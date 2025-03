Lynk & Co 900 chạy 280km "không ăn xăng" giá hơn 1 tỷ đồng

Mới đây, Lynk & Co 900 2025 mới đã chính thức mở bán trước với tổng cộng 4 phiên bản, với mức giá dao động từ 330.000 – 435.000 nhân dân tệ (45.500 – 60.000 đô la Mỹ - khoảng 1,058 - 1,41 tỷ đồng). Lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Về ngoại hình, Lynk & Co 900 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Next Day. Đáng chú ý nhất trên xe SUV Lynk & Co 900 là mặt trước được trang bị màn hình tương tác gồm 10.192 hạt đèn, có thể tùy chỉnh ngôn ngữ ánh sáng như hiển thị văn bản và hình ảnh động. Phía sau cũng giống như phía trước với đèn hậu tương tác gồm tám hàng, mỗi hàng 2.400 hạt đèn. Được xây dựng dựa trên kiến trúc SPA Evo, Lynk & Co 900 có kích thước 5240/1999/1800 (1810) mm và chiều dài cơ sở là 3160 mm. Trọng lượng không tải dao động từ 2660 kg đến 2820 kg, tùy thuộc vào các phiên bản. Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Zeekr Qianli Haohan trên xe được thực hiện thông qua lidar trên nóc xe, 11 camera, năm radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, được cung cấp năng lượng bởi chip NVIDIA Drive Orin-X hoặc NVIDIA Drive Thor, tùy thuộc vào từng phiên bản. Giải pháp hỗ trợ các khả năng bao gồm tránh chướng ngại vật, dẫn đường đô thị không cần bản đồ, dẫn đường tốc độ cao và đỗ xe từ xa. Có hai tùy chọn hệ thống truyền động. Động cơ 1.5T có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực) trong khi động cơ 2.0T có công suất tối đa 187 kW (251 mã lực), kết hợp với DHT Evo. Các phiên bản tiêu chuẩn đi kèm với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu kép (trước: 123 kW hoặc 165 mã lực, sau: 230 kW hoặc 308 mã lực) trong khi phiên bản cao cấp nhất đi kèm với ba động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (trước: 123 kW, sau kép: 340 kW hoặc 456 mã lực). Hai dung lượng pin CATL Freevoy (lithium ba thành phần) được bao gồm: 44,85 kWh và 52,38 kWh, tương ứng với phạm vi di chuyển bằng điện thuần túy CLTC là 220 km và 280 km/268 km; cũng như phạm vi di chuyển toàn diện CLTC là 1.355 km và 1.350 km/1.443 km. Ngoài ra, thời gian sạc nhanh nhất để sạc từ 20% đến 80% mất 17 phút. Bên trong, nội thất có ba màu: be, cam và đen, tượng trưng cho buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, theo quan chức. Vải kim loại và da lộn cũng như da Nappa được sử dụng. Hệ điều hành đến từ Lynk Flyme Auto. Hàng ghế trước được trang bị AR-HUD 95 inch và màn hình điều khiển trung tâm tích hợp độ phân giải 6K 30 inch được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295 kép. Bảng đồng hồ LCD đầy đủ phía trước vô lăng có kích thước 12,66 inch. Tủ lạnh sưởi ấm và làm mát 9L nằm dưới bảng điều khiển trung tâm hỗ trợ phạm vi nhiệt độ từ -6° đến 50 ° C. Hành khách có thể giải trí trên màn hình trần 30 inch có độ phân giải 6K. Ba hàng ghế áp dụng bố cục 2+2+2 6 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai có thể di chuyển về phía trước và phía sau 550 mm, và hàng ghế thứ ba có thể di chuyển về phía trước và phía sau 125 mm. Ngoài ra còn có 42 ngăn chứa đồ khắp nội thất. Hơn nữa, vị quan chức này còn khẳng định rằng Lynk & Co 900 của Trung Quốc là mẫu SUV đầu tiên trên thế giới được trang bị ghế đôi xoay điện 180 độ: hàng ghế thứ hai hỗ trợ xoay 180°/90°. Video: ra mắt xe SUV Lynk & Co 900 2025 mới

