Ukraine chưa kịp ăn mừng, đã dính đòn “hồi mã thương” của Nga

Vào ngày 14/2, Quân đội Ukraine khẳng định đã phá hủy tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga trên Biển Đen bằng tàu không người lái tự sát. Thông tin được Ukraine tiết lộ cho thấy, một dàn tàu tự sát không người lái của Ukraine, đã thực hiện vụ tấn công với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo. Để xác nhận tính xác thực của cuộc tấn công này, Ukraine cũng công bố đoạn video tương ứng sau khi hoàn thành cuộc tấn công. Đơn vị đặc nhiệm số 13 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp vụ tấn công và nhiều đơn vị khác tham gia hoạt động phối hợp. Theo tin tức và video do Ukraine công bố, một tàu không người lái tự sát của Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng vệ của Nga và đâm vào tàu đổ bộ của Nga. Theo Ukraine, tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga bắt đầu bị rò rỉ nước sau khi bị tấn công, sau đó bắt đầu chìm và cuối cùng bị chìm hẳn. Tất nhiên, đây chỉ là tuyên bố đơn phương của Ukraine và chưa được Nga hoặc bên thứ ba xác nhận. Nhưng theo thông tin từ trang mạng trực tuyến của Quân đội Nga, tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Hạm đội Biển Đen có thể đã bị trúng đạn trong một cuộc tấn công bằng tàu không người lái của Ukraine. Tất nhiên, thông tin này của truyền thông Nga chỉ đề cập đến việc tàu đổ bộ Nga có thể bị đánh trúng, chứ không xác nhận tin tức tương ứng. Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi về những tiết lộ của Ukraine. Rất khó để xác định tin tức mà Ukraine tiết lộ là đúng hay sai, nhưng dù đó có phải là sự thật, Ukraine chưa kịp ăn mừng thì một vụ tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Quân đội Nga đã ập đến. Một cụm máy bay ném bom chiến lược của Nga cất cánh và các cuộc không kích quy mô lớn chống lại Ukraine lại bắt đầu. Không quân Nga đã phái một nhóm máy bay ném bom chiến lược, bao gồm một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu hộ tống tham gia vụ tấn công. Nhóm máy bay ném bom chiến lược Nga cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk của Nga và sau đó thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa tương ứng. Nga không công bố lý do cụ thể tiến hành cuộc không kích quy mô lớn này. Gần đây Mỹ và các nước phương Tây đang khuyến khích Ukraine phát động các cuộc tấn công mới, cộng với Quân đội Ukraine vừa thay đổi tổng tư lệnh, thì có thể việc Nga tấn công bằng tên lửa là nhằm mục đích răn đe Ukraine. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15/2, còi báo động phòng không vang lên khắp Ukraine, điều này chứng tỏ cuộc không kích của Quân đội Nga đã được phát động vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm đó. Phía Ukraine cũng đã xác nhận cuộc không kích bằng tên lửa của Nga. Được biết, lần này Kiev bị tấn công trước, sau đó còi báo động phòng không vang lên khắp Ukraine. Mặc dù lực lượng phòng không Ukraine đã triển khai các hoạt động đánh chặn, nhưng rõ ràng lực lượng phòng không hiện tại của họ không còn đủ khả năng để thực hiện các hoạt động đánh chặn hiệu quả. Nga bắt đầu chiếm thế chủ động trên nhiều mặt trận, quân Ukraine chỉ có thể tiếp tục lựa chọn rút lui. