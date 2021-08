Honda CR-V Black Edition 5 chỗ lạc hậu, vẫn hơn 1 tỷ đồng

Tên gọi đầy đủ của phiên bản này là Honda CR-V 2.4 Black Edition 2021 mới. Và ngoài những khác biệt ở ngoại hình, các trang bị bên trong cũng như bên ngoài của phiên bản đặc biệt này tại Thái Lan cũng khá giống với phiên bản Black Edition từng giới thiệu tại Việt Nam. Diện mạo bên ngoài của mẫu xe SUV Honda CR-V Black Edition bản 5 chỗ này được thay đổi một số chi tiết mạ chrome đen tạo phong cách khác biệt như mặt ca-lăng, viền cản trước sau và thân xe, viền cửa sổ… La-zăng cũng được sơn đen nhưng có kích thước 17 inch, nhỏ hơn phiên bản tại Việt Nam. Tương tự phần giá nóc cũng được sơn đen. Đèn sương mù được nâng cấp công nghệ LED, cùng với huy hiệu Black Edition ở phía sau cùng với huy hiệu i-VTEC. Bên trong của phiên bản này cũng được tạo phong cách đen thể thao với các chi tiết ốp gỗ đen và nhựa sơn đen bóng kiểu piano. Ghế ngồi cũng được bọc da đen với hai ghế trước dập chìm logo Black Edition. So với phiên bản 2.4 S, phiên bản 2.4 Black Edition còn bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, công nghệ sạc không dây và giá bán cũng cao hơn 90.000 bath (khoảng 62 triệu đồng). Ngoài ra, các trang bị khác trên phiên bản Black Edition vẫn được giữ nguyên như phiên bản thông thường. Động cơ xăng 2.4L i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hằng tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI cho công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 224 Nm. Tương tự phần giá nóc cũng được sơn đen. Đèn sương mù được nâng cấp công nghệ LED, cùng với huy hiệu Black Edition ở phía sau cùng với huy hiệu i-VTEC. Bên trong của phiên bản này cũng được tạo phong cách đen thể thao với các chi tiết ốp gỗ đen và nhựa sơn đen bóng kiểu piano. Ghế ngồi cũng được bọc da đen với hai ghế trước dập chìm logo Black Edition. Trang bị ngoại thất nổi bật với đèn pha Full LED tự động bật tắt và tích hợp đèn LED ban ngày. Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đèn hậu cũng sử dụng dạng LED và cốp khoang hành lý chỉnh điện tích hợp mở rảnh tay qua thao tác đá chân. Ghế lái phiên bản Black Edition cũng điều chỉnh điện 8 hướng với bơm lưng điện. Ghế hành khách phía trước cũng chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 và điều chỉnh được góc ngả. Hệ thống giải trí trung tâm vẫn là màn hình cảm ứng 7 inch tương thích Apple Carplay, Android Auto, điều khiển giọng nói SIRI, kết nối Bluetooth, AUX, USB và hệ thống âm thanh 8 loa. Hệ thống điều hòa chỉ là loại tự động có tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Các trang bị an toàn trên phiên bản Black Edition tại Thái Lan cũng không trang bị Honda Sensing như phiên bản tại Việt Nam. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh; Hệ thống phân phối lực phanh điện tử; Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp; Hệ thống tay lái thích ứng MA-EPS; Hệ thống cân bằng điện tử... Hệ thống kiểm soát chống trượt; Đèn báo phanh khẩn cấp; Khóa cửa tự động theo tốc độ; Hệ thống cảnh báo mất tập trung; Camera quan sát 3 góc quay; Camera quan sát điểm mù LaneWatch; 6 túi khí; Cảnh báo chống trộm; Chìa khóa mã hóa chống trộm; Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời khỏi vùng cảm biến; Phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động Auto Hold... Phiên bản Black Edition tại Thái Lan cũng chỉ đi kèm một tùy chọn màu ngoại thất Black Pearl Crystal Black Pearl, hay còn gọi là Đen Ánh Độc Tôn tại Việt Nam. Black Edition cũng không phải là phiên bản cao cấp nhất như thị trường Việt Nam.Giá xe Honda CR-V Black Edition 2021 cho 2 phiên bản 2.4 ES 4WD và 2.4 EL 4WD được bán ra lần lượt là 1,529 và 1,579 triệu bath (tương đương 1,05 và 1,08 tỷ đồng). Ngoài ra phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ Diesel và dẫn động 4WD là DT-EL 4WD có giá lên đến 1,759 triệu bath (khoảng 1,2 tỷ đồng). Video: Honda CR-V LSE phiên bản đặc biệt tại Việt Nam.

