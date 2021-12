Ngành công nghiệp ôtô ngày càng phát triển và đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại. Nhìn chung, ngành công nghiệp này hiện đang chuyển mình theo nhu cầu khách hàng và sự tiến bộ của công nghệ.

Những tiến bộ công nghệ mới trong lĩnh vực ôtô trong vài năm tới đây sẽ định hình lại ngành công nghiệp này trên phạm vi toàn cầu.

Giống như các lĩnh vực khác, lĩnh vực ôtô cũng phải đối mặt với sự sụt giảm doanh số trong thời kỳ đại dịch nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Ngành công nghiệp này đã bắt đầu phát triển các mô hình kinh doanh mới, kéo theo nhiều xu hướng và đổi mới công nghệ. Sau đây là những những xu thế công nghệ ôtô nổi bật trong năm 2021.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôtô tự lái , giúp người lái xe về mặt an toàn và giám sát việc kiểm tra và bảo hiểm xe. Bên cạnh đó, việc theo dõi dữ liệu của các phương tiện được kết nối với AI cũng sẽ dễ dàng hơn. Đáng chú ý, giao diện người-máy (HMI) có thể sử dụng phản hồi dựa trên giọng nói để quản lý và vận hành phương tiện. Vì vậy, những giao diện này sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm lái xe, đồng thời đảm bảo an toàn và khiến việc lái xe trở nên thú vị hơn.

Xe điện

Lĩnh vực xe điện đang trở nên sôi động hơn cùng với sự khuyến khích của chính phủ các nước và chính sách giảm thuế. Những mẫu xe điện sẽ giúp cả các công ty và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của mình. 15% lượng khí thải carbon là từ ôtô và gây ra thiệt hại không thể phục hồi đối với môi trường. Vì vậy, xe điện hóa nói chung được thiết kế theo cách giảm tiêu thụ nhiên liệu và có hiệu suất năng lượng cao hơn.

Năm 2021 chứng kiến nhiều màn ra mắt xe điện như bộ đôi xe VinFast, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Seven, Subaru Solterra, Toyota bZ4X và Kia EV9. Trong năm nay cũng diễn ra những sự kiện đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực này như xe điện Polestar 2 ra mắt thị trường Đông Nam Á, Toyota và Lexus "chơi lớn" khi cho xem trước 15 mẫu xe điện mới cũng như Honda tạo lập thương hiệu xe điện riêng.

Xe ôtô tự hành

Mục tiêu chính của xe tự lái là giảm áp lực lái xe cho con người. Đồng thời, xe tự hành cũng sẽ góp phần thay đổi khái niệm về giao thông để trở nên an toàn hơn và giảm thiểu tai nạn do sự bất cẩn của con người.

Blockchain

Blockchain là công cụ lưu trữ dữ liệu thực tế của ngành công nghiệp ôtô. Vì vậy, thông qua blockchain, người dùng có thể chia sẻ dữ liệu đã được bảo mật để kích hoạt khả năng kết nối giữa các xe. Blockchain cũng sẽ đảm bảo rằng liệu phụ tùng và nguyên liệu thô nhận được có phải từ nguồn tin cậy và hợp pháp hay không.

Sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing)

In 3D đang hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô theo 3 cách chính. Đầu tiên, mô hình nguyên mẫu in 3D được sử dụng trong giai đoạn thiết kế và thử nghiệm của quá trình sản xuất ôtô. Tiếp theo, công nghệ này cho phép nhà sản xuất in các phụ tùng thay thế phù hợp theo yêu cầu. Cuối cùng, in 3D hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô trong việc sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing) các bộ phận ôtô bằng cách sử dụng vật liệu composite bền hơn.

Internet of Things (IoT)

Trong ngành công nghiệp ôtô, IoT cho phép giao tiếp an toàn giữa các phương tiện với nhau, cũng như giữa xe và cơ sở hạ tầng. Công nghệ này có vai trò cải thiện an toàn đường bộ, giảm ô nhiễm và giải quyết tắc nghẽn giao thông. Vì vậy, các công ty đang phát triển nhiều công nghệ cảm biến hơn để thu thập dữ liệu chính xác về ôtô và giúp xe hiểu được môi trường xung quanh. Ngoài ra, IoT cũng được ứng dụng để khách hàng thanh toán phí nhiên liệu một cách tự động.

Kết Luận

Ngành công nghiệp ôtô yêu cầu có các công nghệ mới hơn mỗi năm. Do đó, các nhà nghiên cứu đang phát triển các công nghệ sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu này. Hơn nữa, các nhà sản xuất ôtô trên toàn thế giới đang triển khai các kỹ thuật khác nhau để phục vụ người dùng cuối (end user) với công nghệ tiên tiến nhất.