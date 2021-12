Loạt xe ôtô "hàng hot" lỡ hẹn người dùng Việt năm 2021

Ford Explorer thế hệ mới

Ford Explorer thế hệ mới là mẫu SUV cỡ trung có giá bán trên 2 tỷ đồng đang được chờ đợi ra mắt tại thị trường ôtô Việt Nam năm 2021. Hồi tháng 3 đầu năm nay, các đại lý của Ford Việt Nam đã nhận đặt cọc Explorer thế hệ mới với giá tạm tính 2,3 tỷ đồng và có kế hoạch giao xe từ tháng 9 năm nay, nhưng mãi đến nay Ford Explorer thế hệ mới vẫn chưa được ra mắt. Khả năng cao, Ford Explorer thế hệ mới sẽ được Ford Việt Nam ra mắt vào những tháng đầu năm 2022. Sau khi ra mắt, Ford Explorer thế hệ mới sẽ tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe đang được phân phối chính hãng với giá trên 2 tỷ đồng như Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado. Tương tự thế hệ cũ, Ford Việt Nam sẽ phân phối Explorer thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Xe được phân phối phiên bản “Limited” sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.3L tăng áp EcoBoost 2.3L cho công suất tối đa 300 mã lực + 420Nm. Ngoài thiết kế mới hiện đại và nội thất nhiều trang bị hơn trước. Mẫu SUV Explorer thế hệ mới còn sở hữu nhiều thay đổi, đặc biệt là hệ truyền động. Cụ thể hơn, ở thế hệ cũ, dòng Explorer sẽ có 2 lựa chọn hệ dẫn động gồm: Cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD), nhưng ở thế hệ mới bản tiêu chuẩn xe sẽ dùng dẫn động cầu sau (RWD) thay cho cầu trước vì động cơ I4 2.3L Ecoboost mới được bố trí đặt dọc thay vì ngang như trước đó. Honda Civic thế hệ mới

Sau khi Honda Civic 2022 mới được ra mắt hồi đầu tháng 8 vừa qua tại Thái Lan. Nhiều khách hàng Việt mong đợi Honda Civic thế hệ mới sẽ sớm được Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu và bán ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, HVN có thể sẽ giới thiệu Civic 2022 thế hệ mới vào đầu năm sau và đời xe là 2022. Bước sang thế hệ mới, Honda Civic 2022 tại Thái Lan sẽ tiếp tục được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Tất cả phiên bản của Civic 2022 đều sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240Nm trong dải vòng tua 1.700 – 4.500 vòng/ phút, như ở thị trường Thái Lan. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) có lẫy chuyển số (Paddle Shifter) trên bản RS. Xe đi kèm với 3 chế độ lái (ECON/Normal/Sport). Nội thất Honda Civic 2022 RS nổi bật với bảng điều khiển trung tâm thiết kế đa tầng với điểm nhấn trang trí kiểu lưới tổ ong mới bản cao cấp, bảng điều khiển thiết kế phẳng tăng cường tầm quan sát. Trang kích bị đồng hồ hỗ trợ lái với màn hình LCD kích thước 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp 8 loa. Tại thị trường Việt, Civic là dòng xe lâu đời trong phân khúc sedan hạng C. Honda Civic bắt đầu được Honda Việt Nam lắp ráp và phân phối từ năm 2006 ở thế hệ thứ 8 trước khi chuyển sang nhập khẩu như thế hệ thứ 10 hiện tại. MG5 hoàn toàn mới

Sau khi ra mắt lần đầu tại Thái Lan hồi cuối tháng 7 năm nay, mẫu xe MG5 hoàn toàn mới đã được đưa về nước, sẵn sàng ra mắt thị trường Việt trong thời gian ngắn sắp tới. Theo nhiều dự đoán, MG5 2022 sẽ được MG Việt Nam ra mắt vào đầu năm sau, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mẫu xe MG 5 mang nhiều thế mạnh ở thiết kế đẹp mắt, giá bán dễ tiếp cận và nhiều trang bị “đồ chơi” trong tầm giá. Hiện tại, MG 5 đang là mẫu xe nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng ở Thái MG Việt Nam sẽ sớm bổ sung MG5 vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt, trong bối cảnh MG Việt Nam đang thiếu dòng xe sedan. Nếu có giá khoảng 400 triệu đồng sau khi về Việt Nam, thì mẫu MG5 tiêu chuẩn này có tiềm năng cạnh tranh rất cao, thậm chí cạnh tranh ở cả 2 phân khúc xe hạng A và hạng B. Tất cả phiên bản của MG5 2021 tại Thái Lan đều sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Nội thất MG5 2021 hấp dẫn không kém ngoại thất. Cabin mẫu sedan hạng C mang thiết kế khá chỉnh chu, sang trọng và thể thao. MG5 2021 mang “đồ chơi” như ghế bọc da hai tông màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Trang bị đồng hồ hỗ trợ lái 7 inch kỹ thuật số (các mẫu xe phân khúc C vẫn dùng analog). Ở phiên bản cao cấp nhất, xe có thêm cửa sổ trời (hàng ghế trước). Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera hỗ trợ đỗ xe hiển thị nhiều góc nhìn, 6 loa giải trí, điều hoà tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, đi kèm với lọc khí PM 2.5. Trang bị phanh tay điện tử + giữ phanh tự động. Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới Thế hệ mới của xe sang Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới (W206) được ra mắt hồi tháng 2 năm nay. Trước đó, đã có nhiều dự đoán cho rằng C-Class thế hệ mới sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt trong tháng 12 năm nay, cùng với Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới. Lỡ hẹn ra mắt trong năm nay, Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới (W206) sẽ được ra mắt tại thị trường Việt vào năm sau. Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, đối đầu trực tiếp với các mẫu xe như Lexus IS, BMW 3 Series và Audi A4. Hiện tại, các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc C-Class thế hệ mới, giao xe vào đầu năm sau. Bước sang thế hệ mới, C-Class nhận nhiều nâng cấp mới, nội thất ngập tràn màn hình như S-Class 2022. Cụ thể, xe sử dụng màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 11,9 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống MBUX mới nhất. Mặc dù trong năm 2021 vừa qua thị trường xe Việt đã đón chào nhiều mẫu xe mới, nhưng vẫn còn đó những mẫu xe đành lỡ hẹn vì những lý do khách quan. Trong năm sau – 2022, thị trường xe Việt hứa hẹn sẽ sôi động hơn với nhiều mẫu xe mới này, đồng thời mở ra nhiều lựa chọn xe mới dành cho khách hàng Việt. Hơn nữa, sau khi thế hệ mới của các mẫu xe ra mắt, thì các mẫu xe cũ sẽ điều chỉnh giá bán dễ tiếp cận, giá bán lại lý tưởng hơn cho các khách hàng đang dự tính mua xe cũ. Video: Ford Explorer thế hệ mới có gì hay?