Tên gọi đầy đủ của phiên bản này là Honda CR-V 2.4 Black Edition 2021 mới. Và ngoài những khác biệt ở ngoại hình, các trang bị bên trong cũng như bên ngoài của phiên bản đặc biệt này tại Thái Lan cũng khá giống với phiên bản Black Edition từng giới thiệu tại Việt Nam. Diện mạo bên ngoài của mẫu xe SUV Honda CR-V Black Edition bản 5 chỗ này được thay đổi một số chi tiết mạ chrome đen tạo phong cách khác biệt như mặt ca-lăng, viền cản trước sau và thân xe, viền cửa sổ… La-zăng cũng được sơn đen nhưng có kích thước 17 inch, nhỏ hơn phiên bản tại Việt Nam. Tương tự phần giá nóc cũng được sơn đen. Đèn sương mù được nâng cấp công nghệ LED, cùng với huy hiệu Black Edition ở phía sau cùng với huy hiệu i-VTEC. Bên trong của phiên bản này cũng được tạo phong cách đen thể thao với các chi tiết ốp gỗ đen và nhựa sơn đen bóng kiểu piano. Ghế ngồi cũng được bọc da đen với hai ghế trước dập chìm logo Black Edition. So với phiên bản 2.4 S, phiên bản 2.4 Black Edition còn bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, công nghệ sạc không dây và giá bán cũng cao hơn 90.000 bath (khoảng 62 triệu đồng). Ngoài ra, các trang bị khác trên phiên bản Black Edition vẫn được giữ nguyên như phiên bản thông thường. Động cơ xăng 2.4L i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hằng tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI cho công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 224 Nm. Tương tự phần giá nóc cũng được sơn đen. Đèn sương mù được nâng cấp công nghệ LED, cùng với huy hiệu Black Edition ở phía sau cùng với huy hiệu i-VTEC. Bên trong của phiên bản này cũng được tạo phong cách đen thể thao với các chi tiết ốp gỗ đen và nhựa sơn đen bóng kiểu piano. Ghế ngồi cũng được bọc da đen với hai ghế trước dập chìm logo Black Edition. Trang bị ngoại thất nổi bật với đèn pha Full LED tự động bật tắt và tích hợp đèn LED ban ngày. Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đèn hậu cũng sử dụng dạng LED và cốp khoang hành lý chỉnh điện tích hợp mở rảnh tay qua thao tác đá chân. Ghế lái phiên bản Black Edition cũng điều chỉnh điện 8 hướng với bơm lưng điện. Ghế hành khách phía trước cũng chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 và điều chỉnh được góc ngả. Hệ thống giải trí trung tâm vẫn là màn hình cảm ứng 7 inch tương thích Apple Carplay, Android Auto, điều khiển giọng nói SIRI, kết nối Bluetooth, AUX, USB và hệ thống âm thanh 8 loa. Hệ thống điều hòa chỉ là loại tự động có tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Các trang bị an toàn trên phiên bản Black Edition tại Thái Lan cũng không trang bị Honda Sensing như phiên bản tại Việt Nam. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh; Hệ thống phân phối lực phanh điện tử; Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp; Hệ thống tay lái thích ứng MA-EPS; Hệ thống cân bằng điện tử ... Hệ thống kiểm soát chống trượt; Đèn báo phanh khẩn cấp; Khóa cửa tự động theo tốc độ; Hệ thống cảnh báo mất tập trung; Camera quan sát 3 góc quay; Camera quan sát điểm mù LaneWatch; 6 túi khí; Cảnh báo chống trộm; Chìa khóa mã hóa chống trộm; Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời khỏi vùng cảm biến; Phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động Auto Hold... Phiên bản Black Edition tại Thái Lan cũng chỉ đi kèm một tùy chọn màu ngoại thất Black Pearl Crystal Black Pearl, hay còn gọi là Đen Ánh Độc Tôn tại Việt Nam. Black Edition cũng không phải là phiên bản cao cấp nhất như thị trường Việt Nam. Giá xe Honda CR-V Black Edition 2021 cho 2 phiên bản 2.4 ES 4WD và 2.4 EL 4WD được bán ra lần lượt là 1,529 và 1,579 triệu bath (tương đương 1,05 và 1,08 tỷ đồng). Ngoài ra phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ Diesel và dẫn động 4WD là DT-EL 4WD có giá lên đến 1,759 triệu bath (khoảng 1,2 tỷ đồng). Video: Honda CR-V LSE phiên bản đặc biệt tại Việt Nam.