng với ngoại hình theo phong cách xe đua drag, động cơ nguyên bản của Exciter 150 cũng đã được Thi Nhân "chọt" lại. Trong đó, chi tiết nổi bật nhất của động cơ đó là lốc nồi khô Comstar Racing. Hoàn toàn không được bôi trơn bởi dầu, bộ nồi khô này làm giảm sự hao hụt công suất khi dẫn tới trục nhông, khiến chiếc xe tăng tốc mạnh mẽ hơn. Ngoài bộ nồi khô, hệ thống xả của xe cũng được thay thế hoàn toàn với cổ pô titanium dẫn tới lon Over Racing bằng sợi carbon. Sức mạnh động cơ được truyền tới đĩa tải nhôm CNC ở bánh sau thông qua xích D.I.D. được nối dài. Kết thúc bản độ, hệ thống phanh sau của Exciter cũng đã được nâng cấp lên bằng các phụ tùng xe đua.