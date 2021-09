Bán tải "khủng long" Toyota Tundra 2022 có gì để đấu Ford F-150?

Sau khi hé lộ nhiều hình ảnh ngoại thất, Toyota Tundra thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Bước sang thế hệ mới, Tundra thế hệ mới đã được “đập đi xây lại” toàn bộ thiết kế. Mẫu bán tải cỡ lớn của Toyota nổi bật với phần đầu xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt rộng, trang bị cụm đèn pha full-LED. Thân xe thiết kế góc cạnh với các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Tuỳ thuộc vào phiên bản mà xe sẽ đi kèm với các gói trang trí khác nhau. Cấu trúc khung gầm rời được đổi mới nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng kéo, cabin được gắn vào khung xe bằng các giá gắn cabin thủy lực. Nền tảng khung gầm của Toyota Tundra 2022 mới giúp đảm bảo sự thoải mái khi vận hành. Thép cường độ cao được sử dụng trong toàn bộ khung xe để tăng độ cứng đáng kể so với thế hệ trước. Thùng sau xe có trọng lượng nhẹ và chắc chắn nhờ cấu trúc vật liệu Sheet-Molded Compound (SMC) mới và nhôm. Sàn SMC mới cung cấp thêm khả năng bảo vệ, chống lại vết lõm, vết va đập và rỉ sét so với sàn thép truyền thống. Ngay cả phần cửa thùng sau cũng sử vật liệu này để giảm 20% trọng lượng so với thế hệ cũ. Tạm biệt động cơ V8 5.7L hút khí tự nhiên ở thế hệ cũ, Toyota Tundra 2022 thế hệ mới được cung cấp 2 loại động cơ V6 gồm: V6 tăng áp kép và V6 tăng áp kép hybrid. Động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5L (3.445cc), 24 van, cam đôi DOHC dẫn động bằng xích và sử dụng hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVTi. Đáng chú ý, động cơ V6 hybrid là cấu hình động cơ mạnh mẽ nhất. Cả hai đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thông minh (ECTi), có chế độ sang số tuần tự, mang logic chuyển số khi xe Lên/Xuống dốc và chế độ kéo TOW và HAUL. Hệ truyền động hybrid i-FORCE MAX sử dụng sử dụng pin Ni-MH (Ni-MH) công suất 288V được lắp đặt dưới ghế hành khách phía sau. Hệ truyền động hybrid được thiết kế để cung cấp hiệu mạnh mẽ ngay tức thì khi hệ thống hybrid cung cấp thêm công suất và mô-men xoắn. Khi lái xe trong thành phố, hệ truyền động hybrid hoạt động êm ái ở chế độ EV ở tốc độ thấp. Theo Toyota, hệ thống i-FORCE MAX còn cung cấp mô-men xoắn ấn tượng cho nhu cầu kéo. Ở phiên bản TRD Pro, xe được trang bị gói TRD Off-Road nhằm tăng cường khả năng khám phá địa hình. Các chế độ vượt địa hình Multi-Terrain Select và chế độ hỗ trợ vượt lầy (nhẹ) CRAWL Control. Bên cạnh khung gầm hoàn toàn mới, Tundra thế hệ mới còn được đổi mới hệ thống treo. Hệ thống treo sau sử dụng kiểu treo đa liên kết mới, loại bỏ lò xo lá (lá nhíp) nhằm tăng sự thoải mái khi lái và độ ổn định trên đường thẳng. Sức kéo tối đa của Tundra tăng 17,6% so với thế hệ trước lên 5,3 tấn (12.000 pound). Trọng tải tối đa tăng lên 0,87 tấn (1.940 pound), tức là cải thiện hơn 11% so với thế hệ trước. Cấu trúc tổng thể của khung mới và hệ thống treo sau đa liên kết cho phép các kỹ sư điều chỉnh vị trí của bộ giảm xóc nhằm cải thiện hiệu quả và nâng cao hiệu suất giảm xóc. Tundra 2022 được trang bị giảm xóc ống đôi tiêu chuẩn