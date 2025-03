Chủ xe công khai rao bán Honda Accord đâm đụng rẻ cả trăm triệu

Lý do khiến mức giá của chiếc sedan hạng D Honda Accord đời 2019 này rẻ hơn đáng kể đã được người bán chia sẻ thẳng thắn: xe từng gặp va chạm và phải thay thế một số chi tiết Đây là một điểm đáng cân nhắc đối với những khách hàng quan tâm đến mẫu xe này. Theo thông tin từ người bán, chiếc Honda Accord 2019 bán rẻ này từng bị tai nạn dẫn đến việc phải thay mới kính lái, nắp ca-pô, vòm bánh xe bên phụ và đèn pha bên phụ. Đáng chú ý, phần xương đèn bị móp đã được phục hồi. Dù vậy, chủ xe khẳng định xe đã được làm đẹp trước khi rao bán. Sự trung thực của người bán đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít người đánh giá cao sự minh bạch trong việc công khai lịch sử chiếc xe Honda Accord 2019 giúp người mua dễ dàng đưa ra quyết định. Dù từng gặp va chạm, cảm quan bên ngoài của chiếc Honda Accord 2019 từng đâm đụng này vẫn khá bắt mắt. Lớp sơn bóng bẩy, các chi tiết chrome chưa có dấu hiệu xuống cấp. Điều này cho thấy xe đã được chăm sóc kỹ lưỡng sau khi sửa chữa. Khoang nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp nhẹ. Ghế da có vết nhăn nhẹ, đặc biệt ghế lái và vô-lăng có dấu hiệu bóng do quá trình sử dụng lâu dài. Với 140.000 km lăn bánh, đây là điều khó tránh khỏi. Honda Accord 2019 được trang bị đồng hồ tốc độ dạng màn hình 7 inch kết hợp cơ học, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng, cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Dưới nắp ca-pô, xe sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, sản sinh 188 mã lực và 260 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số CVT vô cấp, giúp mang lại trải nghiệm lái mượt mà. Honda Accord 2019 được trang bị hệ thống hỗ trợ quan sát điểm mù Lanewatch, cùng các tính năng như: Hỗ trợ phanh. Cảm biến va chạm sau và góc trước. Cảnh báo áp suất lốp. Camera lùi. 6 túi khí... Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là mẫu xe này chưa được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing, vốn là trang bị xuất hiện trên các đời xe mới hơn. Với mức giá 669 triệu đồng, chiếc Honda Accord 2019 cũ này là một lựa chọn hấp dẫn về tài chính, nhưng người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng về lịch sử va chạm của xe. Nếu không quá lo ngại về vấn đề này và đánh giá xe vẫn đảm bảo chất lượng sau sửa chữa. Video: Đánh giá Honda Accord tại Việt Nam.

