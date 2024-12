Nio ET9 giá tới 2,68 tỷ, nhưng vẫn “bán chạy như tôm tươi“

Trong buổi nói chuyện với giới truyền thông sau khi ra mắt mẫu xe giới hạn Nio ET9 First Edition đặc biệt, chỉ sản xuất ra 999 chiếc dành cho thị trường nội địa, ông William Li, CEO của Nio cho biết họ đã nhận tin vui mừng chi sau vài giờ giới thiệu chiếc xe này. Cụ thể, Nio đã bán hết 999 chiếc ET9 First Edition chỉ trong vòng vài giờ sau khi ra mắt. Mức giá xe Nio ET9 First Edition lên tới 818.000 nhân dân tệ (112.000 đô la), tương đương 2,68 tỷ đồng tại Trung Quốc, một mức giá ngang hàng với các xe điện của Mercedes-Benz hay nhiều đối thủ nổi tiếng khác. Phiên bản đầu tiên có nhiều cải tiến về vật liệu nội thất và huy hiệu độc quyền so với ET9 tiêu chuẩn. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2025. Ông Li cũng cho biết sẽ rất vui nếu họ bán được 1000 chiếc ET9 mỗi tháng. He Xiaopeng, CEO của Xpeng, người đã tham dự Nio Day 2024, trước đó đã mong muốn Li bán được 5.000 chiếc một cách suôn sẻ. Mẫu xe sedan điện Nio ET9 được ra mắt vào ngày 21/12/2-24 trong tại Quảng Châu. Phiên bản tiêu chuẩn với pin NMC 100 kWh của CATL có giá khởi điểm là 788.000 nhân dân tệ (108.000 đô la Mỹ), thấp hơn một chút so với giá bán trước là 800.000 nhân dân tệ được công bố vào năm ngoái. Giống như tất cả các xe Nio, ET9 có pin có thể hoán đổi. Với 660.000 nhân dân tệ (90.450 đô la), bạn có thể mua một chiếc xe không có pin và đăng ký dịch vụ pin theo yêu cầu (BaaS) với giá 1.128 nhân dân tệ (155 đô la). Điều này có nghĩa là bạn có thể hoán đổi pin hết của mình thành pin đầy tại một trong 2.850 trạm hoán đổi mà Nio vận hành tại Trung Quốc hoặc 50 trạm tại châu Âu. ET9 nằm trên nền tảng NT 3.0 mới với kiến trúc 900 V, vì vậy hãy mong đợi một số sạc nhanh. Bộ pin là 100 kWh, có thể chạy được 650 km trong điều kiện CLTC. Mức tiêu thụ là 16,2 kWh/100 km. Nio cũng đã giới thiệu một bộ pin 120 kWh, nhưng không có thông tin gì về nó khi ra mắt. Nó có thể xuất hiện tại các trạm hoán đổi sau này. Chiếc xe đắt nhất của Nio là AWD, được trang bị động cơ kép với tổng công suất 520 kW (697 mã lực) và mô-men xoắn 700 Nm. Trên trục sau là động cơ điện nam châm vĩnh cửu đồng bộ 925 V W-Pin 925 V với công suất 340 kW, và trên trục trước là động cơ cảm ứng không đồng bộ 180 kW. Chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,3 giây. Trong buổi ra mắt, Nio đã trình làng nhiều công nghệ tiên tiến trên ET9, bao gồm hệ thống treo chủ động Skyride, được trình bày trong bài kiểm tra sâm panh với cựu CEO của Volkswagen Herbert Diess, hay bài kiểm tra thủng lốp để chứng minh độ ổn định của xe, được đích thân William Li thực hiện ở tốc độ 160 km/h. Video: Xem chi tiết mẫu sedan chạy điện Nio ET9 2025.

Trong buổi nói chuyện với giới truyền thông sau khi ra mắt mẫu xe giới hạn Nio ET9 First Edition đặc biệt, chỉ sản xuất ra 999 chiếc dành cho thị trường nội địa, ông William Li, CEO của Nio cho biết họ đã nhận tin vui mừng chi sau vài giờ giới thiệu chiếc xe này. Cụ thể, Nio đã bán hết 999 chiếc ET9 First Edition chỉ trong vòng vài giờ sau khi ra mắt. Mức giá xe Nio ET9 First Edition lên tới 818.000 nhân dân tệ (112.000 đô la), tương đương 2,68 tỷ đồng tại Trung Quốc, một mức giá ngang hàng với các xe điện của Mercedes-Benz hay nhiều đối thủ nổi tiếng khác. Phiên bản đầu tiên có nhiều cải tiến về vật liệu nội thất và huy hiệu độc quyền so với ET9 tiêu chuẩn. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2025. Ông Li cũng cho biết sẽ rất vui nếu họ bán được 1000 chiếc ET9 mỗi tháng. He Xiaopeng, CEO của Xpeng, người đã tham dự Nio Day 2024, trước đó đã mong muốn Li bán được 5.000 chiếc một cách suôn sẻ. Mẫu xe sedan điện Nio ET9 được ra mắt vào ngày 21/12/2-24 trong tại Quảng Châu. Phiên bản tiêu chuẩn với pin NMC 100 kWh của CATL có giá khởi điểm là 788.000 nhân dân tệ (108.000 đô la Mỹ), thấp hơn một chút so với giá bán trước là 800.000 nhân dân tệ được công bố vào năm ngoái. Giống như tất cả các xe Nio, ET9 có pin có thể hoán đổi. Với 660.000 nhân dân tệ (90.450 đô la), bạn có thể mua một chiếc xe không có pin và đăng ký dịch vụ pin theo yêu cầu (BaaS) với giá 1.128 nhân dân tệ (155 đô la). Điều này có nghĩa là bạn có thể hoán đổi pin hết của mình thành pin đầy tại một trong 2.850 trạm hoán đổi mà Nio vận hành tại Trung Quốc hoặc 50 trạm tại châu Âu. ET9 nằm trên nền tảng NT 3.0 mới với kiến trúc 900 V, vì vậy hãy mong đợi một số sạc nhanh. Bộ pin là 100 kWh, có thể chạy được 650 km trong điều kiện CLTC. Mức tiêu thụ là 16,2 kWh/100 km. Nio cũng đã giới thiệu một bộ pin 120 kWh, nhưng không có thông tin gì về nó khi ra mắt. Nó có thể xuất hiện tại các trạm hoán đổi sau này. Chiếc xe đắt nhất của Nio là AWD, được trang bị động cơ kép với tổng công suất 520 kW (697 mã lực) và mô-men xoắn 700 Nm. Trên trục sau là động cơ điện nam châm vĩnh cửu đồng bộ 925 V W-Pin 925 V với công suất 340 kW, và trên trục trước là động cơ cảm ứng không đồng bộ 180 kW. Chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,3 giây. Trong buổi ra mắt, Nio đã trình làng nhiều công nghệ tiên tiến trên ET9, bao gồm hệ thống treo chủ động Skyride, được trình bày trong bài kiểm tra sâm panh với cựu CEO của Volkswagen Herbert Diess, hay bài kiểm tra thủng lốp để chứng minh độ ổn định của xe, được đích thân William Li thực hiện ở tốc độ 160 km/h. Video: Xem chi tiết mẫu sedan chạy điện Nio ET9 2025.