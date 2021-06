Công nghệ rô bốt sơn ôtô Pixelpaint, tương lai của cá nhân hóa

Song hành với sự phát triển của ôtô hiện đại, các quy trình sản xuất ví như sơn xe ôtô cũng đang có những bước tiến vượt bậc. Bên cạnh những kỹ thuật thủ công, rô bốt cũng đang sử dụng ngày một nhiều, và chúng có thể khiến cho nước sơn không chỉ bền vững và hiệu quả hơn, mà còn ngầu hơn, bởi giờ đây sự sáng tạo dường như là vô hạn. Với công nghệ rô bốt sơn ôtô Pixelpaint, mọi thiết kế sơn cá nhân hóa độc đáo cho mọi nhu cầu của khách hàng.

Công nghệ sơn xe ôtô tân tiến mà chúng ta nói đến ở đây thậm chí tuyệt vời đến mức nó mới giành giải thưởng uy tín Robotics Award 2021, một giải quyết công nhận sự đổi mới trong các quy trình tự động hóa. Đây không phải là giải thưởng đầu tiên được trao cho Pixelpaint, một công nghệ được công ty ABB có trụ sở tại Thụy Sĩ phát triển vài năm trước và được công nhận là một đổi mới đột phá trong ngành công nghiệp ôtô.

Công nghệ sơn ôtô Pixelpaint là 1 buồng khép kín sử dụng 2 rô bốt để phủ sơn lên vị trí mục tiêu, và mục tiêu cụ thể trong trường hợp này là từng phần của xe ô tô. Nhưng điểm đột phá của công nghệ này là nó tích hợp đầu in phun sơn độ DPI cao, cho phép in sơn trực tiếp lên bề mặt bằng sử dụng đầu phun in, thay vì phun sơn bằng đầu phun tiêu chuẩn.

Pixelpaint mang đến hiệu suất truyền sơn 100% và không còn tình huống phun thừa.

Kết quả? Pixelpaint mang đến hiệu suất truyền sơn 100% và không còn tình huống phun thừa, một trong những vấn đề lớn nhất đối với việc sơn xe. Với quy trình tiêu chuẩn, chỉ 70 đến 80% sơn thực sự bám trên bề mặt xe, trong khi phần còn lại sẽ bị lãng phí. Khỏi phải nói, điều đó có hại cho môi trường và gây tốn kém cho các nhà sản xuất xe.

Hai rô bốt của Pixelpaint còn làm được một chuyện tuyệt vời nữa là biến những lớp sơn hoàn thiện hai tông màu, mờ hoặc tùy chỉnh.

Hai rô bốt của Pixelpaint còn làm được một chuyện tuyệt vời nữa là biến những lớp sơn hoàn thiện hai tông màu, mờ hoặc tùy chỉnh điên rồ nhất thành hiện thực. Với công nghệ này, người ta không còn cần quá trình sơn phức tạp và khó khăn, khi chiếc xe cần phải trải qua dây chuyền sơn hai lần, bởi vì nó phải được che đi trước khi sơn lớp màu thứ hai.

Pixelpaint khi ứng dụng trên ôtô có thể mang đến một lớp sơn hoàn thiện được cá nhân hóa cao, nhanh hơn và ít tốn kém hơn nhiều.