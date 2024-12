Cận cảnh Lynk & Co 02 từ 485 triệu đồng, chạy 530 km/sạc

Lynk & Co 02 EV 2025 mới được áp dụng phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu, lấy cảm hướng từ mẫu xe ý tưởng Lynk & Co The Next Day. Mẫu SUV này nổi bật với phần đầu xe khép kín, đèn chạy dài, tay nắm cửa phẳng và đường mái xe dốc. Xe có bảy màu thân xe: đen, xám, đỏ, be, trắng, xanh và hồng. Về kích thước, SUV điện Lynk & Co 02 mới có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4460 x 1845 x 1573 mm với chiều dài cơ sở là 2755 mm. Nhờ hình dáng thân xe thanh mảnh, mẫu xe mới nhất của thương hiệu này tự hào có hệ số cản là 0,25 Cd. Để so sánh, Zeekr X – một mẫu xe có nhiều điểm tương đồng với Lynk & Co 02 có hệ số cản là 0,28 Cd. Hệ số cản thấp hơn có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và phạm vi hoạt động dài hơn. Nội thất của Lynk & Co 02 sử dụng màn hình treo lớn có đường kính 15,4 inch. Xe cũng có cụm đồng hồ LCD 10,2 inch, màn hình hiển thị trên kính chắn gió và 14 loa cao cấp. Bảng điều khiển trung tâm có một dải mỏng gồm 63 đèn LED. Cốp xe của Lynk & Co 02 có sức chứa 450 lít. Khi hàng ghế thứ hai gập lại, sức chứa cốp xe đạt 1.410 lít. Tại Trung Quốc, Lynk & Co 02 được trang bị hệ truyền động điện công suất 335 mã lực và 373 Nm. Với sức mạnh này, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,3 giây. Đi kèm với đó là bộ pin LFP 62 kWh cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 530 km với một lần sạc đầy. Xe cũng được trang bị sạc nhanh DC, giúp tăng dung lượng từ 10 đến 80% chỉ trong 15 phút. Lynk & Co 02 cũng sẽ được phân phối tại châu Âu. Ở thị trường này, mẫu xe thuộc tập đoàn Geely sử dụng động cơ điện mạnh 272 mã lực. Động cơ điện này được cung cấp năng lượng bởi pin NMC ba thành phần 66 kWh với công suất sạc cực đại là 150 kW giúp tăng dung lượng từ 10 đến 80% trong 30 phút. Lynk & Co 02 được phân phối tại Trung Quốc với ba cấu hình trang bị: Pro, Max và Max Daily Edition, mức giá dao động từ 138.900 - 153.900 nhân dân tệ (485 – 537 triệu đồng). Trong đó, tại châu Âu, giá xe Lynk & Co 02 sẽ khởi điểm là 37.000 USD tương đương 942 triệu đồng. Video: Giới thiệu SUV điện Lynk & Co 02 2025.