Mới đây, Lynk & Co 900 2025 mới đã chính thức mở bán trước với tổng cộng 4 phiên bản, với mức giá dao động từ 330.000 – 435.000 nhân dân tệ (45.500 – 60.000 đô la Mỹ - khoảng 1,058 - 1,41 tỷ đồng). Lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Về ngoại hình, Lynk & Co 900 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Next Day. Đáng chú ý nhất trên xe SUV Lynk & Co 900 là mặt trước được trang bị màn hình tương tác gồm 10.192 hạt đèn, có thể tùy chỉnh ngôn ngữ ánh sáng như hiển thị văn bản và hình ảnh động. Phía sau cũng giống như phía trước với đèn hậu tương tác gồm tám hàng, mỗi hàng 2.400 hạt đèn. Được xây dựng dựa trên kiến trúc SPA Evo, Lynk & Co 900 có kích thước 5240/1999/1800 (1810) mm và chiều dài cơ sở là 3160 mm. Trọng lượng không tải dao động từ 2660 kg đến 2820 kg, tùy thuộc vào các phiên bản. Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Zeekr Qianli Haohan trên xe được thực hiện thông qua lidar trên nóc xe, 11 camera, năm radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, được cung cấp năng lượng bởi chip NVIDIA Drive Orin-X hoặc NVIDIA Drive Thor, tùy thuộc vào từng phiên bản. Giải pháp hỗ trợ các khả năng bao gồm tránh chướng ngại vật, dẫn đường đô thị không cần bản đồ, dẫn đường tốc độ cao và đỗ xe từ xa. Có hai tùy chọn hệ thống truyền động. Động cơ 1.5T có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực) trong khi động cơ 2.0T có công suất tối đa 187 kW (251 mã lực), kết hợp với DHT Evo. Các phiên bản tiêu chuẩn đi kèm với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu kép (trước: 123 kW hoặc 165 mã lực, sau: 230 kW hoặc 308 mã lực) trong khi phiên bản cao cấp nhất đi kèm với ba động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (trước: 123 kW, sau kép: 340 kW hoặc 456 mã lực). Hai dung lượng pin CATL Freevoy (lithium ba thành phần) được bao gồm: 44,85 kWh và 52,38 kWh, tương ứng với phạm vi di chuyển bằng điện thuần túy CLTC là 220 km và 280 km/268 km; cũng như phạm vi di chuyển toàn diện CLTC là 1.355 km và 1.350 km/1.443 km. Ngoài ra, thời gian sạc nhanh nhất để sạc từ 20% đến 80% mất 17 phút. Bên trong, nội thất có ba màu: be, cam và đen, tượng trưng cho buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, theo quan chức. Vải kim loại và da lộn cũng như da Nappa được sử dụng. Hệ điều hành đến từ Lynk Flyme Auto. Hàng ghế trước được trang bị AR-HUD 95 inch và màn hình điều khiển trung tâm tích hợp độ phân giải 6K 30 inch được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295 kép. Bảng đồng hồ LCD đầy đủ phía trước vô lăng có kích thước 12,66 inch. Tủ lạnh sưởi ấm và làm mát 9L nằm dưới bảng điều khiển trung tâm hỗ trợ phạm vi nhiệt độ từ -6° đến 50 ° C. Hành khách có thể giải trí trên màn hình trần 30 inch có độ phân giải 6K. Ba hàng ghế áp dụng bố cục 2+2+2 6 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai có thể di chuyển về phía trước và phía sau 550 mm, và hàng ghế thứ ba có thể di chuyển về phía trước và phía sau 125 mm. Ngoài ra còn có 42 ngăn chứa đồ khắp nội thất. Hơn nữa, vị quan chức này còn khẳng định rằng Lynk & Co 900 của Trung Quốc là mẫu SUV đầu tiên trên thế giới được trang bị ghế đôi xoay điện 180 độ: hàng ghế thứ hai hỗ trợ xoay 180°/90°. Video: ra mắt xe SUV Lynk & Co 900 2025 mới