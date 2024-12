Toyota Vios "quốc dân" chạy 10 năm chỉ 190 triệu ở Hà Nội

Toyota Vios quốc dân, nồi đồng cối đá vốn nổi tiếng là dòng xe dịch vụ thực dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở phiên bản nâng cấp mới nhất, Toyota Vios không còn thể hiện được sự thống trị như trước. Đồng thời, dù từng nổi tiếng là xe giữ giá nhưng giờ đây, Toyota Vios cũ đang được bán lại với giá lỗ sâu, đặc biệt là những bản đời cũ. Mới đây, một chiếc Toyota Vios đời 2014 đang được rao bán với mức giá chỉ 190 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2014, giá lăn bánh của Toyota Vios dao động trong khoảng 600 - 700 triệu đồng. Như vậy, chiếc xe đã khấu hao khá sâu sau 1 thập kỷ lăn bánh. Vios 2014 tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm Vios 1.5G (số tự động) giá 612 triệu đồng, Vios 1.5E (giá sàn) giá 561 triệu đồng và Vios J (số sàn) giá 538 triệu đồng. Ở thế hệ 2014, Vios đã có những thay đổi đáng kể về mặt ngoại thất mang lại diện mạo sáng sủa và cao cấp hơn so với người tiền nhiệm. Những đường gờ nổi bật trên thân xe kết hợp với lưới tản nhiệt lớn phía trước tạo nên phong cách thể thao, trẻ trung và mạnh mẽ. Sự cải tiến này khiến Vios 2014 nổi bật hơn hẳn các thế hệ trước đây. Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài 4.410 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.475 mm với chiều dài cơ sở 2.550 mm. Nhờ thiết kế hợp lý, Vios 2014 trông bề thế hơn từ bên ngoài, trong khi không gian nội thất lại được mở rộng mang đến sự thoải mái đáng kể. Vios 2014 cũng được nâng cấp toàn diện với thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn. Tuy nhiên, chất liệu vẫn ở mức trung bình, phù hợp với phân khúc xe hạng B. Các chi tiết như đường chỉ nổi bật trên táp-lô tạo cảm giác cao cấp nhưng thực tế đây chỉ là nhựa giả da. Một thay đổi đáng chú ý là cụm đồng hồ hiển thị đã trở lại vị trí ngay phía trước vô lăng, giúp người lái dễ dàng quan sát. Vios 2014 có hai phiên bản động cơ chính: 1.5G và 1.5E. Cả hai đều sử dụng động cơ 1.5L với công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Điểm khác biệt nằm ở hộp số: phiên bản 1.5G sử dụng hộp số tự động 4 cấp, trong khi 1.5E trang bị hộp số sàn 5 cấp. Toyota đã tối ưu hóa động cơ và hộp số, đảm bảo hiệu suất ổn định mà không cần thay đổi lớn. Ở cấp thấp hơn, phiên bản 1.3J với động cơ 1.3L (84 mã lực) đã được cắt giảm nhiều trang bị như đèn sương mù, gương gập điện cũng như các tính năng an toàn như ABS, EBD và BA. Hiệu năng của Vios 1.3J tuy đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản nhưng không thể so sánh với hai phiên bản 1.5 về khả năng tăng tốc hay tốc độ. Với mức giá xe Toyota Vios 2014 đang được rao bán với mức giá chỉ 192 triệu đồng trong bài viết này, đây được xem là phù hợp với những người mới lần đầu sở hữu ôtô (đặc biệt là bằng lái B2 số sàn) mà không quá lo lắng về chi phí mua xe mới, nhưng lại có một chiếc xe thương hiệu Nhật bản bền bỉ và giữ giá. Video: Toyota Vios có thực sự kinh tế như lời đồn?

Toyota Vios quốc dân, nồi đồng cối đá vốn nổi tiếng là dòng xe dịch vụ thực dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở phiên bản nâng cấp mới nhất, Toyota Vios không còn thể hiện được sự thống trị như trước. Đồng thời, dù từng nổi tiếng là xe giữ giá nhưng giờ đây, Toyota Vios cũ đang được bán lại với giá lỗ sâu, đặc biệt là những bản đời cũ. Mới đây, một chiếc Toyota Vios đời 2014 đang được rao bán với mức giá chỉ 190 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2014, giá lăn bánh của Toyota Vios dao động trong khoảng 600 - 700 triệu đồng. Như vậy, chiếc xe đã khấu hao khá sâu sau 1 thập kỷ lăn bánh. Vios 2014 tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm Vios 1.5G (số tự động) giá 612 triệu đồng, Vios 1.5E (giá sàn) giá 561 triệu đồng và Vios J (số sàn) giá 538 triệu đồng. Ở thế hệ 2014, Vios đã có những thay đổi đáng kể về mặt ngoại thất mang lại diện mạo sáng sủa và cao cấp hơn so với người tiền nhiệm. Những đường gờ nổi bật trên thân xe kết hợp với lưới tản nhiệt lớn phía trước tạo nên phong cách thể thao, trẻ trung và mạnh mẽ. Sự cải tiến này khiến Vios 2014 nổi bật hơn hẳn các thế hệ trước đây. Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài 4.410 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.475 mm với chiều dài cơ sở 2.550 mm. Nhờ thiết kế hợp lý, Vios 2014 trông bề thế hơn từ bên ngoài, trong khi không gian nội thất lại được mở rộng mang đến sự thoải mái đáng kể. Vios 2014 cũng được nâng cấp toàn diện với thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn. Tuy nhiên, chất liệu vẫn ở mức trung bình, phù hợp với phân khúc xe hạng B. Các chi tiết như đường chỉ nổi bật trên táp-lô tạo cảm giác cao cấp nhưng thực tế đây chỉ là nhựa giả da. Một thay đổi đáng chú ý là cụm đồng hồ hiển thị đã trở lại vị trí ngay phía trước vô lăng, giúp người lái dễ dàng quan sát. Vios 2014 có hai phiên bản động cơ chính: 1.5G và 1.5E. Cả hai đều sử dụng động cơ 1.5L với công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Điểm khác biệt nằm ở hộp số: phiên bản 1.5G sử dụng hộp số tự động 4 cấp, trong khi 1.5E trang bị hộp số sàn 5 cấp. Toyota đã tối ưu hóa động cơ và hộp số, đảm bảo hiệu suất ổn định mà không cần thay đổi lớn. Ở cấp thấp hơn, phiên bản 1.3J với động cơ 1.3L (84 mã lực) đã được cắt giảm nhiều trang bị như đèn sương mù, gương gập điện cũng như các tính năng an toàn như ABS, EBD và BA. Hiệu năng của Vios 1.3J tuy đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản nhưng không thể so sánh với hai phiên bản 1.5 về khả năng tăng tốc hay tốc độ. Với mức giá xe Toyota Vios 2014 đang được rao bán với mức giá chỉ 192 triệu đồng trong bài viết này, đây được xem là phù hợp với những người mới lần đầu sở hữu ôtô (đặc biệt là bằng lái B2 số sàn) mà không quá lo lắng về chi phí mua xe mới, nhưng lại có một chiếc xe thương hiệu Nhật bản bền bỉ và giữ giá. Video: Toyota Vios có thực sự kinh tế như lời đồn?