ở phía trước và phía sau của mỗi chiếc xe tải. Bộ giảm xóc được trang bị đệm tăng cường độ bảo vệ và độ bền. Đối với gói TRD Off-Road, giảm xóc đơn của Bilstein giúp cải thiện khả năng giảm xóc. Để mang lại hiệu suất off-road tối đa, các phiên bản TRD Pro, xe được trang bị giảm xóc FOX đường kính 2,5 inch. Giảm xóc trước và sau được làm bằng nhôm, tích hợp bình chứa dầu bổ sung để cải thiện hiệu suất off-road khi vận hành khắc nghiệt nhất. Giảm xóc sử dụng dung dịch giảm xóc FOX mới để cải thiện sự thoải mái. Dung dịch này bao gồm các hạt cực nhỏ được truyền vào dầu để giảm ma sát. TRD Pro cũng có thêm một số thuộc tính off-road, bao gồm thanh ổn định phía trước, bộ phận giảm xóc sơn màu Đỏ, tấm bảo vệ gầm bổ sung và lốp địa hình thương hiệu Falken. Treo sau đa liên kết được bổ sung hệ thống treo khí nén mới với các chế độ chỉnh Cao, Thấp và Bình thường. Ở chế độ chỉnh cao, nó được thiết kế để lái xe địa hình tốc độ chậm và nó sẽ trở về mức Bình thường nếu xe vượt quá 18 dặm/giờ (28km/h). Hệ thống treo thích ứng (AVS) cũng có Tundra, có thể điều chỉnh lực giảm xóc dựa trên điều kiện đường luôn thay đổi, cho dù đó là ổ gà lớn, mấp mô hay đá nhỏ. Tundra 2022 sử dụng hệ thống Audio Multimedia hoàn toàn mới được thiết kế và chế tạo bởi nhóm Connected Technologies của Toyota ở Texas. Xe có trợ lý ảo với Giao diện người máy (Human Machine Interface; HMI) hoàn toàn mới có thể tương tác thông qua cảm ứng và giọng nói “Hey / Hi / Hello / OK Toyota”. Xe sử dụng đồng hồ hỗ trợ lái TFT 12,3 inch trên bản cao, và đồng hồ analog kết hợp với màn hình đa thông tin kỹ thuật số (MID) 4,1 inch trên bảng thấp. Màn hình cảm ứng 8 inch là trang bị tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng 14 inch ở phiên bản cao, tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn. Wi-Fi Connect cung cấp kết nối 4G cho tối đa 10 thiết bị. Xe đi kèm với nhiều tiện nghi khác như sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, ô cửa kính phía sau thông ra thùng xe và hơn nữa. Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Tundra 2022 hoàn toàn mới được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) 2.5 mới nhất bao gồm Hệ thống phát hiện trước va chạm với người đi bộ (PCS with PD), Hệ thống kiểm soát hành trình ra đa (DRCC), cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), nhận diện biển báo đường bộ (RSA) Toyota Tundra 2022 hoàn toàn mới được bán ra nhiều phiên bản gồm: SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 và phiên bản cao cấp TRD Pro sử dụng động cơ và hệ truyền động i-FORCE MAX. Trong khi động cơ và hệ truyền động i-FORCE MAX sẽ là một tùy chọn trên các phiên bản Limited, Platinum và 1794. Giống như Toyota Tundra thế hệ trước, Tundra thế hệ mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toyota Motor Manufacturing Texas (TMMTX) ở San Antonio. Toyota Tundra 2022 sẽ được bán ra tại thị trường Mỹ vào cuối năm nay.Giá xe Toyota Tundra 2022 sẽ được công bố gần ngày bán ra thị trường. Sau khi được bán ra, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford F-150 hay RAM 1500 trong phân khúc bán tải cỡ lớn tại thị trường Bắc Mỹ. Video: Ra mắt Toyota Tundra 2022 hoàn toàn mới.

