Xe ôtô của Toyota, Nissan và Ford có hàng ghế sau an toàn nhất

Các mẫu xe ôtô hiện đại đang trở nên an toàn hơn bao giờ hết nhờ những công nghệ tân tiến giúp kiểm soát mọi chuyển động lệch hướng trên đường, và sẽ tự động triển khai những hệ thống giúp bảo vệ những người ngồi bên trong. Khi đánh giá các tính năng này, người ta thường chỉ tập trung vào công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn cho hàng ghế trước, mà ít quan tâm tới sự an toàn của hàng ghế sau của ôtô .

Vì vậy, cơ sở Consumer Reports đã thực hiện một nghiên cứu đi sâu về độ an toàn ghế sau ôtô với một loạt điểm số an toàn mới cho chúng. Tập trung vào 6 hạng mục cụ thể bao gồm độ phù hợp của ghế, sử dụng ghế nâng, cảnh báo người ngồi sau, nhắc nhở thắt dây an toàn, tựa đầu phía sau, và hạn chế va chạm nâng cao, Consumer Reports nhận thấy rằng mức độ an toàn tổng thể đối với người ngồi sau không phải là ưu tiên lớn của nhiều nhà sản xuất.

“Ghế sau phải tính đến tất cả đối tượng hành khách ngồi ở đó, từ trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên đến người lớn và khách đi chung xe ở mọi lứa tuổi,” tiến sĩ Emily Thomas, kỹ sư an toàn ôtô tại Consumer Reports nói. “Nhưng phân tích của chúng tôi cho thấy rằng nhiều nhà sản xuất ô tô không đặt các tính năng an toàn tương tự ở phía sau như họ làm ở phía trước.”