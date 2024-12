Geely vượt mốc doanh số 3 triệu ôtô toàn cầu trong năm 2024. 

Video: Giới thiệu xe SUV Zeekr mới của Geely.

Zhejiang Geely Holding (Tập đoàn Geely) vừa công bố báo cáo doanh số toàn cầu 11 tháng đầu năm 2024, trong đó tổng doanh số lũy kế của các hãng xe thuộc Tập đoàn Geely đã chính thức vượt mốc 3 triệu xe, tăng trưởng 20.7% so với cùng kỳ năm trước, giữ vị thế Top 10 nhà sản xuất ôtô thế giới.

Thông báo cũng nêu rõ tổng doanh số bán xe Geely trên thị trường quốc tế đạt 1.115.299 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự công nhận và yêu thích của người dùng toàn thế giới với các thương hiệu thuộc Tập đoàn. Chỉ tính riêng trong tháng 11, Geely đã bàn giao tới tay người dùng 355.021 xe, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nổi bật trong trong kết quả này là Geely Auto (gồm các thương hiệu ôtô Geely, Lynk & Co và Zeekr) đã cán mốc 1.966.512 xe trong năm 2024, đạt 98.3% kế hoạch năm; dự kiến sẽ vượt kế hoạch khi kết thúc tháng 12. Geely Auto cũng tăng trưởng tới 56% doanh số xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái, khi các thương hiệu Geely, Lynk & Co và Zeekr liên tục mở rộng và được yêu thích tại các thị trường mới như Trung Đông, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Đông Âu với việc ra mắt 12 sản phẩm tại 30 quốc gia trong nửa đầu năm 2024.

Geely đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để đón đầu xu hướng điện hóa thông minh. Trong nửa đầu năm 2024, chi phí R&D của Geely tăng 17,9%, đạt 1,07 tỷ USD, nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh và thực hiện chiến lược “Smart Geely 2025”. Tập đoàn đã phát triển 4 nền tảng khung gầm cốt lõi (BMA, CMA, SPA-L và SEA) để hỗ trợ danh mục sản phẩm đa dạng và đáp ứng nhu cầu của các thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Geely tiếp tục củng cố vị thế thông qua các thương vụ hợp tác chiến lược và mở rộng quy mô toàn cầu. Vào tháng 5/2024, Geely và Renault công bố liên doanh phát triển động cơ hybrid và hệ thống đốt trong hiệu quả cao, nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi sang các công nghệ phát thải thấp. Ngoài ra, Geely cũng đầu tư 120 triệu USD (tương đương 95,24 triệu Bảng Anh) vào Công ty Xe điện London (LEVC) để phát triển nền tảng xe điện mới, khẳng định cam kết thúc đẩy các giải pháp di chuyển điện hóa tại châu Âu.

Việt Nam được Geely xác định là một thị trường tiềm năng để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phân phối các sản phẩm chất lượng cao thuộc Tập đoàn. Theo dự báo của Bộ Công thương, tỷ lệ sở hữu ôtô trên 1.000 dân ở Việt Nam hiện đạt khoảng 63 xe, so với hơn 300 xe ở Thái Lan, dự kiến tăng trưởng thị trường xe bình quân đến 2030 từ 14%-16%/năm, tổng lượng ôtô tiêu thụ đạt 1 – 1,1 triệu xe, tầm nhìn đến 2045 dự kiến đạt 4,5 – 4,7 triệu xe.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng thị trường ôtô Việt Nam cao hàng đầu thế giới. Nhiều chính sách quan trọng từ Chính phủ để phát triển ngành công nghiệp ô tô đang được xây dựng và sẽ sớm thông qua, nhằm thúc đẩy sản xuất và tăng tỷ lệ nội địa hóa. Nhận thấy tiềm năng thị trường đầy hứa hẹn, vào tháng 9 vừa qua, Lãnh đạo của Geely cũng đã trực tiếp gặp gỡ Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Thái Bình để trao đổi về những dự án đầu tư ở Việt Nam.

Ngay sau đó, Geely Auto đã ký kết hợp tác cùng Công ty cổ phần Tasco hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam, cũng như Thỏa thuận hợp tác chiến lược 3 bên với BQL Khu Kinh tế và các khu CN tỉnh Thái Bình về dự án Nhà máy lắp ráp ôtô tại đây.

Cụ thể, việc liên doanh sản xuất lắp ráp ôtô giữa Tasco và Geely là một dự án CKD (Completely Knocked Down: lắp ráp trong nước với linh kiện được nhập khẩu), có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, quy mô diện tích đất 30ha, phục vụ cho nhu cầu trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 168 triệu đôla Mỹ, trong đó Tasco sẽ góp vốn đầu tư 64% và Tập đoàn Geely sẽ góp vốn 36%.

Theo kế hoạch, liên doanh sẽ bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto, trong tương lai có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu xe khác. Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026.