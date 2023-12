Người về quê nghỉ Tết bất ngờ khi được CSGT... chặn dừng

Từ xế chiều đến tận tối 29/12, ngày làm việc cuối cùng của năm 2023, hàng vạn người dân từ khắp các quận, huyện từ trung tâm đến ngoại thành đổ về các cửa ngõ quốc lộ để nghỉ Tết Dương lịch 2024. Tại cửa ngõ về các tỉnh Miền Tây, địa bàn tuần tra Kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM), người đi đường được một phen bất ngờ, xúc động... Hàng trăm người dân về các tỉnh Miền Tây đã được CSGT Trạm Tân Túc ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn phối hợp với Đoàn xã, Công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) hỗ trợ nước suối miễn phí cho người dân về quê. Mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn cũng được chuẩn bị để tặng người đi đường, nhất là trẻ em... Hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về An toàn giao thông cũng đã được phát đến tay người đi đường kèm những lời chúc thượng lộ bình an của lực lượng CSGT... Những chai nước suối mát lạnh dù giá trị không lớn, nhưng làm mát lòng người đi đường... Sự thân thiện thắm tình Quân - Dân diễn ra ở cửa ngõ Sài Gòn thời khắc cuối năm, háo hức đón mừng năm mới 2024. Nụ cười hạnh phúc của lực lượng CSGT, Đoàn xã và người tham gia giao thông. Một bé gái được CSGT tặng mũ bảo hiểm. Nữ sinh được cha tranh thủ chở về Tiền Giang thăm nội vô cùng vui sướng được "chú CSGT" tặng, đội mũ bảo hiểm... CSGT khuyến cáo người đi xe máy không sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng, mất an toàn; đồng thời tặng cho người dân này mũ bảo hiểm chất lượng, tiêu chuẩn. Đại uý CSGT Phan Thành Nghĩa tuyên truyền cho người tham gia giao thông về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và đảm bảo chất lượng. CSGT Trạm Tân Túc và các đơn vị liên quan thực hiện việc làm vô cùng ý nghĩa trước thềm năm mới 2024 gây xúc động người dân. >>> Mời độc giả xem thêm video Đòi “hôn CSGT đến chết”, người phụ nữ lĩnh 20 tháng tù:

