Mitsubishi Xpander hybrid "giá mềm" nhập Indonesia sắp về Việt Nam?

rong buổi gặp gỡ báo chí tại Indonesia ngày 20/12, ông Atsushi Kurita – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) – đã công bố chiến lược phát triển mới của hãng trong năm 2025, đặc biệt là dòng xe đang bán chạy trong đó có Mitsubishi Xpander hybrid 2025 mới. Theo đó, thương hiệu ôtô Mitsubishi sẽ không chỉ tập trung ra mắt sản phẩm mới mà còn đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Dù chưa tiết lộ danh tính cụ thể của mẫu xe sắp ra mắt, giới chuyên gia nhận định rằng nhiều khả năng đó sẽ là Xpander Hybrid – phiên bản đã được ra mắt tại thị trường Thái Lan vào đầu năm nay. Trước đó, ông Takao Kato – Chủ tịch Mitsubishi Motor Corporation (MMC) – cũng xác nhận kế hoạch ra mắt các mẫu xe hybrid trong hai năm tới, đồng thời đặt mục tiêu sản xuất xe hybrid tại Indonesia để phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang các thị trường khác. Khi được hỏi liệu mẫu ôtô hybrid đầu tiên được sản xuất tại Indonesia có phải là xe MPV Mitsubishi Xpander Hybrid hay không, ông Takao không bác bỏ nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Ông chia sẻ: "Trong tương lai, điều này là có thể (Xpander Hybrid), nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ". Tại Thái Lan, Mitsubishi Xpander Hybrid ra mắt vào tháng 2/2024 với thiết kế gần như không thay đổi so với bản xăng thông thường. Tuy nhiên, xe được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và pin, cho phép chế độ vận hành hoàn toàn bằng điện. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Mitsubishi Xpander Hybrid thế hệ mới chỉ khoảng 5,2 lít/100 km, tiết kiệm đáng kể so với phiên bản xăng. Một thay đổi nhỏ là khoảng sáng gầm xe của bản hybrid thấp hơn 15 mm. Nội thất Xpander Hybrid cũng được nâng cấp nhẹ với vô-lăng tinh chỉnh thiết kế và cần số mới. Điểm nổi bật là màn hình kỹ thuật số 8 inch đặt phía sau vô-lăng, mang lại trải nghiệm công nghệ cao cấp hơn. Việc Xpander Hybrid có khả năng được sản xuất và ra mắt tại Indonesia mở ra kỳ vọng mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang là dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam, được lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ Indonesia tùy theo phiên bản. Tại Việt Nam, phân khúc MPV hybrid hiện mới chỉ ghi nhận sự xuất hiện của Suzuki XL7 Hybrid. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ trang bị hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) với sự hỗ trợ của máy phát điện và pin, không thể vận hành hoàn toàn bằng điện như Xpander Hybrid. Năm 2023, Mitsubishi Xpander chính là "ông hoàng doanh số" tại thị trường Việt Nam với kết quả cộng dồn đạt 19.740 xe, giảm 10% so với năm 2022. Trong năm 2024 này, dự đoán Xpander cũng sẽ vẫn sẽ đứng số 1 trong top ôtô bán chạy nhất nước ta. Video: Xem chi tiết Mitsubishi Xpander Cross HEV tại Thái Lan.