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Mỹ Tucker Carlson hôm 6/2 vừa qua, Tổng thống Putin tiết lộ nhiều thông tin về xung đột Nga-Ukraine, trong đó có nhiều thông tin mô tả về tình hình hiện tại. Qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ với Tổng thống Putin có thể thấy, Nga rất tự tin về tình hình hiện tại và không có cảm giác căng thẳng. Về cơ bản, Tổng thống Nga tự tin rằng, Moscow sẽ giành chiến thắng trong các hoạt động quân sự đặc biệt. Hiện tại Nga đã bắt đầu chiếm thế chủ động trên nhiều mặt trận như giành thế chủ động về kinh tế, quân sự, giành thế chủ động trong quan hệ quốc tế, giành thế chủ động trong tình hình quốc tế. Trên chiến trường Ukraine, Nga cũng giành được thế chủ động tuyệt đối. Tổng tư lệnh mới của Ukraine, Tướng Syrskyi thừa nhận tình hình ở mặt trận rất thụ động và tình hình của họ ngày càng xấu đi. Đến ngày 17/2, Tướng Syrskyi chính thức tuyên bố rút quân khỏi “chảo lửa” Avdiivka, sau 2 năm “căng mình” chống chọi trước các cuộc tấn công của Nga. Hiện lực lượng Ukraine ở chiến trường đang rất thiếu quân số, vấn đề quân số không đủ, khiến sự chênh lệnh sức mạnh dần dần trở nên rõ ràng. Sau hai năm chiến đấu, tình trạng thiếu quân số tại mặt trận của Quân đội Ukraine đã trở nên rõ ràng và ngày càng trở nên nổi bật. Nhiều đơn vị cơ giới ở Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu bộ binh trầm trọng và không có bất kỳ khả năng tấn công nào. Một tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn bộ binh cơ giới chiến đấu ở miền đông Ukraine thậm chí còn bất lực chỉ ra rằng, tiểu đoàn của ông lẽ ra có hơn 200 người nhưng thực tế chỉ còn lại 40 người. Mặc dù thiếu quân số như vậy, nhưng tiểu đoàn của anh ta vẫn phải đang vật lộn để hỗ trợ tiền tuyến. Tiểu đoàn trưởng phàn nàn rằng, mỗi người trong số họ đều rất mệt mỏi và tuyệt vọng trước tình hình, tinh thần của họ rất thấp. Còn Dmytro, phó tiểu đoàn trưởng của một lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine cho biết: "Đã lâu rồi chúng tôi không nhận tân binh". Dmytro cũng cho biết thêm: "Hầu hết binh sĩ dưới quyền chỉ huy của tôi đều trên 40 tuổi!". Mặc dù Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục huy động quân số ở quy mô lớn và việc điều động vẫn đang diễn ra, thậm chí người đứng đầu bộ phận tuyển quân còn được thay đổi, nhưng vấn đề thiếu quân vẫn không hề thuyên giảm. Do có rất nhiều người lớn tuổi bị huy động nhập ngũ, nên thể lực cũng như ý chí chiến đấu của họ rất yếu, không muốn liều mạng chiến đấu. Ukraine muốn chiêu mộ binh sĩ từ người tị nạn, nhưng hiệu quả không đạt yêu cầu và về cơ bản không có tác dụng. Tình trạng khó khăn mà Ukraine phải đối mặt là căn bản và khó thay đổi chỉ bằng một số viện trợ đơn giản. Hiện tại các cụm máy bay ném bom chiến lược của Nga có thể cất cánh tự do để thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau và các máy bay chiến đấu được Mỹ và phương Tây hỗ trợ Ukraine không có cách nào ngăn chặn được cuộc ném bom của Nga. Xu hướng chung của xung đột Nga-Ukraine đã trở nên rất rõ ràng, Mỹ, phương Tây và Ukraine về cơ bản đã mất khả năng thay đổi tình hình hiện tại và đều không thể tìm ra cách đối phó với các cuộc không kích của Nga. Trong bối cảnh đó, Kiev rất khó để xoay chuyển tình thế (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Sputnik).

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/ben-le-cuoc-phong-van-doc-quyen-cua-phong-vien-my-voi-tong-thong-nga-putin-c415a1544327.html

https://k.sina.cn/article_6507204674_183dc1042020013pjd.html?from=mil

