Ra mắt Mercedes-Maybach S-Class và GLS siêu sang kỷ niệm 100 năm

Thương hiệu xe sang Mercedes-Maybach chọn biến thể cao cấp nhất của S-Class (S 680) và GLS (GLS 600) để giới thiệu gói Edition 100. Điểm chung của các mẫu Mercedes-Maybach Edition 100 là ngoại thất tông kép độc quyền gồm bạc High-tech Silver và xanh dương Nautical Blue. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach Edition 100 2021 mới còn sở hữu logo Maybach đi kèm dòng chữ "Edition 100" trên cột C và bộ mâm đúc hợp kim 5 chấu kích thước 20 inch đặc trưng của thương hiệu Maybach. Di chuyển vào bên trong, toàn bộ Mercedes-Maybach Edition 100 đều được bọc da cao cấp Maybach Exclusive Nappa với tông màu chủ đạo trắng Crystal White, kết hợp cùng các chi tiết màu xám Silver Grey Pearl, ốp gỗ sơn mài Piano đen bóng và logo Maybach Edition 100 xuất hiện khắp cabin. Về truyền động, Mercedes-Maybach S 680 Edition 100 vẫn dùng động cơ tăng áp kép V12 6.0L sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi đó, những chiếc Maybach GLS 600 Edition 100 lấy sức mạnh từ cỗ máy tăng áp kép V8 4.0L 558 mã lực và 730 Nm, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 209 km/h giống như GLS 600 thông thường. Nhìn chung, Mercedes-Maybach Edition 100 chỉ gồm một số thay đổi nhỏ ở nội / ngoại thất, tuy nhiên, mỗi khách hàng của Edition 100 đều sẽ được tặng loạt phụ kiện theo chủ đề Edition 100. Các phụ kiện như bộ sản phẩm bạc cao cấp Robbe & Berking, bút Maybach The Peak bằng vàng 18 carat, 100 viên kim cương cùng nắp bút bằng ngọc trai, túi đựng hồ sơ bằng da màu trắng hoặc đen pha lê... Hiện tại hãng xe Đức chưa tiết lộ giá xe Mercedes-Maybach S 680 và GLS 600 Edition 100 nhưng chắc chắn nó sẽ cao hơn so với giá bán tiêu chuẩn (5,78 tỷ đồng và 4,39 tỷ đồng - tương ứng với S 680 và GLS 600). Video: Mercedes-Maybach S-Class và GLS siêu sang kỷ niệm 100 năm.

