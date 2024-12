Ngắm SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II hầm hố từ Mansory

Hãng độ tới từ Đức Mansory là cái tên đã không còn quá xa lạ đối với giới mê xe trên khắp thế giới. Mới đây, công ty này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của giới hâm mộ khi tung ra một bản độ mới dựa trên dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II 2025 mới. Đáng chú ý, đây là phiên bản tùy chỉnh đầu tiên của Mansory đối với Cullinan kể từ khi mẫu SUV được nâng cấp hồi tháng 5 năm nay. Tương tự phong cách được áp dụng trên những bản độ xe Rolls-Royce trong quá khứ, chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II độ Mansory bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất mới nhằm đem lại dáng vẻ hầm hố, mạnh mẽ hơn so với nguyên bản. Ở đầu xe, dải đèn định vị hình chữ L được kéo dài xuống phía dưới tạo điểm nhấn độc đáo. Lưới tản nhiệt nổi bật hơn nhờ được trang bị hệ thống đèn nền màu xanh hoặc màu trắng. Ngoài ra, khu vực này còn có bộ chia gió phía trước bằng sợi carbon và biểu tượng “Thiếu phụ bay” được làm mới. Mui xe mới được cung cấp với hai lớp hoàn thiện bằng sợi carbon khác nhau, trong khi một bộ vòm bánh xe loe ra và lỗ thông hơi bằng sợi carbon ở tấm ốp hông phía trước càng làm tăng thêm sự hiện diện của chiếc SUV xa hoa này. Không chỉ vậy, vòm bánh xe cũng được bổ sung ốp carbon, đi kèm bộ mâm đĩa đặc 24 inch của Mansory. Ở phía sau, xe có bộ khuếch tán sợi carbon đi kèm cặp ống xả đôi mang phong cách thể thao. Ngoài ra còn có một cánh gió bằng sợi carbon trên cửa sau và cả cánh gió nóc. Chiếc Rolls-Royce Cullinan 2025 vẫn được trang bị động cơ V12 tăng áp kép nhưng được Mansory can thiệp, cho công suất đầu ra là 720 mã lực và mô-men xoắn 1.050 Nm. So với nguyên bản, khối động cơ này mạnh hơn 29 mã lực và 150 Nm. Mansory hiện chưa công bố mức giá của bản độ này. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Rolls-Royce Cullinan 2025 bán ra từ 36,7 tỷ đồng. Video: Rolls-Royce Cullinan siêu sang độ hầm hố từ Mansory.

