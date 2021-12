Chi tiết “khủng long” Jeep Grand Wagoneer 2022 mới sắp về Việt Nam

Nhắc đến thương hiệu xe Jeep, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các mẫu xe hầm hố, bán tải và cả siêu bán tải như RAM 1500 Laramie đã được bán chính hãng tại dải đất hình chữ S với mức giá thấp nhất là 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào tháng 9/2020, hãng xe này đã trình làng bản Concept Jeep Grand Wagoneer hoàn toàn mới khiến không ít người bất ngờ vì đây gần như là SUV hạng sang cỡ lớn đầu tiên của Jeep trình làng. Để đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa, nửa năm sau đó, vào tháng 3/2021, bộ đôi SUV cỡ lớn với thiết kế và trang bị sang trọng của Jeep đã được cho ra mắt chính thức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các tay chơi thế giới. Trong đó, một người yêu xe tại Việt Nam đã bị "cảm nắng" Jeep Grand Wagoneer 2022 mới nên đã quyết định mua ngay mẫu xe này để phục vụ mình tại dải đất hình chữ S. Như vậy, chỉ sau 9 tháng ra mắt thế giới, mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn Jeep Grand Wagoneer 2022 đã được một công ty nhập khẩu tư nhân trong nước lên danh sách mang về dải đất hình chữ S theo yêu cầu của khách hàng. Đây sẽ là đối thủ nặng ký của Cadillac Escalade, Toyota Sequoia, Nissan Armada hay Ford Expedition. Mức giá xe Jeep Grand Wagoneer 2022 không được tiết lộ nhưng thuộc diện không chính hãng và là phiên bản Series III. Trên thị trường, Jeep Grand Wagoneer có đến 4 cấu hình cho khách lựa chọn như Series I, Series II, Obsidian và cuối cùng là Jeep Grand Wagoneer Series III. Mức giá bán khởi điểm của xe Jeep Grand Wagoneer 2022 tại thị trường nước ngoài sẽ là từ 2 tỷ đồng đến 2,37 tỷ đồng. So với phiên bản Jeep Wagoneer 2022, mẫu xe SUV cỡ lớn Jeep Grand Wagoneer 2022 sắp về Việt Nam có ngoại hình thiết kế khác biệt từ lưới tản nhiệt, cản va trước, hốc gió, thanh nẹp crôm chạy trước đầu xe đến đèn LED, bên hông còn có dòng chữ Grand Wagoneer để nhận biết và bộ mâm đa chấu kép cỡ lớn. Phần đuôi xe của Jeep Grand Wagoneer 2022 có đèn hậu LED to hơn và vuông vức so với Jeep Wagoneer 2022, không chỉ thế, đèn hậu của xe còn được nối liền với nhau thông qua thanh nẹp mạ crôm sáng bóng, tạo điểm nhấn. Cản va sau hầm hố. Mở cửa bước vào trong khoang lái, Jeep Grand Wagoneer 2022 có nội thất ấn tượng khi được trang bị mặt táp-lô hình đôi cánh, núm xoay chọn số bằng nhôm, vô lăng 2 chấu, ghế ngồi được bọc da Palermo khâu quả trám, ghế trước chỉnh điện 24 hướng với tính năng nhớ vị trí và mát-xa. Khác với xe Jeep Wagoneer 2022 khi 2 ghế thương gia nằm độc lập ở giữa là trang bị tùy chọn, người mua phải chi thêm tiền thì với khách chọn tậu xe Grand Wagoneer 2022 sẽ miễn phí. Chiếc xe Jeep Grand Wagoneer 2022 sắp về Việt Nam được khách hàng chọn thêm trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch ở trước mặt ghế phụ lái, 2 màn hình 10,1 inch cho hành khách phía sau và màn hình cảm ứng 10,25 inch để chỉnh các tính năng tiện nghi ở hàng ghế giữa. Hiện chưa rõ hệ thống âm thanh của chiếc xe này là dạng McIntosh 19 loa, công suất 950 W hay 23 loa, công suất 1.375 W. Jeep Grand Wagoneer 2022 sử dụng hệ truyền động máy xăng V8, dung tích 5.7 lít kết hợp với mô-tơ điện/máy phát điện chạy bằng dây cu-roa eTorque 48 V, sản sinh công suất tối đa 392 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 548 Nm. Ngoài ra xe còn có thêm động cơ V8, dung tích 6.4 lít với công suất tối đa 471 mã lực và mô-men xoắn cực đại 617 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Video: Giới thiệu chi tiết Jeep Grand Wagoneer mới.

