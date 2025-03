"Quái thú " The Beast của tổng thống Mỹ sắp có thế hệ mới

Kế hoạch nâng cấp hệ thống phương tiện an ninh của Mật vụ Mỹ và Quái thú The Beast của tổng thống Donald Trump đã được thống nhất trong cuộc gặp gỡ giữa Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran và ban lãnh đạo GM tại Trung tâm Thiết kế Toàn cầu ở Warren, Michigan. Dòng SUV mới dành cho Sở Mật vụ được phát triển trên nền tảng của Chevrolet Suburban, kết hợp thiết kế ngoại thất của Cadillac Escalade. Các hình ảnh được công bố tại cuộc họp cho thấy xe có kiểu dáng đồ sộ, lốp dày và quốc kỳ Mỹ xuất hiện trên nắp capo. Các chuyên gia nhận định mẫu xe này có thể là bản nâng cấp từ Suburban Shield của GM Defense nhưng được trang bị giáp bảo vệ, kính chống đạn và hệ thống bảo vệ an ninh tên tiến. Bên cạnh SUV chuyên dụng, GM cũng đang triển khai dự án phát triển thế hệ limousine The Beast mới của tổng thống Mỹ, thường được biết đến với cái tên "The Beast". Theo Reuters, GM đã nhận hợp đồng trị giá 14,8 triệu USD từ Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ vào tháng 9/2024, với tổng chi phí dự kiến có thể lên tới 40,8 triệu USD. Xe dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2029. Phiên bản hiện tại của mẫu xe limousine Quái thú The Beast ra mắt vào năm 2018, dựa trên khung gầm của xe tải hạng nặng GMC TopKick, nặng tới 9.100 kg và trang bị nhiều hệ thống bảo vệ cao cấp. Video: Chuyên cơ Air Force One The Beast và Marine One của Tổng thống Mỹ hoạt động như thế nào?

