Israel thua trận đầu ở Gaza, Hamas tiêu diệt tổng cộng 24 xe tăng

Trái ngược hoàn toàn với nhiều tuyên bố mạnh mẽ của Israel trước đây, xét theo thông tin dư luận hiện nay, cuộc đột kích ban đêm của Israel vào trung tâm Gaza là một thất bại. Dưới sự yểm trợ của trên không, công binh và bộ binh Israel chia thành ba mũi tấn công mục tiêu ban đầu; tuy nhiên quân Israel không chiếm được mục tiêu, mà phải rút lui trước bình minh. Lữ đoàn al-Qassan, một nhánh vũ trang của Hamas tuyên bố rằng, họ đã lợi dụng "địa hình đặc biệt" của Dải Gaza, để phục kích thành công và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Israel, đồng thời tiêu diệt 24 xe tăng của Israel. Lữ đoàn al-Qassam được cho là có chuyên môn về các thiết bị nổ tự chế (IED), bệ phóng rocket, tên lửa chống tăng và súng cối. Đại diện của lữ đoàn tuyên bố, họ sẵn sàng chiến đấu với quân đội Israel một lần nữa và chờ đợi quân đội Israel tấn công lại Gaza "bất cứ lúc nào". Do Israel hiện đã cắt hầu hết mạng Interrnet ở Dải Gaza, nên vẫn chưa biết kết quả của Hamas có đúng hay không. Nhưng điều chắc chắn là xe tăng Israel đã bị thiệt hại trong chiến đấu. Trên thực tế, không chỉ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công Dải Gaza bị tổn thất nặng nề, mà ngay cả quân đội Israel tuần tra gần Dải Gaza cũng bắt đầu bị tấn công thường xuyên. Việc sát hại binh sĩ Israel đang tuần tra, đã gây thương vong đáng kể cho quân đội Israel. Chiến lược phục kích của lực lượng vũ trang Hamas rất thông minh, đầu tiên họ sử dụng bom ven đường và tên lửa chống tăng có sức công phá lớn để tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép của Israel, sau đó sử dụng vũ khí hạng nhẹ để tấn công quân Israel trên đường. Không kém cạnh Hamas, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon cũng không hề ngồi yên. Từ đầu cuộc chiến đến nay, Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã tiêu diệt 16 xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel bằng nhiều loại tên lửa chống tăng khác nhau. Lực lượng vũ trang Hamas cũng "khoe" trên mạng xã hội các loại vũ khí chống tăng khác nhau mà họ có trong tay, trong đó có tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW của Anh, loại vũ khí chống tăng này có thể dễ dàng bắn cháy nhiều loại xe thiết giáp Israel, kể cả loại xe tăng Merkava 4. Về nguồn gốc vũ khí, đạn dược, lực lượng vũ trang Hamas không ngần ngại khoe là họ mua từ quân đội Ukraine thông qua chợ đen. Trong một tuyên bố vào ngày 9/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, vũ khí được Hamas sử dụng ở Israel có thể đến từ viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã bộc lộ vấn đề tương tự như quân đội Mỹ, đó là quá phụ thuộc vào hỏa lực yểm trợ trên không, đây là một trong những lý do quan trọng khiến quân đội Israel phớt lờ áp lực của dư luận quốc tế và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza. Quân đội Israel lầm tưởng rằng, chỉ cần hỏa lực của mình đủ mạnh thì có thể quét sạch lực lượng vũ trang Hamas khỏi lòng đất và các tòa nhà ở Gaza; sau đó có thể trực tiếp tiến vào Gaza một cách an toàn. Nhưng vấn đề là phần lớn lực lượng Hamas đều ở trong đường hầm dưới lòng đất. Do Israel phong tỏa Gaza trong nhiều năm nên không chỉ lực lượng vũ trang Hamas, mà hầu hết cư dân Gaza đều liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua các đường hầm. Thậm chí một số cư dân Gaza và người nước ngoài cũng sẽ sử dụng đường hầm Gaza để kết hôn. Vì vậy, các đường hầm dưới Gaza không chỉ nhiều mà còn rất đồ sộ. Có lẽ ngay cả Hamas cũng không biết có bao nhiêu đường hầm bên dưới Gaza và chúng dẫn đến đâu. Vì lý do này, IDF còn gọi đó là "Tàu điện ngầm Gaza". Trong tình huống này, ngay cả khi Không quân Israel sử dụng bom xuyên đất để tiến hành các cuộc không kích mật độ cao vào một số đường hầm đã biết, thì việc tiêu diệt một số lượng lớn lực lượng vũ trang Hamas và cắt đứt nguồn cung cấp quân số và vũ khí, sẽ khó khăn với chính IDF. Tất nhiên, Israel chưa nghĩ tới việc đưa quân vào đường hầm để dọn đường; mặc dù họ có đơn vị đặc biệt có biệt hiệu "Lực lượng chuột chũi", được huấn luyện đặc biệt để tiêu diệt lực lượng vũ trang Hamas ẩn náu dưới lòng đất. Tuy nhiên, do lực lượng mặt đất của Israel vẫn chưa tạo dựng được chỗ đứng ở Dải Gaza nên vẫn là một câu hỏi lớn, liệu "Lực lượng Chuột chũi" Israel có dám tiến vào đường hầm ở Dải Gaza hay không? Chưa kể việc quét sạch lực lượng vũ trang Hamas trong các đường hầm ở Gaza, đó là việc làm rất khó khăn.

