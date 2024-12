"Xế nổ" Honda CT125 Hunter Cub 2025 ra mắt, từ 70 triệu đồng

Phiên bản Honda CT125 Hunter Cub 2025 nâng cấp này mang đến hai màu mới, cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trang bị màn hình hiển thị đồng hồ LCD. Tuy nhiên, mức giá xe Honda CT125 Hunter Cub 2025 cũng tăng nhẹ, đạt 473.000 yên (khoảng 70 triệu đồng), cao hơn so với mẫu hiện tại. Mẫu xe máy Honda CT125 Hunter Cub 2025 được giới thiệu với hai màu mới: màu be ngọc trai và màu xám ngọc trai, trong khi màu đỏ được giữ lại. Hai màu bạc mờ và vàng hiện có sẽ ngừng sản xuất. Gương chiếu hậu cũng được thay đổi, sử dụng thiết kế lỏ m cứng cáp hơn thay vì hình dáng tròn trước đây. Xe có chiều dài 1.961mm, rộng 805mm và cao 1.085mm, với khoảng sáng gầm 165mm và chiều cao yên 800mm, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Bình xăng dung tích 5,3 lít, trong khi trọng lượng xe vẫn giữ nguyên 118 kg như mẫu hiện tại. Hệ thống hiển thị trên Honda CT125 2025 sử dụng màn hình LCD tròn hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin như đồng hồ đo nhiên liệu, tốc độ, vòng tua máy và hành trình. Honda CT125 2025 được trang bị bộ đồi vành nan hoa 17 inch cùng lốp không săm, giúp di chuyển linh hoạt trên nhiều cung đường khác nhau. Hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS ở bánh trước giúp ngăn tình trạng bó cứng bánh khi phanh gấp mang lại độ ổn định và an toàn cao. Xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 123cc, có khả năng sản sinh công suất 9,1 mã lực tại 6.250 v/ph và mô-men xoắn cực đại 11Nm tại 4.750 v/ph. Hệ thống xúc tác được đặt ở đáy ống xả, tối ưu hóa hiệu quả làm sạch khí thải. Honda CT125 2025 có mức tiêu hao nhiên liệu cải thiện, tăng từ 63,7 km/L lên 66,9 km/L theo chế độ WMTC. Con số này vượt qua mức 65,7 km/L của Honda Dax 125, tăng khả năng cạnh tranh với các dòng xe khác trong phân khúc. Mẫu xe máy phượt Honda CT125 Hunter Cub 2025 không chỉ là một bản nâng cấp về màu sắc và thiết kế mà còn khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe trekking. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, hiệu suất off-road đáng nể và các cải tiến tiện nghi, mẫu xe hứa hẹn tiếp tục chinh phục những tín đồ yêu thích phiêu lưu và khám phá. Video: Xem chi tiết Honda CT125 Hunter Cub 2025 vừa ra mắt.

Phiên bản Honda CT125 Hunter Cub 2025 nâng cấp này mang đến hai màu mới, cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trang bị màn hình hiển thị đồng hồ LCD. Tuy nhiên, mức giá xe Honda CT125 Hunter Cub 2025 cũng tăng nhẹ, đạt 473.000 yên (khoảng 70 triệu đồng), cao hơn so với mẫu hiện tại. Mẫu xe máy Honda CT125 Hunter Cub 2025 được giới thiệu với hai màu mới: màu be ngọc trai và màu xám ngọc trai, trong khi màu đỏ được giữ lại. Hai màu bạc mờ và vàng hiện có sẽ ngừng sản xuất. Gương chiếu hậu cũng được thay đổi, sử dụng thiết kế lỏ m cứng cáp hơn thay vì hình dáng tròn trước đây. Xe có chiều dài 1.961mm, rộng 805mm và cao 1.085mm, với khoảng sáng gầm 165mm và chiều cao yên 800mm, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Bình xăng dung tích 5,3 lít, trong khi trọng lượng xe vẫn giữ nguyên 118 kg như mẫu hiện tại. Hệ thống hiển thị trên Honda CT125 2025 sử dụng màn hình LCD tròn hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin như đồng hồ đo nhiên liệu, tốc độ, vòng tua máy và hành trình. Honda CT125 2025 được trang bị bộ đồi vành nan hoa 17 inch cùng lốp không săm, giúp di chuyển linh hoạt trên nhiều cung đường khác nhau. Hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS ở bánh trước giúp ngăn tình trạng bó cứng bánh khi phanh gấp mang lại độ ổn định và an toàn cao. Xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 123cc, có khả năng sản sinh công suất 9,1 mã lực tại 6.250 v/ph và mô-men xoắn cực đại 11Nm tại 4.750 v/ph. Hệ thống xúc tác được đặt ở đáy ống xả, tối ưu hóa hiệu quả làm sạch khí thải. Honda CT125 2025 có mức tiêu hao nhiên liệu cải thiện, tăng từ 63,7 km/L lên 66,9 km/L theo chế độ WMTC. Con số này vượt qua mức 65,7 km/L của Honda Dax 125, tăng khả năng cạnh tranh với các dòng xe khác trong phân khúc. Mẫu xe máy phượt Honda CT125 Hunter Cub 2025 không chỉ là một bản nâng cấp về màu sắc và thiết kế mà còn khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe trekking. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, hiệu suất off-road đáng nể và các cải tiến tiện nghi, mẫu xe hứa hẹn tiếp tục chinh phục những tín đồ yêu thích phiêu lưu và khám phá. Video: Xem chi tiết Honda CT125 Hunter Cub 2025 vừa ra mắt.