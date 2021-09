Toyota Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông về Việt Nam, hơn 6 tỷ

Khác với Toyota Land Cruiser 2022 bản VX nhập Nhật đang được phân phối chính hãng. Phiên bản VX nhập tư mới về Việt Nam được sản xuất dành cho thị trường Trung Đông sở hữu nhiều trang bị khác biệt. Hơn nữa, xe thuộc phiên bản kỷ niệm – XV 70th Anniversary phiên bản kỷ niệm 70 năm của dòng xe Land Cruiser mang ngoại thất và trang bị hấp dẫn hơn. Tại thị trường Trung Đông, phiên bản XV 70th Anniversary này còn được gọi là bản VX-S. Ngoại thất của Land Cruiser phiên bản VX 70th Anniversary thiết kế sang trọng và mang những điểm khác biệt so với Land Cruiser phiên bản VX nhập chính hãng. Sự khác biệt đó bao gồm “dàn chân” lắp bộ mâm 20 inch (bản VX ở Việt Nam dùng mâm 18 inch). Các chi tiết như hốc đèn sương mù, chụp gương chiếu hậu, viền cản sau được mạ crôm. Vị trí cột D có thêm logo “70th Anniversary” tương tự như phiên bản VXR 70th Anniversary. Khác với phiên bản VX nhập chính hãng, dùng động cơ Xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Phiên bản VX 70th Anniversary nhập tư thuộc cấu hình động cơ V6 dung tích 4.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 271 mã lực và mô-men xoắn cực đại 385Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), 3 khoá vi sai, thông qua hộp số tự động Direct Shift 10 cấp mới (10 AT). Ngoài ra, Land Cruiser 2022 VX và VXR đều được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select) – Tự động đánh giá bề mặt đường và chọn chế độ lái tốt nhất. Bên cạnh Màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) – Hiển thị ngay lập tức các chướng ngại vật cho người lái xe thông qua camera dưới gầm xe. Nội thất xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch và màn hình hỗ trợ lái lái 7 inch, giải trí với 14 loa của JBL. Xe sử dụng điều hoà tự động 4 vùng độc lập. Hàng ghế trước chỉnh điện, thông gió/sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí ghế, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước, cặp màn hình giải trí 11 inch cho hàng ghế phía sau. Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, phiên bản này cũng được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới bao gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm, giúp phòng tránh va chạm hoặc giảm thiệt hại bằng cách phát hiện người đi bộ (ban ngày và ban đêm) và người đi xe đạp (ban ngày), Hệ thống đánh lái khẩn cấp, tránh va chạm. Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe nhận biết chướng ngại vật phía trước và sau xe trong bãi đỗ, kiểm soát hành trình thích ứng và hơn nữa. Hiện tại, đơn vị nhập khẩu tư nhân chưa tiết lộ giá xe Toyota Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông. Theo dự đoán, chiếc Toyota Land Cruiser 2022 phiên bản XV 70th Anniversary nhập tư này sẽ có giá sau thuế không dưới 6 tỷ đồng. So với xe nhập chính hãng, phiên bản này sở hữu ngoại thất hấp dẫn hơn, đồng thời là phiên bản kỷ niệm 70 năm đáng để sưu tầm, đi cùng với động cơ V6 4.0L hút khí tự nhiên bền bỉ. Tuy nhiên, xét về mặt vận hành thì chắc chắn phiên bản này sẽ không mang đến trải nghiệm thú vị như phiên bản máy V6 3.5L twin turbo. Video: Chi tiết Land Cruiser phiên bản VX 70th Anniversary 2022.

